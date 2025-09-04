Comercianți de flori amendați la Ploiești

Polițiștii locali au efectuat, joi, o nouă acțiune de control, de data aceasta fiind vizați comercianții de flori din Ploiești. Pentru neregulile constatate, amenzile s-au cifrat la peste 13.000 de lei.

Lipsa documentelor justificative pentru mărfurile expuse la vânzare și neafișarea datelor de identificare și a prețurilor practicate. Acestea sunt doar câteva dintre neregulile constatate de polițiștii locali în urma controlului efectuat la comercianții de flori din Ploiești.

„Polițiștii locali din cadrul Poliției Locale Ploiești au desfășurat, în această săptămână, acțiuni de verificare a comercianților de flori din municipiu.

În cursul zilei de joi, 4 septembrie 2025, polițiștii locali au efectuat o acțiune de verificare a comercianților de flori care își desfășoară activitatea pe platoul Pieței Centrale. Astfel, au fost constatate mai multe nereguli, respectiv lipsa documentelor justificative pentru mărfurile expuse la vânzare și neafișarea datelor de identificare și a prețurilor practicate.

În urma controalelor efectuate în cazul unui număr de 20 agenți economici, polițiștii locali au aplicat 10 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 10.500 lei.

Totodată, miercuri, 3 septembrie 2025, au fost controlați un număr de 8 comercianți din Piața Aurora Vest, iar pentru abaterile constatate au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 3.000 lei.

De asemenea, polițiști locali au avut în atenție și deținerea contractelor încheiate cu S.C.Hale și Piețe de către agenții economici care comercializează flori, precum și utilizarea corectă a suprafețelor destinate activităților de comerț”, a precizat Poliția Locală Ploiești.