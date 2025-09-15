Angajați din primăriile din Prahova, la protest în București

Peste 100 de angajați din primării din Prahova participă, luni, la protestele organizate în București, nemulțumiți de măsurile anunțate de Executiv. Pe lista nemulțumirilor figurează măsurile fiscal-bugetare anunțate. Sindicaliștii din administrațiile locale solicită, în plus, decontarea unor cheltuieli legate de sistemul de educație, inclusiv cu privire la plata transportului profesorilor navetiști.
Asociația Comunelor din România (ACOR) solicită „revenire pentru reformă și responsabilitate, reale și raționale”.
Pe lista de revendicări figurează finanțarea drepturilor asistenților personali și ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, prin asigurarea integrală a acestora de la bugetul de stat.
„Din Prahova, la mitingul din București participă peste 100 de angajați din mai multe primării din Prahova”, ne-a declarat Vasilică Diaconu (PNL), președintele ACOR, filiala Prahova.
Revendicările angajaților din Primării
În adresa transmisă la Guvern de către ACOR se solicită finanțarea de bază de la bugetul de stat pentru o serie de cheltuieli.
- Cheltuieli pentru transportul personalului din învăământul preuniversitar care nu dispune de o locuință în unitatea administrativ-teritorială unde are postul
- Cheltuieli pentru evaluarea periodică a elevilor
- Cheltuieli pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul preuniversitar
- Cheltuieli pentru concursuri scolare și activități educative extrașcolare, centre de excelență
- Cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății pentru personalul angajat din primării
- Cheltuieli pentru asigurarea suplinirii cadreslor didactice în perioada participării în proiecte europene
- Cheltuieli cu bunuri de natura obiectivelor de inventar
- Cheltuieli cu materiale sanitare, reactivi , cărți, publicații și formării profesionale
- Cheltuieli pentru asigurarea transportului școlar, respectiv cu salariile conducătorilor auto, combustibil și reparații pentru mijlaocele de transport
Citesc si ma crucesc! In articol sunt 9 revendicari, toate fiind cheltuieli. Acum stim cu totii ca angajatii primariilor nu aduc plus valoare = nu pot aduce venituri, dar pot imbunatati serviciile prestate. De exemplu: 1. Digitalizare adevarata, nu imitatiile cel putin amuzante precum ROeID identitate digitala, de la care astept raspuns de doua saptamani pentru aprobare access aplicatie ( un functionar trebuie sa verifice actele transmise 🙂 ) 2. Carte de Identitate electronica, dar trebuie sa descarci o alta hartie, pt a-ti demonstra domiciliul ahahahah. ” Puntile ” de sarbatori create artificial, dupa aceea „recuperarile” inexistente. 4. Care e faza cu vinerea program pana la 12:00 ?! 5. Daca tot ne doare burta de combustibilul si salariile conducatorilor auto, putem monitoriza flota auto prin GPS pt a nu mai folosi masinile in interes personal ?