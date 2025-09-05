- Publicitate -

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are loc a adoua ediție a Republik Fest. Timp de trei zile, la Ploiești se va asculta muzică bună, iar participanții vor avea posibilitatea de a petrece timp liber de calitate, cu activități deosebite, street food și terase ca ”afară”. Biletele sunt diponibile pe republikfest.ro.

Trei zile. Trei scene. Sute de artiști. Muzică, activități, chill zones. Sunt doar câteva dintre surprizele pregătite de organizatorul Republik Fest 2025, filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești.

Programul pe zile al festivalului este următorul:

program republik fest 2025

Având în vedere că festivalul este organizat la Parcul Bucov, iar punctele de atracție sunt numeroase, e bine să salvezi și harta Republik Fest 2025:

harta republik fest 2025

Poți ajunge la festival și cu autobuzul 40 B, care va circula după un program special:

program traseu tce republik fest 2025

Ne vedem la festival!

