Câți angajați ar putea fi concediați din Primăria Ploiești

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Premierul Ilie Bolojan a prezentat ieri o situație privind personalul din primării și propunerea de reducere cu 40%, respectiv 45% a posturilor. Dacă decizia va fi adoptată de guvern, printre cele mai afectate instituții din țară se va număra Primăria Ploiești.

Primăria Ploiești are în prezent 904 posturi ocupate, iar dacă se va aplica reducerea de 40%, 217 angajați își vor pierde locurile de muncă. În cazul unei reduceri de 45%, numărul disponibilizaților ar ajunge la 248.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a declarat pentru Observatorul Prahovean ce se va întâmpla dacă guvernul va decide dispnonibilizări în masă din administrația publică locală.

”Nu contest principiul reducerii cheltuielilor, după acesta m-am și ghidat de la preluarea mandatului meu. În același timp ar fi o reducere foarte, foarte mare de angajați pentru Primăria Ploiești. Asta, în condițiile în care la Achizții, Tehnic – Investiții sau Fonduri Europene avem deficit de personal” a declarat Polițeanu.

Edilul a precizat că printre cele mai afectate vor fi Poliția Locală și Serviciul de Evidență a Populației.

Reamintim că, potrivit unei statistici prezentate de premier, în Prahova, 68 de primării ar trebui să desființeze în total 724 de posturi.

La Consiliul Județean Prahova, din 695 de posturi ocupate, ar trebui reduse 130 de posturi.

