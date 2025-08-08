Aer condiționat în toate școlile și grădinițele din Blejoi

Primăria Blejoi anunță că toate clasele din școlile și grădinițele comunei au sistem de climatizare.

- Publicitate -

”Chiar dacă e vacanță, școlile și grădinițele din comuna Blejoi trec printr-un proces amplu de modernizare și pregătire pentru noul an școlar.

Pe lângă lucrările periodice de reparații și igienizare, Primăria Blejoi desfășoară o acțiune esențială pentru confortul elevilor și profesorilor.

Astfel, montăm aparate de aer condiționat în toate sălile de clasă unde acestea încă lipseau” este mesajul autorităților locale.

Eveniment Percheziții în Prahova într-un dosar de proxenetism Polițiștii au descins ieri la 34 de adrese din județele Prahova, Constanța, Tulcea, Buzău și municipiul București într-un dosar de proxenetism. Din cercetările efectuate de...