Ce se întâmplă cu achiziția de tramvaie și liziera de lângă UPG

Cele două proiecte majore, achiziția a 20 de tramvaie noi și regenerarea urbană a lizierei de lângă UPG, nu au mai intrat, miercuri, pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești. Primarul Mihai Polițeanu (independent) a anunțat că cele două proiecte vor continua.

- Publicitate -

Cele două proiecte, care au generat discuții aprinse în spațiul public și au fost blocate în Consiliul Local Ploiești, vor continua. Cel puțin așa a anunțat, miercuri, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu.

„Achiziția de tramvaie și liziera de la UPG continuă. Și continuă datorită presiunii publice., datorită implicării civice fără precedent a comunității ploieștene în favoarea acestor două proiecte.

Ieri a fost un șir de cinci ore de discuții intense, încrucișate, telefonice, cu președintele Consiliului Județean Prahova, cu prefectul județului Prahova, cu conducerea Băncii Europene de Investiții, care susține total acest proiect.

Exclusiv Drumurile județene din Prahova, capcane mortale lăsate în urmă de A7 În România, bucuria inaugurării unui proiect major de infrastructură se transformă, inevitabil, într-un coșmar pentru altcineva. Autostrada A7 - „Autostrada Moldovei”, a prins contur...

- Publicitate -

Am agreat, având în vedere disputele publice foarte pasionale din ultimele 4 – 5 zile să continuăm discuțiile și Banca Europeană de Investiții să clarifice, la solicitarea reprezentanților politici, fie scris, fie, poate, față în față, vor decide domnii și doamnele de la BEI, orice nelămuriri mai există.

Există niște termene limită. Oricum noi mergem cu aplicația mai departe, pentru că nu poți întrerupe o procedură care durează de 10 luni. Este în regulă în ceea ce privește nivelul politic. Dar, altfel, aplicația merge mai departe”, a precizat Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

Cât costă și ce prevăt proiectele

Reamintim faptul că, primul proiect, cele referitor la achiziția a 20 de tramvaie, ar urma să aibă finanțare din trei surse. Este vorba despre un credit în valoare de 36 de milioane de euro, o finanțare de 9 milioane de euro nerambursabilă, iar din bugetul local ar urma să fie asigurată o finanțare de 5 milioane de euro. (Detalii AICI).

- Publicitate -

În ceea ce privește liziera de lângă UPG, proiectul vizează regenerarea urbană din zonă pe mai multe tronsoane, suprafața totală fiind de circa 20.700 mp. valoarea estimată a proiectului este estimată este de 10 milioane de euro cu TVA (Detalii AICI).