Foto: captură video Erhan Cristina/ Facebook

Întâlnire între Nicușor Dan și Maia Sandu, la un festival

David Mihalache
David Mihalache

Data:

Președintele României, Nicușor Dan, și președintele Moldovei, Maia Sandu, s-au întâlnit, fără a planifica acest lucru, la un festival organizat în cadrul Rezervației Naturale „Orheiul Vechi” din Republica Moldova.

Nicușor Dan ar fi în primul său concediu de la preluarea funcției de președinte și se pare că a ales să îl petreacă în Republica Moldova.

Festivalul Lupilor este un festival unde cântă artiști „din diverse genuri muzicale – de la folk-rock și etno până la alternative, punk și ritmuri electro.

„Două zile de muzică live, energie explozivă și momente memorabile sub cerul liber, într-un decor natural impresionant”, mai scrie în descrierea de pe site-ul web al festivalului.

Perseide 2025. Când poate fi observată „ploaia de stele”

Fenomenul denumit „Perseide” are loc în fiecare an și, cu această ocazie, pasionații de astronomie caută locuri cât mai bune pentru a observa spectaculosul...
Potrivit Pro TV Moldova, cei doi președinți au stat de vorbă cu oamenii și au făcut poze.

Vizita lui Nicușor Dan nu a fost anunțată în prealabil Președinția României și nici de Președinția Republicii Moldova, astfel că cei doi șefi de stat s-ar fi găsit „din întâmplare”.

„E frumos să vezi doi președinți, două țări surori, care, dincolo de trecutul lor zbuciumat, se unesc azi prin muzică și tradiții comune. Nicușor Dan și Maia Sandu, împreună la Orheiul Vechi, scriu o poveste nouă — una a prieteniei și a speranței ce leagă veșnic malurile Prutului”, a scris un internaut.

„Mulțumim că sunteți alături de noi în această misiune de a păstra viu spiritul artistic şi identitar al comunității noastre!”, au transmis organizatorii festivalului.

<

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

