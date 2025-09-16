Afacerea cazierul judiciar și extrasul de carte funciară. Taxe pentru servicii gratuite

Începând din luna iunie, proprietarii pot obține gratuit extrasul de carte funciară direct de la Agenția Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, inclusiv online. Instituția avertizează asupra unor site-uri cu denumiri asemănătoare care percep taxe ce pot ajunge până la 100 de lei. În aceeași situație se regăsește și Ministerul de Interne cu cazierul judiciar, care se poate obține gratuit direct de la sursă, dar cu taxă pe internet, prin intermediari.

Serviciu gratuit al Cadastrului

În Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr. 441 din 27 martie 2025 pentru modificarea și tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate.

Acesta prevede că proprietarii obțin gratuit extrasul de carte funciară pentru informare, pentru propriul imobil. Serviciul este gratuit atât la ghișeu, cât și în format online. Agenția percepe doar pentru ceilalți solicitanți, persoane terțe, o taxă de 20 de lei – online, respectiv 25 de lei – la ghișeu.

Taxe percepute de aplicații online

Cu toate acestea, la o simplă căutare pe google după cuvintele cheie ”extras de carte funciară” sunt afișate ca rezultate mai multe link-uri de site-uri care furnizează acest serviciu contra cost. Taxa percepută pentru acest serviciu care este gratuit, variază între 49 și 99 de lei și poate fi achitată cu cardul, online.

De altfel, ANCPI a transmis un avertisment cu privire la această practică și le cere celor păcăliți să sesizeze agenția pe mail.

Cum poți obține extrasul de carte funciară gratuit

ANCPI a publicat modalitatea prin care persoanele fizice pot obține extrasul de carte funciară gratuit pentru imobilele ai căror proprietari sunt. Aceasta presupune deschiderea unui cont exclusiv online, prin platforma MyEterra.

Detalii aici: Cum-iti-deschizi-un-cont-MyEterra

VIDEO

Cazierul judiciar, aceeași ”afacere”

Potrivit legislației în vigoare, certificatul de cazier judiciar pentru persoana fizică se obține de la orice subunitate de poliție în care funcționează ghișeu pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar. Serviciul este gratuit și poate fi obținut pe loc sau în cel mult 3 zile lucrătoare.

Ca și în cazul extrasului de carte funciară, numeroase site-uri oferă acest serviciu contra cost, deși esta gratuit! Majoritatea au în descrierea link-ului cuvinte cheie cazier judiciar și percep taxe cuprinse între 99 și 299 de lei.

Cât de legală este funcționarea unor astfel de afaceri?

Iată o întrebare la care a răspuns oficial, fostul ministru al Digitalizării, Sebastian Burduja, acum doi ani, la Europa FM.

„Niște băieți foarte creativi făcuseră un site, el există și acum, nu e nimic ilegal în asta. Îți iau un fel de procură, se duc în persoană, bat la ghișeu și-ți scot cazierul și ți-l trimit. Pe motoarele de căutare, când cauți cazier judiciar online, băieții ăștia sunt primul link și costă vreo 300-500 de lei să ți-l eliberezi, drept pentru care reacțiile la procesul nostru de digitalizare a cazierului, care repet e gratuit, e „cum e digital cazierul că mă costă bani”. Deci lumea intra pe site-ul unor privați și avea impresia că acela e cazierul judiciar online.”

Interesant este că pe site-ul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova se menționează că ”eliberarea documentelor în format electronic se poate realiza doar prin accesarea platformelor http://GHISEUL.ro sau http://hub.mai.gov.ro”.