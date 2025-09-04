Primăriile din Prahova care au primit bani din PNRR și Anghel Saligny

Mai multe primării din Prahova au reușit să atragă, pe ultima sută de metri, noi finanțări pentru proiectele derulate prin PNRR și Anghel Saligny. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat lista administrațiilor locale către care s-au făcut decontări.

- Publicitate -

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a anunțat că, în ultimele 17 zile, a decontat lucrări în valoare totală de aproape 2,4 miliarde de lei de lei pentru invetițiile finanțate de minister prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Totodată au fost efectuate plăți prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și prin Programul național de construcții de interes public sau social (PNCIPS), derulat prin intermediul Companiei Naționale de Investiții.

Astfel, pentru lucrările finanțate prin PNRR s-au decontat 1.553.916.900 de lei, pentru facturile depuse prin Programul ”Anghel Saligny” s-au virat 619.034.395,30 de lei, iar pentru proiectele derulate prin PNCIPS s-au efectuat plăți în valoare de 199.950.000 de lei.

Opinii Voxpublica Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu! Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect de modificare a Legii Educației. Potrivit documentului, elevii și profesorii ar trebui să spună Tatăl...

- Publicitate -

Finanțare prin PNRR

Ceptura – 135.186,32 lei – Ord. 124/2021

Finanțare prin Anghel Saligny

Pe lista primăriilor care au primit fonduri pentru derularea unor proiecte pe Anghel Saligny se numără 13 localități. Fondurile sunt destinate pentru lucrări de canalizare și alimentare cu apă, dar și pentru reabilitări de drumuri.

Fonduri pentru rețele de canalizare și alimentare cu apă

Izvoarele – înființare rețea de canalizare și stație de epurare Homorâciu și Malu Vânăt – peste 2,3 milioane de lei

Bucov – modernizare și extindere canalizare Cartierele Tineretului 7și Iulia Hașdeu – peste 4,6 milioane de lei

Tomșani – extindere rețea canalizare – sat Loloiasca – peste 1,9 milioane de lei

Fântânele – extindere rețea de apă și canalizare – peste 1,2 milioane de lei

Filipeștii de Târg – extindere canalizare – peste 1 milion lei

Râfov – recordare canalizare satele Râfov, Mălăiești, Antofiloaia, Moara Domnească, Buchilași, Goga – 465.128,12 lei

Posești – extindere rețea alimentare cu apă 4.084,18 lei

Mănești – reabilitare sistem canalizare satele Băltița, Gura Crivățului, Coada Izvorului, Zalhanaua – peste 1,4 milioane de lei

Sălciile – extindere canalizare – 548.110,27 lei

Fonduri pentru drumuri comunale

Bușteni – reabilitare și modernizare infrastructură rutieră – 294.605,99 lei

Bușteni – drumuri locale – 22.916, 87 lei

Drăgănești – modernizare drumuri locale – peste 4,1 milioane lei

Plopu – reabilitare și modernizare drumuri locale și comunale satele Plopu și Nisipoasa – 407.449,61 lei

Boldești Grădiștea – modernizare drumuri sătești – 446.907,80 lei

Proiecte prioritizate

Ministerul Dezvoltării a elaborat, și Guvernul a aprobat în februarie, acte normative prin care se prioritizează investițiile finanțate din bugetul național, în vederea eficientizării utilizării fondurilor și a finalizării lucrărilor aflate în stadii avansate de execuție și cu impact semnificativ pentru comunitățile locale.