Angajați din primăriile din Prahova, la protest în București

Peste 100 de angajați din primării din Prahova participă, luni, la protestele organizate în București, nemulțumiți de măsurile anunțate de Executiv. Pe lista nemulțumirilor figurează măsurile fiscal-bugetare anunțate. Sindicaliștii din administrațiile locale solicită, în plus, decontarea unor cheltuieli legate de sistemul de educație, inclusiv cu privire la plata transportului profesorilor navetiști.

Asociația Comunelor din România (ACOR) solicită „revenire pentru reformă și responsabilitate, reale și raționale”.

Pe lista de revendicări figurează finanțarea drepturilor asistenților personali și ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, prin asigurarea integrală a acestora de la bugetul de stat.

„Din Prahova, la mitingul din București participă peste 100 de angajați din mai multe primării din Prahova”, ne-a declarat Vasilică Diaconu (PNL), președintele ACOR, filiala Prahova.

Revendicările angajaților din Primării

În adresa transmisă la Guvern de către ACOR se solicită finanțarea de bază de la bugetul de stat pentru o serie de cheltuieli.