- Publicitate -

Primăriile din Prahova care scapă de disponibilizări

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Măsurile fiscale propuse de Guvernul Bolojan vin la pachet și cu restructurări în administrația centrală și locală. Dacă se va ține cont de scenariul avansat în ultimele zile, mai multe primării din Prahova vor scăpa de valul disponibilizărilor. Este cazul administrațiilor locale care se confruntă cu un deficit major de personal.

- Publicitate -

Din articol

la nivelul județului Prahova, valul de disponibilizări ar urma să vizeze, conform scenariului anunțat de Guvernul Bolojan, 68 de primării. În total ar fi vorba despre 724 de posturi care trebuie eliminate din organigramele administrațiilor locale. (Detalii AICI).

Cele mai multe dispobilizări, conform scenariului avansat de Guvernul Bolojan, ar urma să aibă loc la Primăria Ploiești (Detalii AICI).

Primării cu deficit major de personal

La Puchenii Mari, de exemplu, conform scenariului avansat, sunt 16 posturi care trebuie să fie ocupate cu personal.

Sport

Petrolul a adus un jucător antrenat de un ploieștean în Elveția

FC Petrolul a ajuns la un acord cu fotbalistul elvețian Oscar Correia Ferreira, fostul elev al lui Adrian Ursea semnând cu clubul ploieștean un...
- Publicitate -

„Avem 20 de posturi vacante. Există deficit de personal. Noi nu avem cum să dăm afară. În acest moment există posturi unice, cum ar fi la Urbanism, Achiziții și Contabilitate, unde trebuie să facem angajări, motiv pentru care posturile au fost scoase la concurs”, ne-a precizat Constantin Negoi (PNL), primarul comunei Puchenii Mari.

Pe lista administrațiilor locale cu deficit de personal figurează și Primăria Mănești. Aici, conform scenariului avansat la nivel național, ar trebui să aibă loc trei angajări.

„La Mănești măsura nu ne afectează pentru că avem multe posturi vacante. Noi am luat în calcul de multă vreme reducerea personalului și, prin urmare, nu am făcut angajări. La Mănești se muncește mult, cu personal puțin de mult timp”, a precizat Constantin Nițoi (PNL), primarul comunei Mănești.

- Publicitate -

Confom scenariului avansat nici Primăria Bucov nu figurează pe lista comunelor vizate de concedieri.

„Noi avem 45 de posturi în organigramă, din care unul parțial vacant, iar alte 25 de posturi sunt vacante. Nici la Poliția Locală nu avem mulți angajați. Din 12 posturi, doar șase sunt ocupate. Practic, măsurile nu vor viza Primăria Bucov”, ne-a precizat Ion Savu (PNL), primarul comunei Bucov.

Lista primăriilor care scapă de disponibilizări

Pe lista primăriilor care au un deficit major de personal și care nu vor fi afectate de valul de concedieri figurează 20 de primării din Prahova, dintr-un total de 104.

Administrație

Lista parcărilor unde nu se va mai percepe taxă la Ploiești

Servicii Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești a anunțat care sunt parcările din zona centrală pentru care nu se va percepe taxă. Cele cinci parcări au...
- Publicitate -
  • Bucov
  • Păulești
  • Breaza
  • Poiana Câmpina,
  • Comarnic,

 

  • Vălenii de Munte,
  • Apostolache.
  • Baba Ana,
  • Mănești,
  • Poienarii Burchii,

 

  • Provița de Jos,
  • Puchenii Mari,
  • Salcia,
  • Sângeru,
  • Starchiojd,

 

  • Șotrile,
  • Teișani,
  • Tinosu,
  • Tomșani
  • Vărbilău.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Exclusiv

Cum arată parcările ”special amenajate” pentru dube în Ploiești

0
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

2
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Exclusiv

Afacerea ”avizele”. Cât ne costă autorizația de construire

2
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
Exclusiv

Cele mai bogate primării din Prahova obligate să facă disponibilizări

1
Primăriile Ariceștii Rahtivani Brazi, ale căror bugete depășesc cu...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Razie amplă pe șoselele din Prahova

0
Polițiștii rutieri prahoveni desfășoară, vineri, o amplă acțiune pe...
Eveniment

Cine cântă la Republik Fest vineri, 5 septembrie

0
Ediția a doua de la Republik Fest debutează astăzi ...
Național

Recorder: ANAF a validat o firmă-fantomă cu sediul într-un WC public

0
Recorder a publicat o investigație care vizează o companie...
Social

Cum ar trebui să arate Dâmbu? Dezbateri în cartierul Mihai Bravu

0
Asociația Ploiești pentru oameni organizează două dezbateri în cadrul...
Auto-moto

Accident în Ploiești. O mașină s-a răsturnat

0
Un accident rutier s-a produs în această dimineață la...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

3
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
Opinii Voxpublica

La Ploiești nu avem alianță PNL-AUR. Ei doar votează sincron cu PSD

8
De ce nu reușește Ploieștiul să țină pasul cu...
Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Lista parcărilor unde nu se va mai percepe taxă la Ploiești

Roxana Tănase -
Servicii Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești a anunțat care sunt...

Comercianți de flori amendați la Ploiești

Roxana Tănase -
Polițiștii locali au efectuat, joi, o nouă acțiune de...

Primăriile din Prahova care au primit bani din PNRR și Anghel Saligny

Roxana Tănase -
Mai multe primării din Prahova au reușit să atragă,...

Primăriile din Prahova lovite de restructurări

Roxana Tănase -
Propunerea Guvernului Bolojan privind reducerea posturilor din administrația locală...
- Publicitate -

Ce se întâmplă cu achiziția de tramvaie și liziera de lângă UPG

Roxana Tănase -
Cele două proiecte majore, achiziția a 20 de tramvaie...

Câți angajați ar putea fi concediați din Primăria Ploiești

Marius Nica -
Premierul Ilie Bolojan a prezentat ieri o situație privind...

Continuă boicotarea primarului Polițeanu de către consilierii PSD-PNL-AUR? VIDEO

Marius Nica -
Primarul independent Mihai Polițeanu a convocat astăzi o ședință...

Primăriile din Prahova care trebuie să concedieze angajați

Marius Nica -
Premierul Ilie Bolojan a prezentat propunerea de reducere a...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean