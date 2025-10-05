- Publicitate -

Cățel salvat de un polițist prahovean

David Mihalache
Autor: David Mihalache

Data:

Lasă un comentariu

Albert, un polițist prahovean aflat în drumul său spre serviciu a observat un cățel care se afla în pericol, alergând printre mașini. Nu a stat pe gânduri, a coborât din mașină, și a dus cățelul la Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Prahova.

- Publicitate -

„Într-o lume care, uneori, uită câtă viață și devotament se ascund în ochii unui animal, povestea unui mic patruped ne reamintește că empatia nu are uniformă.

În dimineața unei zile obișnuite, Albert, un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, aflat în drum spre serviciu, a observat un cățeluș care alerga haotic, disperat, între mașini. În clipa în care o mașină era cât pe ce să îl lovească, colegul nostru a tras pe dreapta și a coborât imediat pentru a-l salva.

Cățelul s-a refugiat la picioarele polițistului, cerând ajutor. Deși se afla în drum spre serviciu, omul legii a înțeles că în acel moment datoria sa era una mai mare decât cea înscrisă în fișa postului – aceea de a proteja o viață nevinovată.

Național

Ce spune șeful ASF despre asigurările pentru trotinete electrice

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară a declarat că există o bază reală în discuția despre asigurarea trotinetelor electrice și că există deja în dezbatere...
- Publicitate -

Fără ezitare, a luat cățelul în mașină și a contactat imediat Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Prahova. Colegii din această structură au reacționat cu promptitudine și profesionalism, sprijinind demersurile pentru îngrijirea și salvarea animalului.

Veterinarul care l-a consultat a constatat că micuțul avea nevoie de o intervenție chirurgicală.

Această întâmplare, petrecută chiar în preajma Zilei Mondiale a Animalelor, ne amintește că grija față de cei care nu pot vorbi este o formă de civilizație. Fiecare gest contează. Uneori, salvarea unei vieți începe cu o simplă oprire pe marginea drumului și o inimă deschisă.

- Publicitate -

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova felicită atât colegii implicați în acest caz, cât și toți cei care, zi de zi, aleg să protejeze și să respecte animalele”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Prahova.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea Alltur, afacerea construită de antreprenorul Liviu Cîrstea

Corina Matei -
Alltur este un nume cu rezonanţă pe piaţa agenţiilor...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Românii, victimele războiului hibrid rusesc. Raportul oficial care confirmă dezvăluirile Observatorului Prahovean

0
De aproape doi ani, Observatorul Prahovean derulează o campanie...
Exclusiv

Ca la Ploiești. Singurul candidat la postul de director RASP a votat condițiile de concurs

1
Mandatul interimar al directorului RASP Ploiești, Răzvan Tănăsescu, expiră...
Exclusiv

Concedieri în Prahova. Câte persoane au rămas fără locuri de muncă

1
Angajatorii au făcut disponibilizări masive în România de la...
Exclusiv

Cum e viața la periferia Ploieștiului

4
La marginea Ploieștiului, în cartierele Mimiu, Bereasca, Mitică Apostol...
Exclusiv

Instanța refuză prescripția în dosarul fraudei electorale de la Ciorani

1
Curtea de Apel Ploiești s-a pronunțat într-o încheiere cu...
- Publicitate -

Știri noi

Social

Petiție a unui psiholog pentru interzicerea trotinetelor electrice

0
Reputatul psiholog Mihai Copăceanu explică de ce ar trebui...
Social

”Nu avem căldură!” Cum se aerisesc caloriferele corect

0
Termo Ploiești a început sezonul de încălzire, iar unii...
Sport

Eva Maria, copilul antrenat la școala cu piscină din Sinaia

0
Liga Performanței în Natație a organizat „Cupa de Toamnă",...
Viața Prahovei

Admitere în școlile militare ale Jandarmeriei. Anunțul IJJ Prahova

0
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Prahova a anunțat că are...
Sport

CSM Ploiești: Trei medalii la Cupa României de Submission

0
Sportivii secţiei de kempo a CSM Ploieşti au reuşit,...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Afișe cu informații false despre Polițeanu. Nicio reacție

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Tu când ai auzit ultima oară pe cineva vorbindu-ți exact ”ca pe internet”?

0
De ce ”se ceartă ca la ușa cortului” premierul...
Emisiuni

Garda de Mediu amendează ploieștenii pentru iarba uscată. Poluatorii scapă!

8
Garda de Mediu Prahova a amendat Primăria Ploiești cu...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Un tramvai numit problemă

6
Transportul local din Ploiești, organizat prin TCE, este de...
Opinii Voxpublica

Oradea a inaugurat parcare cu 516 locuri. La Ploiești…

10
Marți, 30 septembrie 2025, la Oradea, în apropierea Spitalului...
Opinii Voxpublica

Afișe otrăvite anti-Polițeanu. Poliția încă ”cercetează”

7
Săptămâna trecută, mai precis în noaptea dintre 25 și...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Adolescent prins cu substanțe posibil interzise în Ploiești

David Mihalache -
Jandarmii ploieșteni au prins un adolescent care avea asupra...

Copil de 12 ani, lăsat la volan de tatăl său. Reacția Poliției Prahova

David Mihalache -
Pe internet au apărut imagini cu un copil aflat...

Când trecem la ora de iarnă. Impactul asupra organismului

Luiza Toboc -
România va trece la ora de iarnă în noaptea...

Clubul de astronomie al C.N. „Mihai Viteazul” strălucește în Japonia

Luiza Toboc -
Clubul de Astronomie CASSIOPEIA al C.N. „Mihai Viteazul”din Ploiești...
- Publicitate -

Accident rutier între o mașină și un autocar, la Sinaia

David Mihalache -
Un accident rutier în care au fost implicate un...

Infracțiuni rutiere în Prahova depistate de polițiști

David Mihalache -
Polițiștii rutieri din Prahova au depistat vineri, mai multe...

Intervenție salvamont. Turiști israelieni rătăciți în Bucegi

Ștefan Vlăsceanu -
În ciuda avertismentelor cu privire la stare vremii, doi...

Fermierii prahoveni vor analiza cost–beneficiu a Sistemului Antigrindină

Corina Matei -
Deși Sistemul Antigrindină este în prezent oprit, fermierii prahoveni...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean