Primăriile din Prahova lovite de restructurări

Roxana Tănase
Roxana Tănase

Data:

Propunerea Guvernului Bolojan privind reducerea posturilor din administrația locală va lovi multe primăriile din Prahova. Unele administrații locale se confruntă, deja, de mai mulți ani, cu deficit de personal din cauza lipsei de finanțare. Primăria Tătaru, de exemplu, ar urma să rămână doar cu 7 angajați.

În topul primăriilor unde este așteptat un număr mare de disponibilizări se numără Ploieștiul, în condițiile în care, în cazul unei reduceri de 40%, peste 200 de posturi vor trebui să dispară din organigramă (Detalii AICI).

Efectul disponibilizărilor ar fi și mai mare în condițiile în care restructurarea vizează 45% din posturi. (Detalii AICI).

Primăria Tătaru riscă să rămână cu 7 angajați

Efectul restructurărilor este puternic mai ales la niveslul unor primării de comune mici. La Primăria Tătaru, în organigramă sunt 15 posturi, dintre care doar 11 ocupate.

„Nu putem renunța la funcționarii publici, însă personalul contractual va fi afectat. Noi avem 15 posturi în organigramă, din care sunt ocupate 11 posturi.

Dacă s-ar aplica reducerea de personal ar rămâne opt posturi, dintre care unul ar fi de polițist local.

La acest moment avem patru posturi unice vacante, posturi care trebuie acoperite cu personal. Nu avem  secretar al comunei, contabil, nu avem personal la cadastru+urbanism și nu avem casieră.

Deja avem deficit de personal. Practic, organigrama este deja afectată de deficitul de personal. Sincer nu știu cum vom funcționa”, a precizat Ionuț Popa (PSD), primarul comunei Tătaru.

Efectul restructurărilor la Bărcănești

La Primăria Bărcănești, propunerea de restructurare, vine după ce administrația locală a redus numărul de posturi din organigramă încă de anul trecut.

„Noi avem 13 posturi vacante. Din punctul meu de vedere, în momentul de față, organigrama era deja ajustată conform nevoilor actuale. Așteptăm să vedem varianta finală.

Pe proiectul lansat ar fi vorba despre cinci posturi dacă vorbim de o reducere de 40% și de 7 posturi, dacă reducerea este de 45%. Repet, organigrama primăriei era deja ajustată încă de anul trecut.

În cazul în care se menține propunerea vom vorbi de o supraîncărcare a personalului, mai ales în perioada concediilor, dar mai ales când vorbim de proiectele de investiții”, este de părere Gheorghe Daniel Apostol (PNL), primarul comunei Bărcănești.

 

