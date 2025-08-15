Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în materie de curățenie. Și tot AVL este povestea mamei a trei băieți, Alex, Vlad și Luca (AVL), care nu s-a lăsat doborâtă de piedicile vieții și a reușit să pună bazele unei firme care, pe lângă faptul că asigură traiul zilnic al celor trei copii, oferă clienților servicii de excepție. „Pune pasiune în ceea ce faci, fă-o cu simțul răspunderii și rezultatele vor fi pe măsura muncii tale”, este principiul după care se ghidează în viață Daniela Popescu, proprietara afacerii AVL Cleaning.

„După ce am divorțat, am rămas singură cu trei copii, iar singurul venit pe care îl aveam era alocația lor”, și-a început povestea Daniela, care a făcut o pasiune din a scoate la lumină casele oamenilor.

Puține femei au curajul de a porni singure la drum în aceste condiții, dar Daniela este exemplul că, dacă vrei, poți. Așa că, pentru a-și rotunji veniturile, a început să meargă la curățenie, acolo unde era solicitată. Clientele ei erau, în cea mai mare parte, membre ale grupurilor de mămici de pe rețelele de socializare, care avea nevoie de ajutor pentru menajul caselor.

Un serviciu stabil nu putea avea deoarece cel mai mic dintre copii avea doar trei ani și ea nu putea lipsi de lângă el pentru a se angaja. „Lăsam copiii în casă și mă duceam să fac curat prin case. Apoi am lucrat, cu ziua, la o firmă care se ocupa de partea de curățenie după constructor”, povestește ea. A venit însă frigul și, fiind vorba de un cartier de case nou construite, se lucra doar cu apă rece. Așa că a trebuit să găsească o altă soluție.

Și a găsit de lucru în altă parte, la o firmă care se ocupa de curățenia scărilor de bloc într-un cartier rezidențial din Ploiești. Timp de un an de zile a lucrat la firma respectivă, în paralel ocupându-se în continuare de curățenia caselor clienților privați.

A avut, spune ea, mare noroc cu colegii care, știindu-i situația, după ce terminau treaba o îndemnau să meargă acasă pentru a se ocupa de celelalte treburi ale ei.

A învățat din practică cum se face curățenia într-o casă

„Am început cu 250 de lei la o casă”, spune Daniela. Apoi, clienții au început să-i solicite diverse servicii adiționale. „Uite, ajută-mă și pe mine să dau canapeaua asta la o parte, că n-am dat-o de ani de zile. Și dădeam canapeaua la o parte, făceam și acolo și, la final, mai primeam 50 de lei în plus”, își amintește antreprenoarea.

„Mă mai duceam în alte părți, mai îmi spuneau, hai, ajută-mă să dau frigiderul la o parte, fă-mi și deasupra mobilei…”, și așa a învățat care sunt nevoile clienților în materie de curățenie. „Am plecat de la lucrurile de bază, astea pe care le faci acasă”, mai povestește ea.

Așa a observat că lumea are nevoie de o treabă mai complexă în casă: de spălat interiorul dulapurilor, de scos și aranjat vesela și, astfel, a început să-i încolțească în minte ideea de a-și deschide propria afacere.

„În decembrie 2023, am simțit că nu mă mai regăseam acolo unde lucram”, spune ea. După o discuție cu proprietarul firmei, a plecat de acolo, amiabil, cu promisiunea că oricând va dori, dacă va dori, va găsi un loc de muncă înapoi la el. Și așa a plecat pe propriul drum…

Abonamentele au fost soluția unui venit constant

Pentru a face rost de un venit constant, lună de lună, Daniela s-a gândit la soluția abonamentelor. „Așa mi s-a părut cel mai bine. Mă duc la om o dată pe săptămână, îi fac curat, iar el mă plătește lunar”, spune ea. Astfel, la 31 decembrie 2023, avea deja contracte cu începere din luna ianuarie 2024, în valoare totală de 2.800 de lei. Tot în ianuarie 2024 depus actele pentru a înființa firma și, de atunci, numărul de clienți a tot crescut.

Dar gama de servicii de curățenie nu se limitează doar la abonamente. „Avem și curățenie după constructor, și generale, ocazionale… tot ce intră în sfera aceasta de servicii”, detaliază Daniela.

O curățenie generală, ocazională, pleacă de la 1.200 de lei pentru un apartament cu două camere. Dar este curățenie generală, care implică absolut tot: dat mobilă la o parte, degresare, practic, luat fiecare colț al acelei case și scos la lumină.

În cazul abonamentelor, această curățenie generală de început intră în prețul abonamentului, nu se calculează separat. De ce? Pentru că Daniela consideră că, în acest fel, își ușurează munca. Face o dată, cap-coadă, și apoi doar întreține ce a făcut.

„Nu mi se pare corect… eu o să vin și o să muncesc în casa ta. Nu mi se pare corect să-ți iau banii de curățenie generală la început, și, după aceea, să-ți mai iau banii și de întreținere. Este datoria mea să am ce să întrețin. Și atunci, la început, când începi abonamentul cu mine, eu ți-am făcut o curățenie generală și, de acolo, îți întrețin acea curățenie generală…”, motivează antreprenoarea.

„Diferența între curățenia generală și întreținere, este că la curățenia generală freci, la întreținere doar ștergi. (…) Este o diferență enormă între ele”, mai explică ea.

Cât costă abonamentele de curățenie

Daniela nu se ferește să discute prețurile abonamentelor pe care AVL Cleaning le încasează.

„De exemplu, pentru un apartament cu două camere, prețul abonamentului este de 1.200 de lei lunar, și noi mergem în fiecare săptămână să-i facem curățenie.

La un apartament de trei camere, prețul abonamentului este de 1.400 de lei pe lună, dacă există și o a doua baie, se calculează în plus și e ceva mai mult”, detaliază ea.

A făcut încă de la început pachetele cu prețuri și servicii, pentru ca un client să știe clar cât îl costă un abonament de curățenie. „În pachet intră absolut tot: produsele mele de curățenie, aparatele mele, lavetele mele…”, mai spune ea. Preferă așa deoarece nu știe niciodată ce găsește la client în casă și vrea să se bazeze pe ceea ce știe și ceea ce, din experiența ei, dă rezultate.

Și are o experiență temeinică în acest domeniu, dovadă fiind și clienții foarte mulțumiți pe care îi are. „Știu soluțiile, cum acționează, ce fac, cât trebuie să le las…”, explică Daniela. Și, recunoaște, foarte mult a ajutat-o și școala de asistent farmacie, pe care a terminat-o.

Dar AVL Cleaning oferă nu doar servicii de curățenie ci și servicii de călcat rufe. În acest caz prețurile pleacă de la 700 de lei lunar și, spune Daniela, are clienți destui și pe această ramură. Pentru o ședință de călcat, fără abonament, prețul pleacă de la 200 de lei.

De ce a preferat curățenia lucrului ca asistent farmacist

Daniela Popescu a terminat cursurile școlii de asistent farmacie și, conform acestora, ar fi trebuit să lucreze într-o farmacie. Spune însă că nu a putut pentru că practicile din acest mediu nu i se potrivesc.

„Farmaciștii și asistenții îți vând mereu cele mai scumpe produse, când le soliciți recomandarea. Adică, în loc de pastile de 2 lei, îți dau pastile de 12 lei, care fac fix același lucru. Ori eu nu pot să fac asta…”, spune ea.

A decis că o carieră de farmacist nu este pentru ea și pentru construcția ei sufletească. „Ei (farmaciștii – n.r.) fac săptămânal ședință: Săptămâna aceasta trebuie să vindem de la firma cutare. Te duci la farmacie și vezi că-ți dă cele mai scumpe produse. Păi, eu am trei copii acasă… Dacă am 100 de lei ultimii bani și vin la tine (farmacist – n.r.) și-ți spun că am copiii bolnavi în casă și că ăștia sunt toți banii, tu îmi dai tratament de 100 de lei ca să-l fac doar pe unul bine? Ca să ce? Ca să am eu salariul mare cu suferința altuia? Nu, mulțumesc! Eu nu pot! Și atunci am renunțat să-mi dau examenul!”, a povestit Daniela Popescu.

„Am principii în viață de la care nu mă abat. Pentru bani, niciodată în viață! Nu vreau să profit de om, sub nicio formă. Prefer să renunț dacă observ că vin degeaba și casa respectivă nu are nevoie de curățenie”. Tocmai de-asta, dacă observă că nu este nevoie să întrețină săptămânal, le propune clienților o ședință la două săptămâni, sau la o lună, după cum au ei nevoie.

