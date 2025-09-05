- Publicitate -
Incendiu barăci Gara de Vest Ploiești

Incendiu la barăcile locuite din zona Gării de Vest Ploiești

Mai multe barăci au ars în cursul nopții de joi spre vineri, în apropiere de Gara de Vest Ploiești. Incendiul a fost stins de pompierii ISU Prahova.

Conform ISU Prahova, după anunțarea incendiului la 112, s-a intervenit cu 4 autospeciale pentru stingerea flăcărilor.

Au ars mai multe barăci pe o suprafață de 80 de metri pătrați. Acestea au fost construite ilegal de mai multe familii sărmane care le foloseau pe post de locuințe.

Municipalitatea a încercat în ultimii ani să le demoleze, însă s-a renunțat la idee, nereușind să găsească o soluție pentru ca cei de acolo să aibă o locuință.

Pompierii au precizat că nu au existat victime ale acestui incendiu.

