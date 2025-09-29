Accident mortal azi noapte pe DN1A, zona 220

Un accident mortal a avut loc noaptea trecută în Prahova, la intersecția DJ 140 cu DN1A, în zona 220.

Potrivit primelor informații, o tânără în vârstă de 26 de ani care se deplasa cu un autoturism pe DJ 140 din direcția Negoiești către DN1A, în dreptul stației de transformare a curentului electric a lovit un pieton care se deplasa pe carosabil.

Impactul a fost violent, medicii sosiți la fața locului constatând decesul acesteia.

Este vorba de o femeie în vârstă de 69 de ani.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat faptul că tânăra nu consumase băuturi alcoolice înainte să se urce la volan.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, procedură standard în astfel de cazuri și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor care au dus la producerea tragediei.