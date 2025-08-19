- Publicitate -
Tren CFR

Călători răniți de un geam spart al unui tren CFR

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Trei călători au fost răniți de cioburi, după ce s-a spart un geam al compartimentului unui tren de pe ruta Mangalia – Oradea.

Incidentul s-a produs luni, 18 august, când trenul staționa. Din fericire, rănile nu au necesitat transportul victimelor la spital.

CFR Călători a trasmis un comunicat după incident:

”Aspectele semnalate și apărute în presă referitoare la lovirea unor călători de un geam în trenul R 8812/IR 1920 Mangalia – Oradea, care a circulat la data de 18 august 2025, fac în prezent obiectul unor verificări detaliate.

A fost constituită o echipă care analizează toate circumstanțele situației, iar la finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile corespunzătoare”

