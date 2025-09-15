Eroinele din clasele simultane: lecții de viață pentru viitor

A început un nou an școlar. Un an frământat de nemulțumiri, proteste, tăieri de posturi și reorganizări. Și totuși, în ciuda tuturor greutăților, dascălii nu au făcut rabat de la misiunea lor: aceea de a pune elevul pe primul plan.

Devotamentul acesta se vede cel mai bine acolo unde se învață în sistem simultan, clasele în care o singură învățătoare predă, în același timp, copiilor de vârste și niveluri diferite. O misiune grea, atât pentru dascăli, cât și pentru micuții care învață astfel.

Echipa Observatorului Prahovean a mers să vadă cum arată, în realitate, o astfel de oră. Am ajuns la Școala Gimnazială din satul Valea Cucului, comuna Iordăcheanu. O școală frumoasă, bine dotată, unde, dincolo de lipsurile sistemului, dascălii predau cu sufletul.

Le-am întâlnit pe Georgeta Popa și Camelia Vlădescu. Două învățătoare, două povești, dar aceeași dăruire.

Georgeta Popa are în spate 20 de ani de experiență și conduce simultan trei clase: clasa I (2 elevi), clasa a II-a (7 elevi) și clasa a III-a (8 elevi). În total, 17 copii.

„Lucrez cu trei clase… Nu este dreaptă această împărțire, ar fi trebuit să fie mai echilibrată. Ideal era ca elevii de pregătitoare să aibă clasă de sine stătătoare, pentru că sunt foarte mici și au nevoie de atenție specială. Asta ar fi fost cea mai bună metodă de lucru”, a spus, cu sinceritate, Georgeta Popa, pentru Observatorul Prahovean.

La polul opus al experienței, dar nu al implicării, se află Camelia Vlădescu. Are doar 23 de ani și este pentru prima dată pusă în fața provocării simultane. Are în grijă 13 copii de clasa pregătitoare și alți 5 de clasa a IV-a.

„Este o experiență dificilă, atât pentru noi, cadrele didactice, cât și pentru copii. Cei de pregătitoare trec prin schimbarea majoră de la grădiniță la școală și au nevoie de foarte multă atenție. În același timp, cei de clasa a IV-a se pregătesc pentru încheierea ciclului primar și pentru un examen important. Este nevoie de mult sprijin, greu de oferit în această formulă”, a mărturisit tânăra învățătoare Camelia Vlădescu.

Și totuși, deși par copleșite de misiunea lor, odată ce intră în clasă, amândouă transmit liniște, răbdare și căldură. Zâmbetul nu le lipsește, iar vocea lor blândă reușește să țină împreună o lume de copii aflați în etape diferite.

Imaginile surprinse de echipa noastră sunt grăitoare: unii elevi ascultă explicațiile la tablă, alții recapitulau exerciții la limba română, ținându-și mâinile la urechi, ca să se poată concentra.

Aceasta este realitatea învățământului românesc: un sistem cu multe lipsuri, dar și cu dascăli care merită să fie numiți EROI. În ciuda problemelor, ei nu se dau bătuți și își fac datoria, aceea de a forma generațiile viitoare.

La final, rămâne o lecție pentru noi toți, o lecție de viață: dincolo de statistici și reforme, învățământul românesc are chipul acestor eroine ale claselor simultane.

