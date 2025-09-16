- Publicitate -
Toate stațiile din Ploiești indicau în această dimineață calificativul ”acceptabil” la calitate aer

Miros oribil în sudul Ploieștiului. Stațiile sunt pe ”verde”

Marius Nica
Marius Nica

Data:

Data:

Episodul de poluare a continuat și în această dimineață, în zona de Sud a Ploieștiului. Mai mulți cititori ne-au transmis că se confruntă cu un miros insuportabil de produse petroliere.

”Și azi, 16 septembrie 2025, se simte în zona Sud Democrației, de pe la ora 8.00,  un miros puternic de hidrocarburi și fum de eșapament, ceva groaznic. Nu se poate sta cu geamurile deschise” este doar unul dintre mesajele primite pe adresa redacției.
Pe site-ul calitateaer.ro, unde sunt afișate rezultatele monitorizării realizate de Agenția pentur Protecția Mediului Prahova, toate stațiile din Ploiești indicau în această dimineață calificativul ”acceptabil”.
Totuși, în cursul nopții, se observă ”tradiționalul” vârf de poluare cu benzen, etilbenzen și toluen.

  1. Exista si o veste buna,sa zicem asa…In octombrie incepe revizia in Lukoil si vor fi oprite instalatiile, dar nici o problema ca raman ceilalti sa polueze.

