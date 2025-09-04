 

- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ

Primăriile din Prahova care au primit bani din PNRR și Anghel Saligny

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Mai multe primării din Prahova au reușit să atragă, pe ultima sută de metri, noi finanțări pentru proiectele derulate prin PNRR și Anghel Saligny. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat lista administrațiilor locale către care s-au făcut decontări.

- Publicitate -

Din articol

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) a anunțat că, în ultimele 17 zile, a decontat lucrări în valoare totală de aproape 2,4 miliarde de lei de lei pentru invetițiile finanțate de minister prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Totodată au fost efectuate plăți prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și prin Programul național de construcții de interes public sau social (PNCIPS), derulat prin intermediul Companiei Naționale de Investiții.

Astfel, pentru lucrările finanțate prin PNRR s-au decontat 1.553.916.900 de lei, pentru facturile depuse prin Programul ”Anghel Saligny” s-au virat 619.034.395,30 de lei, iar pentru proiectele derulate prin PNCIPS s-au efectuat plăți în valoare de 199.950.000 de lei.

Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect de modificare a Legii Educației. Potrivit documentului, elevii și profesorii ar trebui să spună Tatăl...
- Publicitate -

Finanțare prin PNRR

Ceptura – 135.186,32 lei – Ord. 124/2021

Finanțare prin Anghel Saligny

Pe lista primăriilor care au primit fonduri pentru derularea unor proiecte pe Anghel Saligny se numără 13 localități. Fondurile sunt destinate pentru lucrări de canalizare și alimentare cu apă, dar și pentru reabilitări de drumuri.

Fonduri pentru rețele de canalizare și alimentare cu apă

  • Izvoarele – înființare rețea de canalizare și stație de epurare Homorâciu și Malu Vânăt – peste 2,3 milioane de lei
  • Bucov – modernizare și extindere canalizare Cartierele Tineretului 7și Iulia Hașdeu – peste 4,6 milioane de lei
  • Tomșani – extindere rețea canalizare – sat Loloiasca – peste 1,9 milioane de lei
  • Fântânele – extindere rețea de apă și canalizare – peste 1,2 milioane de lei
  • Filipeștii de Târg – extindere canalizare – peste 1 milion lei
  • Râfov – recordare canalizare satele Râfov, Mălăiești, Antofiloaia, Moara Domnească, Buchilași, Goga – 465.128,12 lei
  • Posești – extindere rețea alimentare cu apă 4.084,18 lei
  • Mănești – reabilitare sistem canalizare satele Băltița, Gura Crivățului, Coada Izvorului, Zalhanaua – peste 1,4 milioane de lei
  • Sălciile – extindere canalizare – 548.110,27 lei

Fonduri pentru drumuri comunale

  • Bușteni – reabilitare și modernizare infrastructură rutieră – 294.605,99 lei
  • Bușteni – drumuri locale – 22.916, 87 lei
  • Drăgănești – modernizare drumuri locale – peste 4,1 milioane lei
  • Plopu – reabilitare și modernizare drumuri locale și comunale satele Plopu și Nisipoasa – 407.449,61 lei
  • Boldești Grădiștea – modernizare drumuri sătești – 446.907,80 lei

Proiecte prioritizate

Ministerul Dezvoltării a elaborat, și Guvernul a aprobat în februarie,  acte normative prin care se prioritizează investițiile finanțate din bugetul național, în vederea eficientizării utilizării fondurilor și a finalizării lucrărilor aflate în stadii avansate de execuție și cu impact semnificativ pentru comunitățile locale.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

1
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Exclusiv

Afacerea ”avizele”. Cât ne costă autorizația de construire

0
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
Exclusiv

Cele mai bogate primării din Prahova obligate să facă disponibilizări

0
Primăriile Ariceștii Rahtivani Brazi, ale căror bugete depășesc cu...
Exclusiv

Drumurile județene din Prahova, capcane mortale lăsate în urmă de A7

0
În România, bucuria inaugurării unui proiect major de infrastructură...
Exclusiv

Ce activități pentru copii și părinți vor fi la Republik Fest

0
A doua ediție a Republik Fest va avea loc...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Bărbat din Prahova, reținut după ce a încălcat ordinul de protecție

0
Un bărbat de 34 de ani a fost reținut...
Eveniment

Furt urmat de scandal monstru într-un magazin Profi din Mizil

0
O femeie de 30 de ani a fost reținută...
Eveniment

Cum s-a produs tragedia de la Baba Ana. O femeie, omorâtă de partener

0
Încă un caz de femicid, în Prahova, a cutremurat...
Politic

Adrian Axinia (ECR) critică declaraţiile ministrului Pîslaru privind „încântarea” UE faţă de măsurile de austeritate din România

0
Europarlamentarul prahovean Adrian Axinia, l-a criticat în termeni duri...
Sănătate

Plata CASS pentru persoanele fără venituri. Precizări ANAF

0
ANAF a făcut, joi, noi precizări cu privire la...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

1
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
Opinii Voxpublica

La Ploiești nu avem alianță PNL-AUR. Ei doar votează sincron cu PSD

7
De ce nu reușește Ploieștiul să țină pasul cu...
Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Primăriile din Prahova lovite de restructurări

Roxana Tănase -
Propunerea Guvernului Bolojan privind reducerea posturilor din administrația locală...

Ce se întâmplă cu achiziția de tramvaie și liziera de lângă UPG

Roxana Tănase -
Cele două proiecte majore, achiziția a 20 de tramvaie...

Câți angajați ar putea fi concediați din Primăria Ploiești

Marius Nica -
Premierul Ilie Bolojan a prezentat ieri o situație privind...

Continuă boicotarea primarului Polițeanu de către consilierii PSD-PNL-AUR? VIDEO

Marius Nica -
Primarul independent Mihai Polițeanu a convocat astăzi o ședință...
- Publicitate -

Primăriile din Prahova care trebuie să concedieze angajați

Marius Nica -
Premierul Ilie Bolojan a prezentat propunerea de reducere a...

Stație de ambulanță în incinta stadionului Ilie Oană din Ploiești

Roxana Tănase -
Ploieștiul va avea încă o stație de ambulanță, în...

Câți angajați ar putea fi concediați din primăriile din Prahova

Marius Nica -
Premierul Ilie Bolojan a susținut astăzi o coferință de...

Planta pentru care riști amendă de 20.000 de lei la Ploiești

Roxana Tănase -
Ploieștenii riscă amenzi contravenționale care pot ajunge la 20.000...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean