Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE de joi, 28 august, au fost Mihai Nicolae și Ștefan Vlăsceanu.

Aceștia au dezbătut un proiect controversat, inițiat de actuala administrație, privind închirerea locurilor de parcare de la bloc.

În emisiune au fost prezentate cifrele oficiale furnizate de Primăria Ploiești, la solicitarea Observatorului Prahovean: 98.000 de masini si 13.409 de locuri de parcare. Rezultă că șapte mașini se ”bat” pe un loc de parcare.

”Înainte să propună un astfel de proiect, primăria ar fi trebuit să prezinte cifre. Dacă adăugăm și mașinile de serviciu, înmatriculate în București sau Ilfov, raportul crește la zece mașini pe un loc de parcare. În plus, există o diferență de 10.000 de mașini față de statistica Direcției de Permise și Înmatriculări. Numai dacă facem o medie de impozit de 200 de lei pe fiecare mașină rezultă un deficit de două milioane de lei” a declarat Mihai Nicolae.

La rândul lui, Ștefan Vlăsceanu, a amintit de parcările care ar fi trebuit amenajate pentru proprietarii mașinilor cu o masă mai mare de 3,5 tone și care sunt doar niște maidane.

