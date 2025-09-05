Primăriile din Prahova care scapă de disponibilizări

Măsurile fiscale propuse de Guvernul Bolojan vin la pachet și cu restructurări în administrația centrală și locală. Dacă se va ține cont de scenariul avansat în ultimele zile, mai multe primării din Prahova vor scăpa de valul disponibilizărilor. Este cazul administrațiilor locale care se confruntă cu un deficit major de personal.

- Publicitate -

la nivelul județului Prahova, valul de disponibilizări ar urma să vizeze, conform scenariului anunțat de Guvernul Bolojan, 68 de primării. În total ar fi vorba despre 724 de posturi care trebuie eliminate din organigramele administrațiilor locale. (Detalii AICI).

Cele mai multe dispobilizări, conform scenariului avansat de Guvernul Bolojan, ar urma să aibă loc la Primăria Ploiești (Detalii AICI).

Primării cu deficit major de personal

La Puchenii Mari, de exemplu, conform scenariului avansat, sunt 16 posturi care trebuie să fie ocupate cu personal.

Sport Petrolul a adus un jucător antrenat de un ploieștean în Elveția FC Petrolul a ajuns la un acord cu fotbalistul elvețian Oscar Correia Ferreira, fostul elev al lui Adrian Ursea semnând cu clubul ploieștean un...

- Publicitate -

„Avem 20 de posturi vacante. Există deficit de personal. Noi nu avem cum să dăm afară. În acest moment există posturi unice, cum ar fi la Urbanism, Achiziții și Contabilitate, unde trebuie să facem angajări, motiv pentru care posturile au fost scoase la concurs”, ne-a precizat Constantin Negoi (PNL), primarul comunei Puchenii Mari.

Pe lista administrațiilor locale cu deficit de personal figurează și Primăria Mănești. Aici, conform scenariului avansat la nivel național, ar trebui să aibă loc trei angajări.

„La Mănești măsura nu ne afectează pentru că avem multe posturi vacante. Noi am luat în calcul de multă vreme reducerea personalului și, prin urmare, nu am făcut angajări. La Mănești se muncește mult, cu personal puțin de mult timp”, a precizat Constantin Nițoi (PNL), primarul comunei Mănești.

- Publicitate -

Confom scenariului avansat nici Primăria Bucov nu figurează pe lista comunelor vizate de concedieri.

„Noi avem 45 de posturi în organigramă, din care unul parțial vacant, iar alte 25 de posturi sunt vacante. Nici la Poliția Locală nu avem mulți angajați. Din 12 posturi, doar șase sunt ocupate. Practic, măsurile nu vor viza Primăria Bucov”, ne-a precizat Ion Savu (PNL), primarul comunei Bucov.

Lista primăriilor care scapă de disponibilizări

Pe lista primăriilor care au un deficit major de personal și care nu vor fi afectate de valul de concedieri figurează 20 de primării din Prahova, dintr-un total de 104.

Administrație Lista parcărilor unde nu se va mai percepe taxă la Ploiești Servicii Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești a anunțat care sunt parcările din zona centrală pentru care nu se va percepe taxă. Cele cinci parcări au...

- Publicitate -

Bucov

Păulești

Breaza

Poiana Câmpina,

Comarnic,

Vălenii de Munte,

Apostolache.

Baba Ana,

Mănești,

Poienarii Burchii,

Provița de Jos,

Puchenii Mari,

Salcia,

Sângeru,

Starchiojd,