Stație de ambulanță în incinta stadionului Ilie Oană din Ploiești

Ploieștiul va avea încă o stație de ambulanță, în incinta Stadionului Ilie Oană. Proiectul de hotărâre se va regăsi, miercuri, pe ordinea de zi suplimentară a Consiliului Local.

- Publicitate -

Proiectul de hotărâre, inițiat de consilierii locali PNL, vizează înființarea unei noi stații de ambulanță la Ploiești, în incinta Stadionului Ilie Oană.

Înființarea celei de-a doua stații de ambulanță este justificată, potrivit inițiatorilor, pentru diminuarea timpului de intervenție.

Anunțul a fost făcut, marți, de prefectul județului, Daniel Nicodim, președintele PNL Ploiești, în cadrul unei conferințe de presă.

Social Ploieștiul prinde culoare prin picturi murale FOTO Orașele nu cresc doar prin clădiri și străzi, ci și prin povești. După trei ediții de Artown Festival, care au adus arta în inima...

- Publicitate -

„Suntem, în Ploiești, singurul municipiu care are un singur punct de plecare al ambulanței. Alte municipii, poate și mai mici decât Ploieștiul, au două-trei, iar acest lucru se reflectă și în timpii de intervenție și, evident, în salvarea vieților omenești”, a precizat Daniel Nicodim, prefectul județului.

Timp mai mici de intervenție la solicitări

Consilierul local Valentin Marcu (PNL), inițiatorul proiectului, a explicat câtteva detalii privind înființarea noii stații de ambulanță.

„Amplasarea serviciului de ambulanță în zona de vest a orașului făcea ca timpul de intervenție în zonele din Est și în zonele din Sud-Est ale județului și ale orașului să presupună timp de intervenție mai mare.

- Publicitate -

Prin această soluție pe care o propunem noi, care va fi pe ordinea de zi a viitoarei ședințe a Consiliului Local, vom înființa o substație într-un spațiu pus la dispoziție de CSM (n.r. Clubul Sportiv Municipal), în incinta stadionului Ilie Oană”, a precizat alesul local Valentin Marcu, liderul grupului PNL din Consiliul Local Ploiești.

Noua stație de ambulanță va fi deservită de patru autospeciale, potrivit consilierului local Valentin Marcu.