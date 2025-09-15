O nouă rectificare de buget la Ploiești

Primăria Ploiești propune o nouă rectificare de buget, care are drept scop asigurarea prevederii bugetare pentru secțiunea de funcționare.

Aleșii locali sunt convocați, luni, de la ora 13.30, pentru aprobarea unui nou proiect de hotărâre privind rectificarea de buget.

Măsura a fost propusă, potrivit referatului de aprobare, pentru asigurarea prevederii bugetare pentru secțiunea de funcționare.

Noua rectificare de buget a Ploieștiului vine cu o serie de propuneri pentru realocarea sumelor între capitole.

De exemplu, inițial, era prevăzută suma de 150.000 lei, pentru achiziția de imprimante și licențe Office. Cum achiziția de calculatoare a fost restricționată ca urmare a noilor măsuri fiscal-bugetare, municipalitatea propune relocarea sumei către alte obiective de investiții, urmând ca acest tip de investiție să se regăsească în bugetul de anul viitor.

Aceasta nu este singura investiție care se va reporta în 2026. Pe lista de propuneri figurează diminuarea mai multor sume pentru anumite investiții, cu posibilitatea de a fi prevăzută finanțare în bugetul pe anul 2026.

La capitolul cultură, recreere și religie, de exemplu, se propune redistribuirea unor sume prevăzute în 2025, urmând ca investițiile să fie continuate în 2026.

În același context, se propune diminuarea alocației bugetare și pentru extinderea capacității căminului de bătrâni din Ploiești, dar și pentru evaluarea clădirilor din municipiu, sumele pentru aceste tipuri de lucrări urmând să fie prevăzute în buget anul viitor.