Lista ONG-urilor care primesc finanțare pentru proiecte la Ploiești

Peste 2 milioane de lei este suma acordată din bugetul local, în 2025, pentru proiectele derulate de ONG-uri la Ploiești. Contractele de finanțare au fost semnate ieri, la Primăria Ploiești, iar proiectele câștigătoare vizează sportul, cultura, educația, dar și domenii precum sănătatea protecția copiilor și programe pentru tineri.

În cursul lunii iulie 2025, la Ploiești, Primăria a anunțat deschiderea unei sesiuni de selecție, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru ONG-uri, în baza Legii nr. 350/2005.

În urma organizării acestei sesiuni, în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, au fost depuse 43 de proiecte. În urma procedurii de selecție, 25 de ONG-uri au fost declarate câștigătoare.

Ieri, la Primăria Ploiești, a avut loc semnarea contractelor de finanțare nerambursabilă, suma alocată strict pentru proiectele derulate de ONG-uri de 2.018.414 lei.

ONG-urile declarate câștigătoare

Pe lista de proiecte declarate câștigătoare figurează cele pentru promovarea sportului, dar și pentru educație, cultură și școli, dar și cele sociale și legate de sănătate.

Proiecte pentru sport

Asociația Double A Tenis Club – Proiectul „Set, Meci, Ploiești: Educație prin Tenis” – 66,4 puncte; Finanțare nerambursabilă solicitată: 100.000,00 lei

Asociația SASORI KARATE FITNESS CLUB – Proiectul „Câștigăm sau învățăm” – 86 puncte; Finanțare nerambursabilă solicitată: 86.010,00 lei

Asociația Club Sportiv Prahova Ploiești – Proiectul „Prahova Ploiești la Turneul Final de fotbal Feminin Junioare U17” – 75,6 puncte; Finanțare nerambursabilă solicitată: 135.000,00 lei

Asociația Județeană de Handbal Prahova – Proiectul „Ploiești Handbal Challenge: Echipe, Pasiune, Performanță” – 93,8 puncte; Finanțare nerambursabilă solicitată: 100.000,00 lei

Asociația Club Sportiv Roțile Schimbării – Proiectul „RIO-Resurse Interioare în Orașul meu” – 91,2 puncte; Finanțare nerambursabilă solicitată: 88.810,00 lei

Asociația Club Sportiv Roțile Schimbării – Proiectul „ICA-Incluziune prin Ciclism Adaptat” – 90,2 puncte; Finanțare nerambursabilă solicitată: 125.190,00 lei

Asociația Club Sportiv Roțile Schimbării – Proiectul „PAS-Prevenirea Accidentelor și Sănătate” – 86,6 puncte; Finanțare nerambursabilă solicitată: 88.810,00 lei

Asociația Club Sportiv Republica Ploiești – Proiectul „ATLETISMUL – Sportul Sporturilor. Performanță în rândul copiilor și juniorilor” – 72,2 puncte; Finanțare nerambursabilă solicitată: 30.000,00 lei

Asociația Clubul Sportiv Petrosport Ploiești – Proiectul „Petrosport: Echipa, Efort, Excelenţă” – 99,4 puncte; Finanțare nerambursabilă solicitată: 109.950,00 lei

Proiecte sociale și culturale

Asociația Întoarce-te la Sport – Proiectul „Stare de bine pentru seniorii Ploieștiului”- 86,4 puncte; Finanțare nerambursabilă solicitată: 46.715,00 lei

Asociația Localităților şi Zonelor Istorice şi de Artă din România – ALZIAR – Proiectul „Tabăra Internațională de creație artistică Bijuterii Arhitecturale Ploieștene, Plein Air, ediția I” – 97,6 puncte; Finanțare nerambursabilă solicitată: 21.474,00 lei

Asociația EuroSpirit – Proiectul „Muzeul Colecțiilor – O Poveste Deschisă Publicului” – 66 puncte; Finanțare nerambursabilă solicitată: 100.000,00 lei

Organizația Umanitară CONCORDIA – Proiectul „Sprijin integrat pentru copii și familii vulnerabile din Ploiești” – 96,2 puncte; Finanțare nerambursabilă solicitată: 138.700,00 lei

Asociația Clubul Sportiv Arhivarul – Proiectul „Ploiești Jazz Twenty Hearts” – 92,5 puncte; Finanțare nerambursabilă solicitată: 135.000,00 lei

Asociația Eduart Miclea – Proiectul „Flautul magic în mijlocul ploieștenilor” – 93,4 puncte; Finanțare nerambursabilă solicitată: 30.000,00 lei

Asociația pentru Educație, Formare și Cultură PERFEKT INFO – Proiectul „Primii pași în educația rutieră” – 92,4 puncte; Finanțare nerambursabilă solicitată: 36.000,00 lei

Asociația AMURAL – Proiectul „LUMINA NOCTIS. Călătorie Sonoră și Vizuală: Marii Clasici” – 100 puncte; Finanțare nerambursabilă solicitată: 148.250,00 lei

Proiecte pentru Sănătate

Asociația Diabeticilor din Prahova – Proiectul „Start la Viață Sănătoasă – Nutriție și Mișcare pentru Viitor” – 90 puncte; Finanțare nerambursabilă solicitată: 41.314,00 lei

Asociația PRO ANIMUS RO București – Proiectul „Aparatul cardiovascular în oncologie: de la riscuri la recuperare” – 87,2 puncte Finanțare nerambursabilă solicitată: 29.835,00 lei

Proiecte educaționale