Dezastru iminent ignorat: patru poduri din Ploiești stau să cadă

Săptămâna trecută, după două ore de discuții în spatele ușilor închise, am asistat la un miracol! Și da, părea că este situația ideală: armonie totală între actorii politici din Ploiești ai momentului, care până cu o oră înainte se sfâșiau public.

- Publicitate -

A fost un episod desprins parcă dintr-un film coreean, în care dușmanii devin, brusc, cei mai buni prieteni. Lapte și miere în discursuri, complimente rostogolite de la unii la alții. Atmosferă grețos de dulce.

Miza? Proiectele primarului Mihai Polițeanu, blocate până acum de alianța PSD–PNL–AUR: achiziția de tramvaie și amenajarea unei liziere în Bariera București.

Nu spunem că nu sunt obiective necesare pentru Ploiești. Întrebarea e: sunt ele prioritare? În timp ce edilul visează tramvaie noi și păduri urbane, realitatea de sub picioarele ploieștenilor scârțâie, literalmente. Și nu e doar o figură de stil.

Social Miros insuportabil în zona de Sud a Ploieștiului Luni dimineață, în zona de sud a Ploieștiului, se resimte un miros puternic de produs petrolier/sulf. Mai mulți cititori ne-au sesizat că, în această dimineață,...

- Publicitate -

Poduri în stare critică: bomba cu ceas a Ploieștiului

Observatorul Prahovean a analizat rapoartele tehnice realizate încă din 2023. Concluzia experților: podul de la Gara de Sud se află în clasa tehnică critică, ceea ce înseamnă că nu asigură condiții minime de siguranță. Nota? Depunctare 10, adică nivelul maxim de degradare, mai ales la elementele de rezistență.

Tradus în termeni simpli: podul poate pica oricând. Nu doar la un cutremur, ci și într-o zi obișnuită, sub greutatea traficului. Iar pe acest pod trec zilnic mii de mașini, autobuze și pietoni. Sub el, alte mii. La fiecare trecere de camion, zgomotul metalic pare o prevestire.

Nici podul de pe ruta spre Bucov (zona AFI) nu stau mai bine.

Raportul vorbește de o stare tehnică nesatisfăcătoare, cu grinzi crăpate și elemente structurale degradate. În aceeași categorie intră și cele două poduri din zona Lukoil, de la Cimitirul Mihai Bravu spre centura de est. Cu alte cuvinte, trei ieșiri importante din oraș sunt, practic, capcane. Un material video relevand despre starea reală a acestor poduri, la finalul articolului.

- Publicitate -

Politica între tramvaie și liziere, în timp ce podurile se prăbușesc

Prefectul de Prahova, Daniel Nicodim, care este și președintele PNL Ploiești, a punctat problema în conferința de presă din 2 septembrie:

„În septembrie 2024, primarul Andrei Volosevici a propus un împrumut de 300 de milioane de euro pentru două proiecte: reabilitarea Podului de la Gara de Sud și Rampa Ecologică de pe Teleajen. Propunerea nu a fost acceptată. Podul de la Gara de Sud este în clasa tehnică critică și nu asigură condiții minime de siguranță. Pe aceta ar trebui să se circule cu 30 km/h. Dacă se întâmplă ceva pe podul de la sud, nu mai ajungem la liziera domnului Polițeanu… și ar fi o problemă!”, a declarat Nicodim, cu ironie amară.

Ironia e amară, dar adevărul e crud: în loc să repare poduri care pot ucide oameni, administrația locală a ales să se certe săptămâni de zile pe tramvaie și liziere.

Exclusiv La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei internaționale. Piesele vopsite aici ajung în cele mai îndepărtate locuri. Puțină lume, mai ales din...

- Publicitate -

Orașul lui Caragiale trăiește un absurd periculos

Caragiale ar fi găsit în Ploieștiul de azi o sursă infinită de inspirație. Un oraș unde politicienii se ceartă pentru iluzii și dau spectacole de „unitate” în spatele ușilor închise, dar ignoră că infrastructura vitală se prăbușește sub ochii noștri. Pe teren, realitatea e și mai dură: crăpături, fisuri, zgomote sinistre. Și totuși, liniște deplină din partea celor care ar trebui să ia măsuri.

Revenind la armonia afișată după întâlnirea cu președintele CJ, Virgiliu Nanu, ne vine greu să credem că politicienii aceștia locuiesc în același oraș cu noi. Sau poate că nu. Poate că trăiesc într-o altă țară, una „a minunilor” politice. Între timp, ploieștenii își riscă viața, traversând zilnic aceste bombe cu ceas numite poduri.

VIDEO

- Publicitate -

FOTO