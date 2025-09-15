Dezastru iminent ignorat: patru poduri din Ploiești stau să cadă

Săptămâna trecută, după două ore de discuții în spatele ușilor închise, am asistat la un miracol! Și da, părea că este situația ideală: armonie totală între actorii politici din Ploiești ai momentului, care până cu o oră înainte se sfâșiau public.
A fost un episod desprins parcă dintr-un film coreean, în care dușmanii devin, brusc, cei mai buni prieteni. Lapte și miere în discursuri, complimente rostogolite de la unii la alții. Atmosferă grețos de dulce.
Miza? Proiectele primarului Mihai Polițeanu, blocate până acum de alianța PSD–PNL–AUR: achiziția de tramvaie și amenajarea unei liziere în Bariera București.
Nu spunem că nu sunt obiective necesare pentru Ploiești. Întrebarea e: sunt ele prioritare? În timp ce edilul visează tramvaie noi și păduri urbane, realitatea de sub picioarele ploieștenilor scârțâie, literalmente. Și nu e doar o figură de stil.
Poduri în stare critică: bomba cu ceas a Ploieștiului
Observatorul Prahovean a analizat rapoartele tehnice realizate încă din 2023. Concluzia experților: podul de la Gara de Sud se află în clasa tehnică critică, ceea ce înseamnă că nu asigură condiții minime de siguranță. Nota? Depunctare 10, adică nivelul maxim de degradare, mai ales la elementele de rezistență.
Tradus în termeni simpli: podul poate pica oricând. Nu doar la un cutremur, ci și într-o zi obișnuită, sub greutatea traficului. Iar pe acest pod trec zilnic mii de mașini, autobuze și pietoni. Sub el, alte mii. La fiecare trecere de camion, zgomotul metalic pare o prevestire.
Nici podul de pe ruta spre Bucov (zona AFI) nu stau mai bine.
Raportul vorbește de o stare tehnică nesatisfăcătoare, cu grinzi crăpate și elemente structurale degradate. În aceeași categorie intră și cele două poduri din zona Lukoil, de la Cimitirul Mihai Bravu spre centura de est. Cu alte cuvinte, trei ieșiri importante din oraș sunt, practic, capcane. Un material video relevand despre starea reală a acestor poduri, la finalul articolului.
Politica între tramvaie și liziere, în timp ce podurile se prăbușesc
Prefectul de Prahova, Daniel Nicodim, care este și președintele PNL Ploiești, a punctat problema în conferința de presă din 2 septembrie:
„În septembrie 2024, primarul Andrei Volosevici a propus un împrumut de 300 de milioane de euro pentru două proiecte: reabilitarea Podului de la Gara de Sud și Rampa Ecologică de pe Teleajen. Propunerea nu a fost acceptată. Podul de la Gara de Sud este în clasa tehnică critică și nu asigură condiții minime de siguranță. Pe aceta ar trebui să se circule cu 30 km/h. Dacă se întâmplă ceva pe podul de la sud, nu mai ajungem la liziera domnului Polițeanu… și ar fi o problemă!”, a declarat Nicodim, cu ironie amară.
Ironia e amară, dar adevărul e crud: în loc să repare poduri care pot ucide oameni, administrația locală a ales să se certe săptămâni de zile pe tramvaie și liziere.
Orașul lui Caragiale trăiește un absurd periculos
Caragiale ar fi găsit în Ploieștiul de azi o sursă infinită de inspirație. Un oraș unde politicienii se ceartă pentru iluzii și dau spectacole de „unitate” în spatele ușilor închise, dar ignoră că infrastructura vitală se prăbușește sub ochii noștri. Pe teren, realitatea e și mai dură: crăpături, fisuri, zgomote sinistre. Și totuși, liniște deplină din partea celor care ar trebui să ia măsuri.
