Continuă boicotarea primarului Polițeanu de către consilierii PSD-PNL-AUR? VIDEO

Primarul independent Mihai Polițeanu a convocat astăzi o ședință extraordinară a Consiliului Local Ploiești. Observatorul Prahovean tgransmite în direct ședința VIDEO la finalul textului.

UPDATE Primarul Mihai Polițeanu a anunțat că în urma discuției cu liderii politici a decis să retragă cele două proiecte privind cumpărarea de tramvaie noi și parcul din zona UPG.

Știrea inițială

Pe ordinea de zi figurează, din nou, proiectele privind regenerarea lizierei de lângă UPG și achiziționarea a 20 de tramvaie noi, ambele blocate la finele lunii august de consilierii PSD, PNL, AUR, USR și PMP.

Reamintim că ieri atât consilierii PSD, cât și cei PNL au explicat motivele pentru care au refuzat să voteze proiectele propuse de Polițeanu.

Detalii aici Consilierii PSD explică de ce blochează achiziția de tramvaie noi și aici:De ce consilierii PNL Ploiești au blocat cumpărarea de tramvaie

În schimb conducerea USR Prahova a transmis că doi dintre consilierii locali care au votat ca alianția AUR-PSD-PNL sunt în proces de excludere din partid.

Petiție online pentru regenerarea urbană de la UPG și achiziția de tramvaie

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu a lansat inclusiv o petiție online, prin care solicită sprijinul ploieștenilor pentru susținerea celor două proiecte. (Detalii AICI).

La ședința de astăzi de Consiliu Local, edilul a promis că vor fi prezentate semnăturile celor care au semnat această petiție. (Detalii AICI).

