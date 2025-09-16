- Publicitate -

SMART PH, investiție pentru viitorul educației din Prahova

Consiliul Județean Prahova continuă implementarea unuia dintre cele mai ample proiecte dedicate infrastructurii educaționale: SMART PH.

Prin acest program, 260 de unități de învățământ din județ beneficiază de dotări moderne: mobilier școlar nou, table interactive și echipamente digitale, truse multidisciplinare ;i alte resurse esențiale pentru desfășurarea procesului educațional.

Peste 30.000 de elevi vor avea acces la condiții de studiu mai bune, adaptate standardelor actuale și necesităților generației de azi.

Investiția face parte din strategia Consiliului Județean Prahova de a sprijini calitatea educației și de a oferi șanse egale pentru toți copiii, indiferent de localitatea în care învață.
Educația rămâne cea mai importantă investiție în viitorul județului nostru.

Miros oribil în sudul Ploieștiului. Stațiile sunt pe ”verde”

Episodul de poluare a continuat și în această dimineață, în zona de Sud a Ploieștiului. Mai mulți cititori ne-au transmis că se confruntă cu...
"Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele"

Luiza Toboc
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun"  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit"

Luiza Toboc
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun" dedicată medicilor apreciați...
La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
Afacerea cazierul judiciar și extrasul de carte funciară. Taxe pentru servicii gratuite

Începând din luna  iunie, proprietarii pot obține gratuit extrasul...
Eroinele din clasele simultane: lecții de viață pentru viitor

A început un nou an școlar. Un an frământat...
Dezastru iminent ignorat: patru poduri din Ploiești stau să cadă

Săptămâna trecută, după două ore de discuții în spatele...
La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...
Cine este Ștefan Pârvu, cel care aduce la Ploiești expoziția de trenulețe

Ștefan Pârvu este un ploieștean, în vârstă de 42...
A murit Robert Redford. Actorul avea 89 de ani

A murit Robert Redford, marele actor și regizor american,...
Termen limită pentru obținerea tichetului la energie

27 septembrie 2025 reprezintă termenul-limită pentru depunerea cererilor, prin...
Probleme la un bloc din Ploiești. Vor să-și facă propria asociație

Inevitabil, în cadrul unei asociații de proprietari pot să...
Mormânt din Cimitirul Bolovani, vandalizat după 36 de ore

Situația cimitirelor din Ploiești este una care nemulțumește tot...
Cine concertează la "Sărbătoarea Vinului", cel mai așteptat eveniment din Valea Călăgurească

Primăria Valea Călugărească păstrează tradiția și va organiza cel...
Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
