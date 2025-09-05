Petrolul a adus un jucător antrenat de un ploieștean în Elveția

FC Petrolul a ajuns la un acord cu fotbalistul elvețian Oscar Correia Ferreira, fostul elev al lui Adrian Ursea semnând cu clubul ploieștean un angajament valabil pentru următoarele două sezoane.

Lotul „galben-albaștrilor” continuă să primească întăriri în această perioadă, iar ultimul sosit este fotbalistul elvețian Oscar Correia Ferreira.

În vârstă de 27 ani, Correia (1.80 m) este un jucător de profil ofensiv, ce evoluează, în general, în banda dreaptă, și vine de la Ettoile Carouge, acolo unde, în ultimele două sezoane, a fost antrenat de către ploieșteanul Adrian Ursea, se arată în ciomunicatul clubului.

După ce, în urmă cu 10 ani, a avut o experiență la echipa U20 a celebrei grupări braziliene Fluminense, Correia s-a întors în Europa în 2016, în Portugalia, la Alvarenga, iar mai apoi a jucat doar în Țara Cantoanelor, pentru Lancy FC, Etoille Carouge, Grasshoppers Zurrich, FC Chiasso și AC Bellinzona.

Noul echipier al „lupilor” este și un bun marcator, doar în ultima ediție a ligii secunde elvețiene punctând de 12 ori în 35 de apariții.