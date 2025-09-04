- Publicitate -

Cum arată parcările "special amenajate" pentru dube în Ploiești

Bianca Ionescu
Autor: Bianca Ionescu

Data:

Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru ani ca mașinile de peste 3,5 tone, încadrate în categoria utilitarelor, să nu mai poată fi parcate la bloc, ci în spații special amenajate. În caz contrar, șoferii riscă amenzi de până la 2500 de lei.

Astfel, printr-o hotărâre a consiliului local, autoritățile au stabilit opt zone unde autoutilitarele pot fi parcate pe timpul nopții, între orele 20:00 și 06:00. Acestea sunt:

  • Bulevardul Petrolului – de la Liceul Tehnologic Lazăr Edeleanu până la Rafinăria Astra
  • Strada Mihai Bravu – zona industrială UZTEL, pe prima bandă de circulație
  • Strada Stindardului – inclusiv parcarea pentru microbuze și autobuze
  • Strada Târgoviștei – pe prima bandă de circulație, tronsonul cuprins între LIDL și ROMGAZ
  • Strada Vornicei – în spatele Spitalului CFR, tronsonul cuprins între Strada Libertății și Aleea Vitioarei, paralel cu gardul
  • Bulevardul Republicii – zona Cablul Românesc, fosta stație a traseului 1D
  • Strada Soldat Erou Nicolae Arhip – parcarea cu dale înierbate de la baza podului Mărășești
  • strada Cornățel – pe prima bandă de circulație, de la intersecția cu Strada Romulus până la podul de peste Pârâul Dâmbu.Observatorul Prahovean a ”vizitat” fiecare zonă unde, teoretic, dubele, așa cum sunt cunoscute popular autoutiliarele, ar trebui parcate peste noapte.
    Pe Bulevardul Petrolului, zona este semnalizată cu un indicator care permite parcarea doar pe timpul nopții. Marcajele sunt vizibile și clar trasate pe asfalt, iar spațiul este folosit de șoferi, însă fără supraveghere permanentă.

    În ceea ce privește strada Mihai Bravu, parcarea este împrejmuită cu gard, însă suprafața pietruită poate fi incomodă pentru manevre. În timpul zilei, zona nu este păzită, dar rămâne o opțiune clar destinată autoutilitarelor.

    Pe strada Stindarului din sudul orașului, spațiul include locuri pentru microbuze și autobuze și este folosit în principal de vehicule de transport marfă. Nu există pază permanentă, iar parcarea depinde de respectarea regulilor de către șoferi.

    Pe strada Târgoviștei parcarea desemnată este îngustă și drumul denivelat, ceea ce face manevrarea mai dificilă. Chiar dacă există un spațiu alocat, condițiile nu sunt ideale pentru vehiculele mai mari.

    În vestul Ploieștiului, pe strada Vornicei, nu există o parcare amenajată propriu-zis, ci doar o bandă de circulație folosită pentru staționare, fapt care a mai stârnit intrigi și în trecut între deținătorii acestor tip de vehicule și locatarii blocurilor din apropiere.

    O situație similară întâlnim și pe strada Cornățel din zona pârâului Dâmbu. Nici aici nu există un loc special amenajat pentru astfel de autovehicule, folosindu-se tot prima bandă de circulație.

    Parcarea de pe strada Soldat Erou Nicolae Arhip este amenajată cu dale înierbate, oferind o suprafață mai stabilă decât pietrișul sau pământul, deși nu este asfaltată și nu are pază permanentă.

Pe Bulevardul Republicii, locul este clar semnalizat, spre deosebire de celelalte spații und eindicatoarele lipsesc. Gradul de ocupare este ridicat încă din timpul zilei, ceea ce arată că este un punct preferat de șoferi.

Concluzia: în teorie, zonele speciale ar trebui să rezolve problema parcării acestor vehicule în oraș. În practică însă, multe dintre locurile de parcare pentru dube sunt nepăzite, neamenajate corespunzător sau rapid ocupate, ceea ce face ca problema să fie departe de a fi rezolvată. În plus, cele mai multe locuri ”rezervate” dubelor sunt ocupate de autoturisme.

Sport

Campionat Național de Drift, în centrul Ploieștiului

Ploieștiul va fi gazda în acest weekend a ultimei etape de la campionatul național de drift. Competiția se va desfășura în zona centrală a...
Reamintim că, potrivit unui proiect aflat în dezbatere publică, de anul viitor Primăria Ploiești vrea să închirieze locurile de parcare de la blocuri.

Detalii aici: Parcări contra-cost, la bloc, în Ploiești. Ce prevede proiectul

