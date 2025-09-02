Primăriile din Prahova care trebuie să concedieze angajați

Premierul Ilie Bolojan a prezentat propunerea de reducere a posturilor din administrația publică locală. În Prahova 68 de primării ar trebui să desființeze în total 724 de posturi. Cei mai mulți bugetari ar trebui să plece din Primăria Ploiești.

Potrivit datelor furnizate de guvern, în administrația locală sunt 189. 777 de angajați. Dacă s-ar aplica reducerea cu 40% a posturilor, numărul final al posturilor ar ajunge la 126.862.

Bolojan a declarat că aproximativ 13.000 de posturi ar trebui reduse din administrația publică locală. Potrivit unei statistici prezentate de premier, în Prahova, 68 de primării ar trebui să desființeze în total 724 de posturi.

La Consiliul Județean Prahova, din 695 de posturi ocupate, ar trebui reduse 130 de posturi.

În topul primăriilor unde ar urma să fie făcute cele mai multe concedieri se află și Ploieștiul. În prezent, în organigrama primăriei sunt 904 posturi ocupate, iar dacă se va aplica reducerea de 40%, 217 angajați își vor pierde locurile de muncă.



Consultă lista completă aici: simulare-reduceri-posturi-primarii