Cazanele Dunării, locul unde fluviul își ține răsuflarea

România rămâne una dintre cele mai ofertante destinații turistice din Europa, cu peisaje spectaculoase, sate autentice și monumente încărcate de istorie. De la traseele montane din Carpați și plajele Mării Negre, până la Delta Dunării și castelele transilvănene, țara noastră oferă o diversitate greu de egalat, care atrage atât turiști străini, cât și români dornici să-și redescopere rădăcinile.

August, lună de vacanță pentru mulți dintre români. Fiecare după buget și timp ne facem planurile și plecăm către alte zări. Ba la vecinii noștri bulgari, o fugă mai departe la Elada, sau prin locurile unde încă serviciul all inclusive se mai poate.

Alții preferă locurile pline de frumusețe din România. Și avem destule, locuri unde istoria se îmbină armonios cu prezentul, tradițiile își dau cu mâna cu trecutul, peisajele devin ireale.

Așa si eu am preferat câteva zile să revăd o zonă turistică căutată de mulți turiști. Am ales să plec miercuri, fiind după părerea mea mai liber drumul. Ei bine, unde am călătorit? La Cazanele Dunării – Dubova, în Golful Mraconia.

Locul unde Dunărea își ține răsuflarea

La Cazanele Dunării, fluviul pare să-și țină răsuflarea. Între stâncile abrupte care se ridică vertical din apă, Dunărea se îngustează și devine un uriaș străjuit de piatră. Aici, la granița dintre România și Serbia, natura și-a scris una dintre cele mai „ireale” pagini. Pereți de calcar măcinați de timp, peșteri ascunse, grote pline de mister și o liniște care parcă sfidează clipocitul bătrânului fluviu. Pe lângă frumusețea copleșitoare a peisajului, zona poartă și amprenta istoriei, de la chipul lui Decebal săpat în stâncă, la urmele lăsate de romani în drumul lor spre cuceriri. Cazanele Dunării nu sunt doar un obiectiv turistic, ci un adevărat simbol al forței naturii și al identității românești.

Am ales ca traseu auto Ploiești-Târgoviște-Autostrada A1-Craiova- Drobeta Turnu Severin- Orșova- Cabana Mraconia. Surpriza frumoasă a fost Drumul Expres DEx12 care ocolește municipiile Pitești și Craiova și oferă condiții excelente de condus. Timp estimativ 6 ore cu pauze pentru alimentare mașina, gustare și cafea.

Dubova – satul dintre ape și legende

La marginea satului Dubova, între ape și munți, se află Cabana Mraconia. Nu este doar un loc de cazare, ci o poveste pe care o trăiești cu fiecare răsărit, cu fiecare apus, cu fiecare pește care se lasă prins în undițele pescarilor. Satul Dubova este un colț de lume unde timpul curge după altă lume. Vilele din zonă, locurile de campare, grădinile pline de flori, terasele de la malul Dunării, oamenii care te salută simplu cu „bună ziua”, toate dau senzația că te-ai întors într-o lume uitată de graba modernă.

De aici pornesc drumurile spre frumusețile Clisurii, de aici pleacă bărcile în croaziere, și tot aici se întorc poveștile celor care au stat o vreme pe malul Dunării.

Dimineți cu Dunărea la fereastră

Cabana Mraconia, este locul pe care l-aș alege de fiecare dată când ajung în zonă.

De ce? Peisajele de vis, golful unde este amplasată, piscina din curte, smochinii care te îmbie să le guști fructele, amabilitatea gazdelor, cam tot găsești aici. Dimineața, ferestrele se deschid direct spre fluviu. Camerele, simple și calde, păstrează mirosul Dunării, iar aroma cafelei proaspete îți însoțește privirea spre larg.

Nu luxul ostentativ cucerește aici, ci sentimentul de acasă, departe de casă. Seara, terasa cabanei devine un amfiteatru natural, Dunărea se colorează, munții se scufundă în golful Mraconia, iar liniștea nu este tăcere, ci o muzică discretă orchestrată de valuri și păsări.

Aici sunt multiple posibilități de cazare de la camere duble sau triple, la vile unde ai exclusivitate pentru două familii, sau în regim single dacă dorești. Prețurile sunt accesibile și variază între 180 și 200 lei o noapte pentru o cameră.