Cum au ajutat-o totuși cursurile de la școala de farmaciști

„Eu nu folosesc soluții profesionale, eu folosesc produse de pe piață. De exemplu, dacă mi s-a terminat Triumf-ul, nu mă blochez că nu mi-a venit comanda de produse profesionale. Eu mă duc la supermarket și cumpăr Triumf”, afirmă Daniela.

De asemenea, obișnuiește să le dea sfaturi clienților ei în ceea ce privește menținerea curățeniei, scoaterea diverselor pete, etc. Nu-i este teamă că va rămâne fără clienți, ba dimpotrivă. Știe că doar așa le poate câștiga încrederea și și-i poate fideliza.

„La școala de asistente de farmacie am făcut și psihologie. Și am învățat cum să vorbesc cu oamenii, cum să le dau încredere că va fi bine. Când intri în casa omului trebuie să-l liniștești că nu o să i se întâmple nimic cu lucrurile lui”, mărturisește ea.

Tot școala de farmacie a învățat-o despre substanțele chimice… ce să combine, ce să nu combine și, de asemenea, ce reacții chimice pot apărea. „De exemplu, dacă amesteci detartrantul cu clorul dă o reacție chimică ce degajă vapori de poți leșina în baie”, spune ea.

De asemenea, a învățat singură mici „trucuri” și secrete de curățenie, stând noaptea și căutând pe site-uri străine pentru a găsi soluții la problemele pe care le întâmpina. Cu toate acestea nu se ferește să ofere gratuit aceste sfaturi pentru că, spune ea, așa prinde lumea încredere că știe bine să-și facă treaba.

Are în plan creșterea AVL Cleaning la nivel național

La nici un an și jumătate de când a deschis firma, are cereri de abia le face față. Plănuiește să se extindă, să-și mărească numărul de angajate. „Eu vreau să-mi cresc firma acum. Vreau să ajung la nivel național. Vreau ca lumea să știe de mine și să știe de firma mea și să știe că ofer servicii de calitate, nu de mântuială”.

Pe piața din Ploiești, spune ea, nu-s multe firme care să ofere serviciile pe care ea le oferă. Așa că nu are concurență din partea persoanelor juridice. Are însă competiție din partea persoanelor particulare, care lucrează „la negru”, în timpul liber, și care iau prețuri mult sub prețul cerut de ea. Dar are încredere în calitatea pe care ea o oferă așa că nu se teme că o să-și piardă clienții.

Deși urmează o perioadă dificilă din punct de vedere financiar, Daniela este hotărâtă să nu mărească „sub nicio formă” prețurile. „Prefer să îmi păstrez clienții pe care îi am și să îmi aducă și alții, decât să renunțe la mine”, explică antreprenoarea. Preferă să suporte ea pierderile cauzate de noile măsuri fiscale deât să-și piardă clienții. „Dar simt. Factura la contabilitate s-a mărit, motorina s-a scumpit…”

„Am zis de când am deschis firma că la noi (în România – n.r.), în cinci ani de zile, serviciile de curățenie vor fi foarte căutate. Și mai ales acestea, pe parte de întreținere…”. A calculat așa pentru că, în următorii ani, vor fi foarte mulți oameni în vârstă care vor ieși de pe piață, și vor rămâne oameni tineri care vor vrea mai mult timp pentru ei și familiile lor. „Trebuie să rezistăm cinci ani de zile și, apoi, nu vom avea noi angajați să facem față pe piață la câtă cerere va fi”, completează ea.

AVL Cleaning, garanția calității pe piața de curățenie din Ploiești și București

În momentul de față, la un an și jumătate de când este pe piața din Ploiești și București, AVL Cleaning este similar cu garanția calității serviciilor de curățenie. Principiul antreprenoarei Daniela Popescu, bine implementat, dă rezultate. „Pune pasiune în ceea ce faci, fă-o cu simțul răspunderii și rezultatele vor fi pe măsura muncii tale”. Iar rezultatele muncii ei deja au început să apară.

AVL Cleaning este soluția ideală dacă ai nevoie, pentru casă sau firmă, de servicii de curățenie de o calitate ireproșabilă. Daniela poate fi contactată la numărul de telefon: 0737.262.258, sau direct pe pagina de Facebook AVL Cleaning.