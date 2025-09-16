SMART PH, investiție pentru viitorul educației din Prahova

Consiliul Județean Prahova continuă implementarea unuia dintre cele mai ample proiecte dedicate infrastructurii educaționale: SMART PH.

Prin acest program, 260 de unități de învățământ din județ beneficiază de dotări moderne: mobilier școlar nou, table interactive și echipamente digitale, truse multidisciplinare ;i alte resurse esențiale pentru desfășurarea procesului educațional.

Peste 30.000 de elevi vor avea acces la condiții de studiu mai bune, adaptate standardelor actuale și necesităților generației de azi.

Investiția face parte din strategia Consiliului Județean Prahova de a sprijini calitatea educației și de a oferi șanse egale pentru toți copiii, indiferent de localitatea în care învață.

Educația rămâne cea mai importantă investiție în viitorul județului nostru.