Ai acces la terase unde poți servi masa, la grătare unde nelipsiții mititei sau vreun crap ce s-a lăsat „păcălit” sfârâie de-ți lasă gura apă. Totul din gospodăria ta, adică cu ce vii de acasă. Ai aici frigidere și veselă la dispoziție.

Plusuri- amabilitatea gazdei, prețuri decente, liniște, camere curate, iar la superlativ frumusețea zonei.

Minusuri- Un gând în plus ar fi ca o parte dintre turiștii ce vin aici sa aibă o grijă mai mare față de ce găsesc aici. Unii dintre ei au lipsit la lecția „șapte ani de acasă”!

Chipul lui Decebal și mănăstirea de sub ape

Un colos de piatră, înalt de 55 de metri, veghează fluviul – chipul lui Decebal, sculptat direct în stâncă, cea mai mare lucrare de acest fel din Europa. Privirea regelui dac trezește respect și emoție.

Nu departe, pe mal, se ridică Mănăstirea Mraconia. Odinioară, aici a existat o biserică de veghe pentru corăbiile de pe Dunăre, înghițită de ape. Azi, turla albă a mănăstirii se oglindește în Dunăre și e dovada că spiritualitatea rezistă, chiar dacă zidurile cad. Și dacă simțiți nevoia unor cuvinte de suflet căutați-l pe părintele Cristian. Îl veți afla la bisericuța de la subsol ori la pangarul amenajat în exterior. Nu veți regreta!

Urcușul pe Ciucaru Mare – lecția voinței

Pentru cei cu dor de drumeții, urcarea pe Muntele Ciucaru Mare este obligatorie. Traseul începe în sat și urcă prin pădure, până la un platou de unde priveliștea taie respirația. Este relativ ușor de urcat chiar și pentru începători. Ca să ajungi să vezi Dunărea în toată splendoarea ei, fă-ți timp aproximativ 60 de minute. Peisajele de acolo nu se pot descrie în cuvinte!

Cazanele Mari și Cazanele Mici se desfășoară la picioarele tale. Fluviul se strânge între stânci, îngustându-se la doar 150 de metri. Dincolo de ape, vezi Serbia.

Sus, turiștii tac. Libertatea absolută a orizontului, cerul deasupra ta, adierea vântului, toate te fac să simți că ești parte dintr-un spectacol cosmic.

Croaziere, peșteri, vestigii

Dubova înseamnă experiențe. Croazierele pe Dunăre sunt spectacolul suprem, bărcile pornesc din golf și intră în Cazanele Mari și Mici. Pereții de piatră se ridică vertical, fluviul se îngustează, iar emoția este la fel de puternică pentru fiecare turist.

Peștera Ponicova, cea mai mare din Defileu, ascunde săli uriașe și povești ale timpului. Poți ajunge la ea atât pe apă, cât și pe uscat.

Tabula Traiana, monument roman săpat în stâncă acum aproape două milenii, este martorul tăcut al drumului construit de împăratul Traian.

Masa pe malul românesc

Niciun drum în Clisură nu este complet fără o masă. La Pensiunea Melba, peștele e stăpânul absolut. Borșul pescăresc, saramura, plachia, peștele cu mămăligă și mujdei satisfac papilele gustative. Prețurile sunt mai mult decât acceptabile, o ciorbă de pește ca la mama acasă cam 30 lei, o saramură specialitatea bucătarului, 45 lei, iar nelipsiți papanași, dar ce papanași imenși costă 25 de lei.

Pentru cei care caută alternative, există și preparate cu pui sau porc, pui cu ciuperci și mămăliguță, iar la desert, un surprinzător pepene cu înghețată.

Escapada la Kladovo – ospăț sârbesc

La câțiva kilometri de Dubova, podul de la Porțile de Fier trece fluviul și te poartă în Serbia. Kladovo este un orășel liniștit, unde timpul curge odată cu Dunărea. Situat la doar 8 km de frontiera cu România, Kladovo a devenit locul unde turiștii merg la o scurtă plimbare sau pentru a servi tradiționalele preparate sârbești. Și nu vă faceți griji, sunt meniuri în limba română și se poate plăti chiar și cu lei. Localnicii vorbesc destul de bine românește.

La Tekijanka Plus Restoran, masa este sărbătoare: Pleșcavița Tekianca, platouri sârbești bogate, ciorbă de pește. Prețurile sunt accesibile o porție de „pleşcăviţa”, o salata bogată, 5 mici cu garnitură și o bere 75 lei. Meniu pentru două persoane!

