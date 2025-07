Prima reacție a lui Piedone după perchezițiile DNA

- Publicitate -

Percheziții acasă la Piedone și Hotel Internațional Sinaia

Șeful ANPC, Cristian Popescu Piedone, este vizat de o anchetă a procurorilor DNA. El este suspectat că i-ar fi anunțat înainte de control pe reprezentanții Hotel Internațional Sinaia, pe care i-a lăudat ulterior public.

Observatorul Prahovean a publicat, în exclusivitate, cum a ajuns Piedone în vizorul DNA aici: Piedone la DNA. Internațional Sinaia, gazdă pentru ANPC

Procurorii l-au ridicat de dimineață pe Piedone dintr-un complex hotelier din Mamaia și l-au dus acasă, în Bragadiru, pentru a asista la percheziții. Totodată, au fost efectuate percheziții și la Hotel Internațional Sinaia. Detalii aici: Percheziții DNA acasă la Piedone, în Sinaia și Ilfov

Comunicatul DNA

”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, de către funcționari publici și complici ai acestora.

În cursul zilei de 22 iulie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 5 locații situate pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Prahova și Constanța, dintre care una este sediul unei instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”.

Reacția lui Piedone

Piedone a declarat jurnaliștilor prezenți la perchezițiile efectuate la locuința sa din Bragadiru că este nevinovat.

”Percheziția s-a terminat, s-a desfășurat în condiții extrem de profesionale, nu s-a ridicat nimic, nu s-au găsit documentele solicitate. S-a închis percheziția și la ANPC. Nu s-a găsit nimic. Mă duc la declarații la domnul procuror.

Lucrurile astea dacă s-au întâmplat ar fi fost în luna mai, când a fost comandamentul pe Valea Prahovei. Nu am coordonat acel comandament.

Nu ascund faptul că proprietarul hotelului mi-e prieten de ani de zile, e și el om public. Nu am anunțat și nu-mi aduc aminte cu certitudine că nu s-a întâmpolat acest lucru. De când sunt președintele Autorității pot să fiu acuzat de orice, n-am făcut trafic de influență, nu am luat un leu. Că am deranjat? Da! Nu acuz nimic, dar am deranjat extrem de mult de la corporații și vorbesc de multe pe care nu le știți. Mi-am făcut datoria și mi-o voi face în continuare și voi demonstra prezumția mea de nevinovăție”.

