Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu tradiții, prinde viață un proiect unic în România – Ținutul Stejarilor. Aici, natura și oamenii își dau mâna pentru a readuce la viață tradiția, istoria dar mai ales pentru a crea o legătură trainică între comunitate și mediul înconjurător. Aici comunități din localitățile prahovene – Cocorăștii Mislii, Telega și Scorțeni – scriu împreună o poveste rară: Ținutul Stejarilor. Nu este doar un proiect turistic, ci un exercițiu de identitate, coeziune și dragoste pentru natură.

- Publicitate -

Vezi la finalul textului prezentarea VIDEO a Ținutului Stejarilor

Ideea proiectului „Antreprenorești” a plecat din Business Leaders. O idee excelentă ce își propune să pună în valoare și să redescopere istoria trecută, prezentul, dar mai ales să lase viitorului o comunitate bine închegată.

Un proiect ambițios, de anvergură, care prin implicarea membrilor fondatori, a echipei manageriale și a comunităților locale prinde viață.

Stejarul, simbolul puterii și al tradiției

Pentru istoria satului nostru, stejarul nu este doar un simplu arbore, ci un element simbol al comunității. Este un martor tăcut, având acum o legătură frățească pentru comunele prahovene Cocorăștii Mislii, Scorțeni și Telega, care întregesc în total 14 sate. Cu coroana sa impunătoare și trunchiul puternic, stejarul reprezintă rădăcinile adânci ale neamului și legătura omului cu pământul strămoșesc.

Eveniment DN1A închis vineri în Vălenii de Munte. Rute alternative Traficul rutier va fi închis complet vineri pe DN1A în județul Prahova, la Vălenii de Munte. Restricția este valabilă între orele 09.00 și 10.00. Măsura...

- Publicitate -

Stejarul este cunoscut pentru rezistența sa, trăind uneori sute de ani și trecând cu bine peste vicisitudinile naturii. De aceea, în memoria satului românesc, stejarul a devenit simbol al puterii, al curajului și al dăinuirii. Se spune că, așa cum stejarul rămâne neclintit în fața vremurilor, la fel trebuie să fie și sufletul românului, tare și neînduplecat.

În inima satului Cocorăștii Mislii, unde dealurile subcarpatice se unduiesc lin, se înalță un stejar secular, martor tăcut al vremurilor ce au trecut. Trunchiul său masiv poartă istoria veacurilor, iar ramurile sale groase par să cuprindă întreaga comunitate sub umbra lor binefăcătoare.

Se spune că, acest stejar a fost plantat cu sute de ani în urmă de către strămoșii satului. De atunci, arborele a devenit un loc de întâlnire pentru săteni și un refugiu, pentru cei care căută umbră și odihnă în zilele fierbinți de vară.

- Publicitate -

Din mărturisirea unui localnic trecut de prima tinerețe am aflat că sub coroana lui a stat cândva și marele domnitor Mihai Viteazul. Ca o mărturie a istoriei trecute este și inscripția prinsă de stejarul secular.

„Antreprenorești – Adoptă un Sat”

Viața la sat se stinge încetul cu încetul. Urmare a plecării din mediul rural către zonele urbane sau chiar peste granițele țarii, satul românesc își pierde identitatea. Se pierd datinile, se pierde trecutul, se pierde istoria. Români cu drag de țară, și-au unit forțele pentru a le readuce în prezent, dar mai ales pentru a crea comunități în mediul rural, cu care să ne mândrim și în care turismul să fie o sursă de venit.

Un vis îndrăzneț, cu posibilități reale de transformare a mediului rural românesc, un vis care peste timp va arăta că și la noi se poate!

Exclusiv Prahova: Șofer de ambulanță, beat criță, cu pacienți în mașină Polițiștii prahoveni au reușit să scoată din trafic, în timpul unui control de rutină, un șofer care a înregistrat pe etilotest o alcoolemie record:...

