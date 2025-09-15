- Publicitate -

Eroinele din clasele simultane: lecții de viață pentru viitor

Oana Toma
Autor: Oana Toma

Data:

Lasă un comentariu

A început un nou an școlar. Un an frământat de nemulțumiri, proteste, tăieri de posturi și reorganizări. Și totuși, în ciuda tuturor greutăților, dascălii nu au făcut rabat de la misiunea lor: aceea de a pune elevul pe primul plan.

- Publicitate -

Devotamentul acesta se vede cel mai bine acolo unde se învață în sistem simultan, clasele în care o singură învățătoare predă, în același timp, copiilor de vârste și niveluri diferite. O misiune grea, atât pentru dascăli, cât și pentru micuții care învață astfel.

Echipa Observatorului Prahovean a mers să vadă cum arată, în realitate, o astfel de oră. Am ajuns la Școala Gimnazială din satul Valea Cucului, comuna Iordăcheanu. O școală frumoasă, bine dotată, unde, dincolo de lipsurile sistemului, dascălii predau cu sufletul.
Le-am întâlnit pe Georgeta Popa și Camelia Vlădescu. Două învățătoare, două povești, dar aceeași dăruire.

Georgeta Popa are în spate 20 de ani de experiență și conduce simultan trei clase: clasa I (2 elevi), clasa a II-a (7 elevi) și clasa a III-a (8 elevi). În total, 17 copii.

Administrație

Aleșii de la Mișcarea Noi, Ploieștenii, scoși din AGA de la SGU și Hale

Mult comentatul acord politic, despre care s-a vorbit la finele săptămânii trecute, nu a rezistat prea mult la Ploiești. Ședința Consiliului Local, de luni,...
- Publicitate -

„Lucrez cu trei clase… Nu este dreaptă această împărțire, ar fi trebuit să fie mai echilibrată. Ideal era ca elevii de pregătitoare să aibă clasă de sine stătătoare, pentru că sunt foarte mici și au nevoie de atenție specială. Asta ar fi fost cea mai bună metodă de lucru”, a spus, cu sinceritate, Georgeta Popa, pentru Observatorul Prahovean.

Georgeta Popa invatamant simultan

La polul opus al experienței, dar nu al implicării, se află Camelia Vlădescu. Are doar 23 de ani și este pentru prima dată pusă în fața provocării simultane. Are în grijă 13 copii de clasa pregătitoare și alți 5 de clasa a IV-a.

„Este o experiență dificilă, atât pentru noi, cadrele didactice, cât și pentru copii. Cei de pregătitoare trec prin schimbarea majoră de la grădiniță la școală și au nevoie de foarte multă atenție. În același timp, cei de clasa a IV-a se pregătesc pentru încheierea ciclului primar și pentru un examen important. Este nevoie de mult sprijin, greu de oferit în această formulă”, a mărturisit tânăra învățătoare Camelia Vlădescu.

Camelia Vlădescu invatatoare simultan iordacheanu

Și totuși, deși par copleșite de misiunea lor, odată ce intră în clasă, amândouă transmit liniște, răbdare și căldură. Zâmbetul nu le lipsește, iar vocea lor blândă reușește să țină împreună o lume de copii aflați în etape diferite.

Reportajul video edificator îl puteți urmări la finalul articolului.

- Publicitate -

Imaginile surprinse de echipa noastră sunt grăitoare: unii elevi ascultă explicațiile la tablă, alții recapitulau exerciții la limba română, ținându-și mâinile la urechi, ca să se poată concentra.

elev invatamant simultan

Aceasta este realitatea învățământului românesc: un sistem cu multe lipsuri, dar și cu dascăli care merită să fie numiți EROI. În ciuda problemelor, ei nu se dau bătuți și își fac datoria, aceea de a forma generațiile viitoare.

La final, rămâne o lecție pentru noi toți, o lecție de viață: dincolo de statistici și reforme, învățământul românesc are chipul acestor eroine ale claselor simultane.

Exclusiv

Dezastru iminent ignorat: patru poduri din Ploiești stau să cadă

Săptămâna trecută, după două ore de discuții în spatele ușilor închise, am asistat la un miracol! Și da, părea că este situația ideală: armonie...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Dezastru iminent ignorat: patru poduri din Ploiești stau să cadă

13
Săptămâna trecută, după două ore de discuții în spatele...
Exclusiv

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

0
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...
Exclusiv

Cine este Ștefan Pârvu, cel care aduce la Ploiești expoziția de trenulețe

0
Ștefan Pârvu este un ploieștean, în vârstă de 42...
Exclusiv

Chirie de lux pentru polițiștii din Sinaia. Cât costă sediul insalubru

0
Clădire insalubră pentru polițiști, chirie de lux. Cam așa...
Exclusiv

Lista drumurilor din Prahova unde șoferii își rup mașinile. Reacția Poliției

5
Spre deosebire de alte județe, unde infrastructura rutieră este...
- Publicitate -

Știri noi

Social

Părintele Nicolae Tănase, de la Valea Screzii, are nevoie de ajutor

0
E omul care, de ani de zile, este „mamă...
Sport

Medalii pentru TORA Karate Ploiești la CE de Karate Goju Ryu

0
În perioada 12-14.09.2025, în Sala Constantin Jude din Timișoara,...
Administrație

Ce se întâmplă cu licitația pentru tramvaie noi la Ploiești

0
Primăria Ploiești a organizat, în august, o licitație, pentru...
Educație

Alexia Eram vine la Zbor Hub Ploiești

0
Alexia Eram, fata Andreei Esca, vine la Zbor Hub Ploiești,...
Educație

Zeci de școli din Prahova, rămase doar structuri după comasare

0
Zeci de unități de învățământ din Prahova au fost...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Cât vor plăti ploieștenii căldura, la iarnă? Răspunsul directorului Termo

1
Bogdan Becheanu, directorul Termo Ploiești, a fost invitatul lui...
Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

2
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Dezastru iminent ignorat: patru poduri din Ploiești stau să cadă

Oana Toma -
Săptămâna trecută, după două ore de discuții în spatele...

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Cine este Ștefan Pârvu, cel care aduce la Ploiești expoziția de trenulețe

Corina Matei -
Ștefan Pârvu este un ploieștean, în vârstă de 42...

Chirie de lux pentru polițiștii din Sinaia. Cât costă sediul insalubru

Oana Toma -
Clădire insalubră pentru polițiști, chirie de lux. Cam așa...
- Publicitate -

Lista drumurilor din Prahova unde șoferii își rup mașinile. Reacția Poliției

Marius Nica -
Spre deosebire de alte județe, unde infrastructura rutieră este...

Ce pune la cale CJ Prahova în Palatul Culturii Ploiești?

Corina Matei -
Sala „Ion Stratan” a Centrului Dramatic Mythos, parte a...

Povestea actriței Carmen Tănase, jurat la Românii au Talent

Alexandru Olteanu -
Când reflectoarele se sting pe scena teatrului și a...

Fabrica din Ploiești transformată într-o uriașă expoziție de artă murală

Marius Nica -
Fabrica UZUC Ploiești a fost transformată de numeroși artiști...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean