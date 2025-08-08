Aer condiționat în toate școlile și grădinițele din Blejoi

Primăria Blejoi anunță că toate clasele din școlile și grădinițele comunei au sistem de climatizare.
”Chiar dacă e vacanță, școlile și grădinițele din comuna Blejoi trec printr-un proces amplu de modernizare și pregătire pentru noul an școlar.
Pe lângă lucrările periodice de reparații și igienizare, Primăria Blejoi desfășoară o acțiune esențială pentru confortul elevilor și profesorilor.
Astfel, montăm aparate de aer condiționat în toate sălile de clasă unde acestea încă lipseau” este mesajul autorităților locale.