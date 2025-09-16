- Publicitate -
Părinții sunt revoltați de situație

Mizerie și toalete insalubre într-o grădiniță din Prahova

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Lasă un comentariu

Mizerie, o sobă defectă și grupuri sanitare neigienizate în spaţiul în care zeci de micuţi învaţă zilnic, la Grădinița cu Program Normal din satul Ungureni. Revoltați de situație, părinții ne-au trimis fotografii în care se vede clar că, în spațiul care găzduiește preșcolarii, nu s-a mai făcut curățenie de ceva vreme. Mai mult, reclamă aceiași părinți, recent, unii copii s-au îmbolnăvit de enterocolită și pun totul pe seama mizeriei din grădiniță.

- Publicitate -

Mamele sunt cele care, în măsura în care au putut, s-au ocupat de igienizarea grădinței, folosind produse de curățenie aduse de acasă.  Nici parcul de joacă din incinta unității, semnalează părinții, nu arată prea bine, toboganul fiind rupt.

„Bună ziua, sunt un locuitor din comuna Gherghița, sat Ungureni și mă adresez dumneavoastră în numele mai multor părinți. Vă rog din suflet să ne ajutați. La GPN din Ungureni, unde învață și copilul meu, preșcolarii  sunt ținuți  în mizerie. Nu se face curățenia minimă, iar problema persistă de anul trecut. Angajatul  care ar trebui să se ocupe de curățenie, înțeleg că are ceva probleme de sănătate.

Este plătit degeaba deoarece vin mămicile să facă curătenie cu produsele lor, aduse de acasă. În incinta grădiniței mai este și o clasa a II- a. Sunt în total peste 40 copii, care învață în mizerie de nedescris. Mulți s-au îmbolnăvit de vineri ( (n.red. 12 septembrie) de enterocolită.

Eveniment

Termen limită pentru obținerea tichetului la energie

27 septembrie 2025 reprezintă termenul-limită pentru depunerea cererilor, prin intermediul aplicației EPIDS, în vederea obținerii tichetului de energie în valoare de 50 de lei,...
- Publicitate -

 S-au făcut reclamații și la doamna directoare, însă, dânsa dă vina pe domnul primar,  Mihai Nichita, că  domnul de la curățenie este angajat de Primărie și nu de dânsa.  Sunt atât de multe problemele de la această grădiniță și nimeni nu face nimic.

Soba stă nereparată de un an de zile. Iarna trecută a ieșit un fum înecăcios, cu copiii în sala de curs. Toaletele curg de mai bine de doi ani și nimeni nu le repară. Parcul de joacă din incinta grădiniței, mai exact toboganul, este rupt, iar copiii se pot răni oricând. Este inadmisibil ca cei mici să fie ținuți în asemenea condiții”, ne-a semnalat unul dintre părinți.

Primarul Mihai Nichita (PSD) spune că de-abia ieri a fost informat cu privire la mizeria de la Grădinița cu Program Normal din satul Ungureni. Astăzi se va întâlni atât cu părinții, cât și cu directoarea unității pentru a lua măsuri în beneficiul copiilor.

- Publicitate -

„Eu nu am știu situația. Transmiteți-mi și mie, vă rog, fotografiile pe care le-ați primit, la mine nu a ajuns nimic până ieri. Am stabilit o întâlnire cu părinții, dar și cu directoarea grădiniței pentru remedierea problemelor. Oricum, pentru această problemă îmi asum întreaga responsabilitate și promit că o voi rezolva”, a precizat Nichita.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

FC Petrolul s-a despărțit de antrenorul Liviu Ciobotariu

0
Ultimul rezultat al Petrolului Ploiești, 0-3 cu Dinamo, a...
Exclusiv

Afacerea cazierul judiciar și extrasul de carte funciară. Taxe pentru servicii gratuite

1
Începând din luna  iunie, proprietarii pot obține gratuit extrasul...
Exclusiv

Eroinele din clasele simultane: lecții de viață pentru viitor

0
A început un nou an școlar. Un an frământat...
Exclusiv

Dezastru iminent ignorat: patru poduri din Ploiești stau să cadă

13
Săptămâna trecută, după două ore de discuții în spatele...
Exclusiv

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

0
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...
- Publicitate -

Știri noi

Social

Sat din Prahova terorizat de urși. „Am împușcat trei exemplare”

0
Încă o comună din Prahova, unde localnicii se tem...
Exclusiv

FC Petrolul s-a despărțit de antrenorul Liviu Ciobotariu

0
Ultimul rezultat al Petrolului Ploiești, 0-3 cu Dinamo, a...
Auto-moto

Motociclist rănit într-un accident din zona giratoriului Bucov

2
Un autoturism a intrat în coliziune cu o motocicletă,...
Social

Trafic de coșmar la ieșire din Ploiești spre Bucov. Se repară podul peste Teleajen

0
Nici bine nu s-a încheiat coșmarul șoferilor din cauza...
Internațional

A murit Robert Redford. Actorul avea 89 de ani

0
A murit Robert Redford, marele actor și regizor american,...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Sat din Prahova terorizat de urși. „Am împușcat trei exemplare”

Luiza Toboc -
Încă o comună din Prahova, unde localnicii se tem...

Trafic de coșmar la ieșire din Ploiești spre Bucov. Se repară podul peste Teleajen

Marius Nica -
Nici bine nu s-a încheiat coșmarul șoferilor din cauza...

Se schimbă vremea. Temperatura maximă scade cu 10 grade

Marius Nica -
Toamna începe să-și intre în drepturi, iar primul episod...

Miros oribil în sudul Ploieștiului. Stațiile sunt pe ”verde”

Marius Nica -
Episodul de poluare a continuat și în această dimineață,...
- Publicitate -

Părintele Nicolae Tănase, de la Valea Screzii, are nevoie de ajutor

Luiza Toboc -
E omul care, de ani de zile, este „mamă...

Când vor fi încărcate cardurile sociale de alimente

Corina Matei -
Românii cu venituri mici vor primi și în acest...

Miros insuportabil în zona de Sud a Ploieștiului

Marius Nica -
Luni dimineață, în zona de sud a Ploieștiului, se...

Maldăre de gunoaie aruncate ilegal pe strada Fabricii din Câmpina

Luiza Toboc -
Cantități uriașe de deșeuri, provenite din construcții, au fost...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean