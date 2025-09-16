FC Petrolul s-a despărțit de antrenorul Liviu Ciobotariu

Ultimul rezultat al Petrolului Ploiești, 0-3 cu Dinamo, a fost cel care a pus capăt colaborării lupilor galbeni cu antrenorul Liviu Ciobotariu. Părțile au decis de comun acord încetarea relațiilor contractuale.
Comunicatul oficial al FC Petrolul Ploiești:
”FC Petrolul Ploiești și Liviu Ciobotariu au ajuns la un acord privind încheierea raporturilor contractuale.
Numit în funcția de antrenor principal al echipei noastre în această vară, Ciobotariu i-a condus pe „lupi” în primele 9 etape ale ediției curente de campionat, dar, din păcate, rezultatele nu au fost cele așteptate.
Cu un parcurs în care s-au regăsit cinci înfrângeri, trei remize și o victorie, Petrolul ocupă, momentan, poziția a 14-a în Superliga.
Mulțumim, Liviu Ciobotariu și mult succes în continuare!”
Conducerea Petrolului va anunța în curând numele celui care îi va lua locul lui Liviu Ciobotariu. Revenim cu detalii.