Să nu uit: Nu ratați înghețata la „polonic”! Două cupe pe care le servești în aproximativ 20-25 minute – poate nu credeți 10 lei, sau 5 lei cupa!!!

Ce să nu ratați dacă sunteți aici

Între stâncile Cazanelor și apele liniștite ale Dunării, Șvinița și Eibenthal păstrează povești de viață și tradiții care nu se regăsesc nicăieri altundeva.

Șvinița, „țara smochinelor” din România, își primește oaspeții cu livezi vechi, țuică și un Festival al Smochinului care a devenit marcă locală. În Şvinița trăiesc aproape 1.000 de locuitori, cei mai mulţi fiind urmaşi ai vechilor sârbi veniţi pe aceste meleaguri. Festivalul Smochinului este un prilej de a aduce împreună comunitatea, de a sărbători și de a prezenta vizitatorilor bogăția culturală a zonei.

La câțiva kilometri distanță, în adâncul Munților Mehedinți, Eibenthal ascunde o comunitate de cehi, care de mai bine de două secole, au adus aici cultura, obiceiurile și gastronomia lor, transformând satul într-un loc unic în România. Aici se poate servi un prânz bogat, cu preparate tradiționale cehești. Sunt deosebit de gustoase și apetisante. Despre porții ce vă pot spune, să aveți cu dumneavoastră și o punguliță ca să puneți caserola cu ce nu s-a putut mânca!

Eibenthal – satul din România unde nimeni nu fură

Unul dintre cele mai impresionante aspecte ale vieții în Eibenthal este modul în care localnicii își cumpără pâinea. Deoarece satul nu are o brutărie proprie, pâinea este adusă de un brutar dintr-o localitate mai îndepărtată, doar de câteva ori pe săptămână.

Pentru a nu fi nevoiți să meargă în alt sat după pâine, sătenii au dezvoltat un sistem simplu, bazat pe încredere reciprocă. Fiecare familie lasă o sacoșă cu bani și un bilet pe care este scris câte pâini dorește. Brutarul vine, lasă pâinea în sacoșă și ia banii. Nimeni nu păzește sacoșele și nimeni nu fură. Sistemul funcționează perfect de ani de zile, demonstrând un model rar de civilizație și respect reciproc.

Sfaturi pentru turiști

Rezervați din timp cazarea, mai ales vara – locurile sunt foarte solicitate.

Încălțăminte comodă pentru drumeții și vizite la peșteri.

Croazierele pe Dunăre sunt esența călătoriei.

Fiți pregătiți pentru prețuri variabile la restaurante.

Acceptați lipsa semnalului de internet, un prilej de reconectare cu natura. Atenție la roaming și costuri, anumite rețele de telefonie nu au semnal și „intră” rețelele din Serbia!

Pentru a vizita localitatea Kladovo nu ai nevoie de pașaport ci doar de carte de identitate.

Cabana Mraconia nu este doar o destinație turistică. Poate fi o lecție despre frumusețea care cere răbdare și despre legătura dintre oameni și natură.

Chipul lui Decebal, mănăstirea Mraconia, urcușul pe Ciucaru Mare, mesele pescărești, satele Șvinița și Eibenthal, escapada la Kladovo toate compun tabloul unei lumi unde vacanțele nu se uită niciodată. Ele rămân în memorie pentru a fi povestite dumneavoastră, prietenilor, nepoților.

Aici, turistul nu vine doar să vadă. Vine să simtă și să ducă mai departe povestea de la Clisura Dunării.

Iar ca bonus pentru a vă reîntoarce acasă, răpiți din timpul dumneavoastră maxim 30 de minute.

De ce? Faceți o escală la Slatina, să serviți o bragă autentică și o înghețată după o rețetă veche de 300 de ani. Unde? La „Atletul Albanez”.

Ca să vă ispitesc și mai mult: Imaginează-ți cum pășești într-un loc unde podeaua scârțâie, pereții sunt tapetați cu fotografii vechi, iar mirosul de bragă, halviță și înghețată te învăluie. Așa simți farmecul la „Atletul Albanez”, un loc care este și poveste și gust și pod între culturi.

Hashim Memish, cel care a condus prăvălia zeci de ani și a devenit simbolul acestei istorii, „s-a despărțit” de noi în anul 2021, la 82 de ani dar povestea continuă prin urmașii săi. Dincolo de savoare, locul ascunde o poveste fascinantă.