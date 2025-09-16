Motociclist rănit într-un accident din zona giratoriului Bucov

Un autoturism a intrat în coliziune cu o motocicletă, marți după amiază, în zona sensului giratoriu de la Bucov, sensul spre Ploiești. În evenimentul rutier a fost implicată și o autoutilitară. Motociclistul a fost rănit și transportat la spital.

Accidentul rutier s-a produs în jurul orei 15:45 pe raza comunei Bucov, DN1B.

Au intervenit pompierii militari prahoveni cu o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD și ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă.

În evenimentul rutier au fost implicate o autoutilitară, un autoturism și o motocicletă, cu un total de 6 ocupanți.

Confor ISU Prahova, doar conducătorul motocicletei, bărbat în vârstă de 48 ani, a necesitat ingrijiri medicale și, ulterior, a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate. Din evaluarea de la fața locului, acesta ar fi suferit un traumatism în zona lombară.

Polițiștii cercetează împrejurările accidentului pentru a determina cu exactitate vinovăția în acest caz.