Foto cu caracter ilustrativ

Ce se întâmplă cu licitația pentru tramvaie noi la Ploiești

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Lasă un comentariu

Primăria Ploiești a organizat, în august, o licitație, pentru achiziționarea a 20 de tramvaie noi. Momentan, unul dintre agenții economici interesați să participe la achiziție a depus contestație cu privire la unele condiții din caietul de sarcini.

Achiziția derulată de Primăria Ploiești viza cumpărarea a 20 de tramvaie noi destinate transportului public de călători pe rutele 101 si 102.

Condițiile din caietul de sarcini includea o serie de detalii tehnice, respectiv să aibă podea 100% coborâtă pe toată suprafața disponibilă pentru pasageri, echipamente electronice de putere și comandă cu microprocesor, cu recuperare de energie la frânare, cu viteza maximă de circulație de 70 km/oră, reglabilă, limitată electronic la 50 km/oră, dar și o serie de condiții cu privire la garanție.

„Mai departe, în cadrul procedurii, Astra Vagoane Arad a introdus practic o contestație la cerințele minime pe care le-am pus în caietul de sarcini.

Într-adevăr, noi am pus niște solicitări mai înalte decât media pieței și ei au cerut practic discutarea acelor cerințe, care sunt cerințe tehnice care țin de garanție, numărul de kilometric, numărul de ani.

Ei au depus această contestație. Noi, între timp, am răspuns. Pe unele le-am acceptat pentru că am considerat că au dreptate, erau excessive, pe altele nu. Acum CNSC-ul va decide dacă rămân cerințele inițiale din caietul de sarcini sau dacă acceptă parțial, ceea ce am acceptat și noi în raport cu Astra Vagoane Arad sau le acceptă mai extins solicitările de la Astra Vagoane Arad”, a precizat, luni, Mihai Polițeanu (independent), primarul Ploieștiului.

Potrivit edilului, în acest moment, este practic de perioada de consultare a condițiilor din caietul de sarcini.

„Încă nu au fost depuse oferte. E depus pe site-ul CNSC că Astra Vagoane Arad a solicitat să mai îndulcim condițiile de participare.

Momentan s-au trimis cererile de clarificare din partea mai multor firme, dar încă nu este depusă oferta pentru că nu am ajuns la momentul depunerii ofertelor”, a precizat Polițeanu.

