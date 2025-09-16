Mizerie și toalete insalubre într-o grădiniță din Prahova

Mizerie, o sobă defectă și grupuri sanitare neigienizate în spaţiul în care zeci de micuţi învaţă zilnic, la Grădinița cu Program Normal din satul Ungureni. Revoltați de situație, părinții ne-au trimis fotografii în care se vede clar că, în spațiul care găzduiește preșcolarii, nu s-a mai făcut curățenie de ceva vreme. Mai mult, reclamă aceiași părinți, recent, unii copii s-au îmbolnăvit de enterocolită și pun totul pe seama mizeriei din grădiniță.

Mamele sunt cele care, în măsura în care au putut, s-au ocupat de igienizarea grădinței, folosind produse de curățenie aduse de acasă. Nici parcul de joacă din incinta unității, semnalează părinții, nu arată prea bine, toboganul fiind rupt.

„Bună ziua, sunt un locuitor din comuna Gherghița, sat Ungureni și mă adresez dumneavoastră în numele mai multor părinți. Vă rog din suflet să ne ajutați. La GPN din Ungureni, unde învață și copilul meu, preșcolarii sunt ținuți în mizerie. Nu se face curățenia minimă, iar problema persistă de anul trecut. Angajatul care ar trebui să se ocupe de curățenie, înțeleg că are ceva probleme de sănătate.

Este plătit degeaba deoarece vin mămicile să facă curătenie cu produsele lor, aduse de acasă. În incinta grădiniței mai este și o clasa a II- a. Sunt în total peste 40 copii, care învață în mizerie de nedescris. Mulți s-au îmbolnăvit de vineri ( (n.red. 12 septembrie) de enterocolită.

S-au făcut reclamații și la doamna directoare, însă, dânsa dă vina pe domnul primar, Mihai Nichita, că domnul de la curățenie este angajat de Primărie și nu de dânsa. Sunt atât de multe problemele de la această grădiniță și nimeni nu face nimic.

Soba stă nereparată de un an de zile. Iarna trecută a ieșit un fum înecăcios, cu copiii în sala de curs. Toaletele curg de mai bine de doi ani și nimeni nu le repară. Parcul de joacă din incinta grădiniței, mai exact toboganul, este rupt, iar copiii se pot răni oricând. Este inadmisibil ca cei mici să fie ținuți în asemenea condiții”, ne-a semnalat unul dintre părinți.

Primarul Mihai Nichita (PSD) spune că de-abia ieri a fost informat cu privire la mizeria de la Grădinița cu Program Normal din satul Ungureni. Astăzi se va întâlni atât cu părinții, cât și cu directoarea unității pentru a lua măsuri în beneficiul copiilor.

„Eu nu am știu situația. Transmiteți-mi și mie, vă rog, fotografiile pe care le-ați primit, la mine nu a ajuns nimic până ieri. Am stabilit o întâlnire cu părinții, dar și cu directoarea grădiniței pentru remedierea problemelor. Oricum, pentru această problemă îmi asum întreaga responsabilitate și promit că o voi rezolva”, a precizat Nichita.