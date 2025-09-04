Cum arată parcările ”special amenajate” pentru dube în Ploiești

1 de 3

În ceea ce privește strada Mihai Bravu, parcarea este împrejmuită cu gard, însă suprafața pietruită poate fi incomodă pentru manevre. În timpul zilei, zona nu este păzită, dar rămâne o opțiune clar destinată autoutilitarelor.

Pe strada Stindarului din sudul orașului, spațiul include locuri pentru microbuze și autobuze și este folosit în principal de vehicule de transport marfă. Nu există pază permanentă, iar parcarea depinde de respectarea regulilor de către șoferi.

Pe strada Târgoviștei parcarea desemnată este îngustă și drumul denivelat, ceea ce face manevrarea mai dificilă. Chiar dacă există un spațiu alocat, condițiile nu sunt ideale pentru vehiculele mai mari.

În vestul Ploieștiului, pe strada Vornicei, nu există o parcare amenajată propriu-zis, ci doar o bandă de circulație folosită pentru staționare, fapt care a mai stârnit intrigi și în trecut între deținătorii acestor tip de vehicule și locatarii blocurilor din apropiere.

O situație similară întâlnim și pe strada Cornățel din zona pârâului Dâmbu. Nici aici nu există un loc special amenajat pentru astfel de autovehicule, folosindu-se tot prima bandă de circulație.

Parcarea de pe strada Soldat Erou Nicolae Arhip este amenajată cu dale înierbate, oferind o suprafață mai stabilă decât pietrișul sau pământul, deși nu este asfaltată și nu are pază permanentă.