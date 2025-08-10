Întâlnire între Nicușor Dan și Maia Sandu, la un festival

Președintele României, Nicușor Dan, și președintele Moldovei, Maia Sandu, s-au întâlnit, fără a planifica acest lucru, la un festival organizat în cadrul Rezervației Naturale „Orheiul Vechi” din Republica Moldova.

Nicușor Dan ar fi în primul său concediu de la preluarea funcției de președinte și se pare că a ales să îl petreacă în Republica Moldova.

Festivalul Lupilor este un festival unde cântă artiști „din diverse genuri muzicale – de la folk-rock și etno până la alternative, punk și ritmuri electro.

„Două zile de muzică live, energie explozivă și momente memorabile sub cerul liber, într-un decor natural impresionant”, mai scrie în descrierea de pe site-ul web al festivalului.

Potrivit Pro TV Moldova, cei doi președinți au stat de vorbă cu oamenii și au făcut poze.

Vizita lui Nicușor Dan nu a fost anunțată în prealabil Președinția României și nici de Președinția Republicii Moldova, astfel că cei doi șefi de stat s-ar fi găsit „din întâmplare”.

„E frumos să vezi doi președinți, două țări surori, care, dincolo de trecutul lor zbuciumat, se unesc azi prin muzică și tradiții comune. Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la Orheiul Vechi, scriu o poveste nouă — una a prieteniei și a speranței ce leagă veșnic malurile Prutului”, a scris un internaut.

„Mulțumim că sunteți alături de noi în această misiune de a păstra viu spiritul artistic şi identitar al comunității noastre!”, au transmis organizatorii festivalului.