O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

Mihai Apostolache
Autor: Mihai Apostolache

Data:

În timp ce agenda publică este umplută de teme false, menite să distragă atenția publică, o știre cu adevărat gravă a trecut aproape neobservată: conform statisticilor europene, România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la capitolul tineri care nici nu studiază, nici nu lucrează. Această realitate sumbră este o oglindă a unui viitor incert și a unei pierderi imense de capital uman.

Prin contrast, țări precum Olanda și Suedia, cu rate foarte mici ale tinerilor care nu lucreaza și nu studiază, demonstrează că o coordonare bună între sistemul educațional și cerințele pieței muncii este esențială.

Faptul că suntem campioni la eșec educațional și social este o consecință directă a modului în care țara a fost și este guvernată. În loc să producă tineri pregătiți pentru o piață a muncii competitivă, sistemul nostru eșuează lamentabil, generând un număr record de tineri vulnerabili și excluși.

Aceasta este o dovadă clară că liderii noștri nu au avut și nu au o viziune pe termen lung și că au renunțat la construirea unei societăți solide.

O altă consecință a acestui eșec este lipsa de locuințe accesibile pentru tineri. Fără un loc de muncă stabil și bine plătit, o majoritate covârșitoare a tinerilor nu are nicio șansă de a se desprinde de casa părintească. Nu putem vorbi despre libertate și independență când o întreagă generație este blocată într-un ciclu al dependenței.

Este timpul pentru o schimbare reală! Această realitate dură trebuie să ne trezească. Nu mai putem permite ca viitorul României să fie prins între nepăsare și incompetență. Investiția în educație și în viitorul tinerilor trebuie să devină o prioritate absolută, înainte de a fi prea târziu.

