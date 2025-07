Piedone la DNA. Internațional Sinaia, gazdă pentru ANPC

În această dimineață, procurorii DNA au descins la mai multe adrese din Ilfov, Prahova și Constanța într-un dosar care îl vizează pe Cristian Popescu Piedone, șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

- Publicitate -

Percheziții DNA la Piedone

Potrivit unor surse judiciare, șeful ANPC este suspectat că ar fi dat informații nedestinate publicității patronului unei firme din Sinaia, pe care l-ar fi avertizat că urmează să fie controlat.

Piedone ar fi anunțat controlul și le-ar fi spus reprezentanților firmei cum să se pregătească, iar în ziua următoare i-ar fi lăudat într-un video postat pe TikTok (VIDEO și detalii AICI)

Agentul economic care ar fi fost avertizat de Popescu Piedone înainte de control este Hotelul International din Sinaia, deținut de liberalul Dan Radu Rușanu, fostul șef al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Național Percheziții DNA acasă la Piedone, în Sinaia și Ilfov Procurorii DNA au descins în această dimineață la mai multe adrese, inclusiv din Prahova. Vizat de anchetă este șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor...

- Publicitate -

Piedone, prieten cu patronul Internațional Sinaia

De altfel, șeful ANPC a recunoscut astăzi, după perchezițiile DNA, că este bun prieten cu Rușanu și că este nevinovat.

„Lucrurile astea dacă s-au întâmplat ar fi fost undeva în aprilie, mai, când a fost un comandament pe Valea Prahovei. Nu am coordonat acel comandament. Nu ascund faptul că proprietarul hotelului este prietenul meu de ani de zile. Este şi el un personaj public. Nu am avut niciun schimb de informaţii, nu am anunţat şi nu am fost. E certitudine că nu s-a întâmplat acest lucru”, a afirmat preşedintele ANPC, potrivit Antena 3.

Hotelul Internațional Sinaia a găzduit comandamentul ANPC

Potrivit unor surse din ANPC, Hotelul Internațional Sinaia a găzduit un comandament al instituției de pe Valea Prahovei.

- Publicitate -

Atunci, aproape 100 de comisari de la Protecția Consumatorilor, din toată țara, au fost cazați în hotelul lui Rușanu, mulți dintre ei cu partenerii de viață (soții, prietene etc).

ANPC nu a răspuns solicitării

La momentul respectiv, martie 2025, Observatorul Prahovean a solicitat informații publice pe această temă, însă reprezentanții ANPC nu au răspuns.