Revenind la armonia afișată după întâlnirea cu președintele CJ, Virgiliu Nanu, ne vine greu să credem că politicienii aceștia locuiesc în același oraș cu noi. Sau poate că nu. Poate că trăiesc într-o altă țară, una „a minunilor” politice. Între timp, ploieștenii își riscă viața, traversând zilnic aceste bombe cu ceas numite poduri.
De ce sunteti rai? Poduri va trebuie? Avem republica de sub castani!
Am trecut sambata pe podul ala. Carosabilul e praf iar primarul viseaza liziere,circ pe bulevard si tramvaie.
Doamne fereste sa se intample si sa vezi atunci „festival pe Bulevard” si curse de masini. Vechiul proverb „Tara arde si baba se piaptana.
Of,of,of…. sunt oamenii rai domne, impotriva proiectelor edilului care are puterea sa „invie” orasul! Erau pe aici oameni,inclusiv personal din redactie, care afirmau ca „distractia” de la balci nu trebuie neaparat sa fie anulata in detrimentul investitiilor, ca si asa balciul nu a generat costuri extraordinare, ca prin acele evenimente”am inviat”. Acum brusc, incepem sa vedem realitatea: poduri care stau sa cada, insulele ecologice promise inexistente, zona depozitare deseuri voluminoase inexistenta, strapungerea strazii Laboratorului ( da, acolo unde edilul ne trimitea zilnic cate un reel, pt marketing ) nefinalizata, etc.etc. Oameni buni, noi vorbim de liziere in conditiile in care asta vara SGU erau depasiti de situatie privind ingrijirea spatiilor verzi, pe care le au deja in administratie? Lumea uita ca atunci edilul a propus ca spatiile verzi din jurul blocurilor, sa fie intretinute de locatari pentru ca din bugetul primariei provenit din taxe si impozite, sa plateasca salariile subordonatilor. Lumea uita ca in campania electorala, edilul a promis transparenta, nu sedinte cu usile inchise – asa cum proceda fostul ?
Nu! Nu! Nu! Nu intelegem noi, ai’ mai sceptici si reticenti la schimbare, importanta republicii lu’ pește și a circului cu paine… las’ sa intample o nefacuta si dupa sa vezi cum o da din colt in colt primaru’ neiscusit.
Toti o apa si-un pamant! Lichele si politruci de vaza!
Decat sa planteze liziere (desi exista deja o liziera acolo), mai bine ar reabilita cele 2 pasaje subterane si astfel s-ar fluidiza traficul.
Tramvaiele sunt scumpe, ineficiente si incurca traficul in tot orasul. Mai bine le-ar inlocui cu autobuze electrice si ar scoate sinele de tramvai.
Circul de pe bulevard nu-si mai are rostul, copiii au inceput scoala si au lectii de facut, iar parintii trebuie sa-i supravegheze, nu mai e timp de distractie sub gainat de ciori.
as fi curios cind s-a dat autorizatia de construire de la conectarea mall PVC la podul de la sud daca in expertiza s-a relevat „iminenta prabusire”
Chiar in week-end am vazut un documentar pe National Geo. despre prabusirea podului din Genoa. Italienii traiesc spaima si acum spunand ca au sute de poduri in pericol de prabusire… ok… oare noi cate avem in tara?
Referitor la urbea noastra situatia e destul de grava si anume sa consolidam cum trebuie nu de mantuiala ( vezi podul de la Blejoi care a fost „reparat” in batjocura totala ).
Nu prea am incredere ca intr-un timp relativ scurt ( 1 mandat de primar ) se vor face aceste consolidari.
Am spus in numeroase comentarii aici ca lucrurile trebuiesc prioritizate, nu avem nevoie in acest moment de Liziere, Republici Fest, Republici de sub Castani,etc .. avem nevoie de modernizarea infrastructurii si nu de carpiri de mantuiala pe care Dl. Primar le posteaza pe Facebook.
Mai avem totusi mareata strada Laboratorului… ce se mai aude de aceasta Dle. Primar? Iar ne facem de ras….