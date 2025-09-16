- Publicitate -

Elevii din Prahova nu primesc lapte și corn. Blocaj la nivel național

Chiar dacă anul școlar a început din 8 septembrie, momentan, elevii din Prahova nu primesc lapte, corn și măr la școală. Asta pentru că programul este blocat la nivel național. Vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, Mario Soare (PSD), a precizat că se așteaptă aprobarea unei hotărâri de Guvern la nivel național.

Programul lapte și corn a fost blocat, la nivel național, ca urmare a unor proceduri birocratice, în ciuda faptului că finanțarea este asigurată și cu fonduri alocate special cu această destinație de la Uniunea Europeană.

În lipsa unei hotărâri de Guvern prin care să fie stabilite măsurile necesare pentru implementarea Programului pentru școli al României, elevii și preșcolarii din Prahova nu primesc momentan produsele alimentare la școală.

„Se așteaptă, de la o ședință la alta, aprobarea hotărârii de Guvern. La Prahova avem contract. Se lucrează pe contracte subsecvente anuale.

Va exista și o ușoară creștere a prețurilor. Sperăm că, în 2-3 săptămâni de la aprobarea hotărârii de Guvern, să fie realuată furnizarea de produse în școli”, a precizat Mario Soare, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova.

Blocaj la nivel național

Programul care ar trebui să fie derulat în școli, la nivel național, conține două componenteȘ

  • distribuirea de fructe şi/sau legume proaspete, lapte natural de consum şi/sau produse lactate fără adaos de lapte praf;
  • măsurile educative care însoţesc distribuţia produselor.

Cadrul legislativ pentru implementarea celor două componente a fost creat, în luna august, și ar urma să fie pus în practică de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății.

În termen de 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a acestui act normativ, printr-o hotărâre de guvern, urma să fie stabilite măsurile necesare pentru implementarea Programului pentru școli al României care va asigura şi distribuţia produselor de panificaţie. Hotărârea mult așteptată, însă, nu a fost aprobată momentan.

Cum se acordă finanțarea pentru „lapte și corn”

Finanțarea Programului pentru școli al României, potrivit Guvernului, va fi asigurată de la bugetul de stat,  prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti, şi din fonduri externe nerambursabile.

Bugetul pentru implementarea Programului pentru școli al României în fiecare an şcolar se va stabili anual prin Hotărâre de Guvern.

Ce produse vor primi elevii și preșcolarii la școală

La Prahova, în baza licitației organizate în anii trecuți, elevii și preșcolarii ar urma să primească fructe, produse lactate și de panificație.

Contractul inițial, semnat în 2021, prevedea acordarea unui meniu diversificat pentru elevii și preșcolarii din Prahova, respectiv lapte și corn (produse distribuite în zilele de luni și marți), corn și iaurt în zilele de miercuri, biscuiți și măr (în zilele de joi și vineri).

  1. Sincer sa fiu este o mizerie ce se ofera, nepoata mea invata intr-o scoala gimnaziala in Spania si acolo se ofera 3 feluri de mancare toate gatite in acea zi si se i-a in considerare daca copilul are alergii la anumite alimente, situatie in care se face un alt meniu pentru acesta. Desigur au o cantina atasata scolii unde elevii pot sa manance.
    Intre timp in Romania se ofera o bucata de paine si o punga de lapte si numeste asta mancare. Cum este posibil in Spania sa existe asa ceva, iar la noi nu. Ce au ei peste noi de nu putem face un program in care fiecare scoala si liceu sa aiba mancare gatita si sanatoasa pentru fiecare?

