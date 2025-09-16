Prahovenii plătesc un tarif aproape triplu decât ploieștenii la apă și canalizare

Compania de apă și canalizare a Consiliului Județean Prahova este pe locul al doilea în topul celor mai mari tarife la apă și canalizare practicate de operatorii regionali. La polul opus se află Apa Nova Ploiești.
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) a publicat recent tarifele practicate de operatorii regionali la apă și canalizare.
Hidro Prahova este al doilea cel mai scump operator, cu 18,51 lei/metru cub, fără TVA (9,66 lei apa potabilă și 8,85 lei canalizare), după Apa Serv Piatra Neamț, care are un tarif de 18,6 lei/metru cub, fără TVA(8,82 lei la apă și 9,78 lei la canalizare).
Cel mai ieftin tarif din țară este practicat de Apa Nova Ploiești, potrivit ANRSC:
- Apă potabilă: 4,76 lei/mc (exclusiv TVA); 5,28 lei/mc (TVA 11% inclus)
- Canalizare: 2,12 lei/mc (exclusiv TVA); 2,35 lei/mc (TVA 11% inclus)Tarifele reglementate de ANRSC pot fi consutate aici: Preturi-apa-canal-op-regionali_1-septembrie-2025În ciuda promisiunilor actualei administrații județene de reducere a tarifului practicat de operator, până acum ”minunea” nu s-a produs.Astfel, prahovenii racordați la sistemele de apă și canalizare administrate de Hidro Prahova, majoritatea din mediul rural, au ajuns să plătească un tarif de două ori și jumătate mai mare decât ploieștenii!