Incendiu la barăcile locuite din zona Gării de Vest Ploiești

Mai multe barăci au ars în cursul nopții de joi spre vineri, în apropiere de Gara de Vest Ploiești. Incendiul a fost stins de pompierii ISU Prahova.

Conform ISU Prahova, după anunțarea incendiului la 112, s-a intervenit cu 4 autospeciale pentru stingerea flăcărilor.

Au ars mai multe barăci pe o suprafață de 80 de metri pătrați. Acestea au fost construite ilegal de mai multe familii sărmane care le foloseau pe post de locuințe.

Municipalitatea a încercat în ultimii ani să le demoleze, însă s-a renunțat la idee, nereușind să găsească o soluție pentru ca cei de acolo să aibă o locuință.

Pompierii au precizat că nu au existat victime ale acestui incendiu.