- Publicitate -

De ce să nu avem și noi românii „Toscana” noastră, „Provence” sau alte locuri mirifice încărcate de tradiții?

Antreprenorești – Adoptă un Sat acordă suport în transformarea satelor, prin crearea unui liant între administrația publică și mediul antreprenorial și prin mobilizarea experților care facilitează transferul de cunoștințe și resurse către antreprenori, producători și fermieri, oferindu-le astfel șansa de a dezvolta afaceri sustenabile într-un mediu adaptat nevoilor lor cu scopul creșterii calității vieții.

„Ținutul Stejarilor” este unul dintre cele mai ambițioase proiecte dezvoltate în prezent, un proiect pilot, cu scopul de a crea un brand turistic autentic și de a transforma zona într-o destinație de familie, unde tradiția, inovația și spiritul antreprenorial se îmbină armonios.

- Publicitate -

Proiectul este coordonat de Hildegard Brandl, cu sprijinul unui board vizionar format din antreprenori recunoscuți pentru implicare și transformare.

„Ne pasă de satul românesc și credem în puterea cuvântului „împreună”. Susținem satul românesc prin experți care fac transfer de know-how și catalizează resursele, astfel încât antreprenorii și fermierii să-și dezvolte afacerile și încrederea că pot avea viața pe care o merită, într-un ecosistem optimizat pe nevoile acestora”.

1 de 6

Așa a început dialogul meu cu Hildegard Brandl, într-una din frumoasele localități prahovene implicate în acest proiect- Cocorăștii Mislii.

- Publicitate -

Interviu cu Hildegard Brandl și Florina Caldare, artizanele Ținutului Stejarilor

Cum a apărut ideea Ținutul Stejarilor?

A pornit din proiectul „Antreprenorii Adoptă un Sat”. Un proiect de dezvoltare regională rurală, dezvoltare turistică, având ca beneficiari comunele Cocorăștii Mislii, Scorțeni și Telega, care întregesc în total 14 sate. Am înțeles că, pentru turism rural de calitate, ai nevoie de o microregiune, nu de un singur sat. Am ales aceste trei comunități pentru că împărtășesc același peisaj unic – păduri de stejari cu arbori de peste 600 de ani. Așa cum am văzut și învățat din experiența anilor petrecuți în alte țări, precum Austria, sau Germania, aplicăm aceste reguli de dezvoltare turistică rurală și la noi.

De ce acest nume?

Numele proiectului a luat naștere mulțumită cadrului natural special, regăsindu-se în regiune o pădure de stejari seculari, unică în România prin întinderea și istoria extraordinară a acesteia.

Ce diferențiază această zonă de altele din țară?

Stejarul este simbolul nostru. Avem un arbore secular care devine punct de atracție, dar și sursă de poveste. Am creat un brand puternic pe baza acestui element și l-am extins la produse locale, infrastructură și evenimente.

- Publicitate -

Legat de brand deja am realizat primele borne cu logo-ul nostru care vor marca întreg traseul.

Cititorii gazetei dumneavoastră sunt privilegiați prin faptul că le văd în premieră inserate în acest material.

Cum a reacționat comunitatea?

La început a fost greu. Oamenii se considerau din comunități independente. Am inventat metode să-i aducem împreună, să-i punem la aceeași masă. Acum avem Asociația Prietenilor Satului. Legat de comunitate vă pot spune că locuitorii din cele trei localități și-au făcut grup de WhatsApp și grup de Facebook. Se conectează între ei, propun, găsesc soluții, astfel comunitatea crește.

- Publicitate -

Ce poate face un turist aici?

Să parcurgă Drumul Stejarului, să mănânce la punctele gastronomice locale, să viziteze plantațiile de lavandă, fermele cu animale, să admire peisajele și să se bucure de natură! Avem trasee pentru biciclete electrice, ATV-uri și drumuri pentru drumeții accesibile tuturor.

Parcurgând traseul prin cele trei localități, plecând de la Cocorăștii Mislii, trecând apoi prin Scorțeni și cu gândul la Telega, vom întâlni aici Puncte Gastronomice Locale unde gazdele te așteaptă cu bucate tradiționale, meșteri tradiționali, colecționari, unități de cazare, producători locali de miere, brânzeturi, lapte, chiar și produse cosmetice.

Gata nu vă mai povestesc acum… mi se face o poftă! Pe toate le vom descoperi împreună, eu cu reportofonul și carnețelul în mână, dumneavoastră lecturând viitoarele articole din gazeta noastră.

Să fiu eu însumi convins de reușita proiectului, de „țintele” atinse la acest moment am continuat dialogul cu Florina Caldare, manager de proiect. Ce am aflat:

Care sunt rezultatele obținute până acum

Identitate regională creată și înregistrată oficial: „Ținutul Stejarilor” fiind deja un brand.

Produse locale branduite.

Traseu turistic identitar în dezvoltare: Drumul Stejarului, un traseu turistic de 42 de kilometri care leagă cele trei comune.

Platforme de e-learning și digitalizare pentru școli.

Sprijinim producătorii și antreprenorii locali prin facilitarea la cursuri pentru dezvoltarea zonei.

Deschiderea de puncte gastronomice locale.

Arhitectură rurală modernizată prin reguli stricte care să reprezinte zona, case tradiționale unde turistul să se bucure de frumusețe și liniște.

Fascinat de peisaje, de locuitorii din zonă, am continuat să stau la taifas cu cele două doamne. M-am simțit onorat de faptul că le-am avut ca interlocutoare.

Florina, care sunt principiile care vă ghidează?

Sunt câteva, dar simple și de la care nu ne abatem:

Respect pentru satul românesc

pentru satul românesc Păstrarea tradițiilor locale

tradițiilor locale Impact pe termen lung

pe termen lung Colaborarea cu comunități dornice să învețe continuu și să lucreze la implementarea unei viziuni pe termen lung

cu comunități dornice să învețe continuu și să lucreze la implementarea unei viziuni pe termen lung Implicarea activă a comunităților rurale în proiect

activă a comunităților rurale în proiect Parteneriat și susținerea comunităților pe termen lung

și susținerea comunităților pe termen lung Model replicabil în comunități rurale diverse

Hildegard, care este următoarea acțiune la care cei interesați vă pot fi „tovarăși de drum”?

„Pedalează pe Drumul Stejarului” o zi de aventură, însoțiți de Florin Șerbu, unul dintre cei care au trasat acest traseu.

Evenimentul se va desfășura pe 30 august, cu plecare la ora 9.00.

Ce vei face, turistule?

Vei parcurge 24 km de traseu rural feeric, vei servi masa la un punct gastronomic local – Cerbu Bike Inn. Doritorii se vor putea campa în zonă.

Cum poți participa? Printr-un simplu apel telefonic la numărul +40 736 638 838.

Aici afli detaliile complete: https://www.facebook.com/share/1ENb5VkJ61/?mibextid=wwXIfr

La umbra stejarului secular, timpul parcă se oprește. Razele soarelui se strecoară printre frunze, presărând lumină printre ramurile sale. În Ținutul Stejarilor, oamenii nu se grăbesc. Își dau răgaz să vorbească, să împartă bucuria că satul românesc renaște.

Și poate că asta e adevărata atracție a locului: nu doar frumusețea peisajului, ci felul în care te face să simți că ai ajuns pentru o vreme acasă.

Să simți că trăiești bucuria, să simți că trecutul se reîntoarce la simplitate. Să trăiești ceea ce bunicii și părinții noștri au simțit aievea – bucuria timpului petrecut în comunitate.

Și poate că tocmai aici, în „Ținutul Stejarilor”, înțelegi că adevărata bogăție nu este ce aduni în buzunare, ci ce strângi în suflet.