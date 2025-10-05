Cățel salvat de un polițist prahovean

Albert, un polițist prahovean aflat în drumul său spre serviciu a observat un cățel care se afla în pericol, alergând printre mașini. Nu a stat pe gânduri, a coborât din mașină, și a dus cățelul la Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Prahova.

„Într-o lume care, uneori, uită câtă viață și devotament se ascund în ochii unui animal, povestea unui mic patruped ne reamintește că empatia nu are uniformă.

În dimineața unei zile obișnuite, Albert, un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, aflat în drum spre serviciu, a observat un cățeluș care alerga haotic, disperat, între mașini. În clipa în care o mașină era cât pe ce să îl lovească, colegul nostru a tras pe dreapta și a coborât imediat pentru a-l salva.

Cățelul s-a refugiat la picioarele polițistului, cerând ajutor. Deși se afla în drum spre serviciu, omul legii a înțeles că în acel moment datoria sa era una mai mare decât cea înscrisă în fișa postului – aceea de a proteja o viață nevinovată.

Fără ezitare, a luat cățelul în mașină și a contactat imediat Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Prahova. Colegii din această structură au reacționat cu promptitudine și profesionalism, sprijinind demersurile pentru îngrijirea și salvarea animalului.

Veterinarul care l-a consultat a constatat că micuțul avea nevoie de o intervenție chirurgicală.

Această întâmplare, petrecută chiar în preajma Zilei Mondiale a Animalelor, ne amintește că grija față de cei care nu pot vorbi este o formă de civilizație. Fiecare gest contează. Uneori, salvarea unei vieți începe cu o simplă oprire pe marginea drumului și o inimă deschisă.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova felicită atât colegii implicați în acest caz, cât și toți cei care, zi de zi, aleg să protejeze și să respecte animalele”, se arată în comunicatul transmis de IPJ Prahova.