Comuna Ariceștii Rahtivani are un buget anual de peste 10 milioane de euro.

Cele mai bogate primării din Prahova obligate să facă disponibilizări

Roxana Tănase
Roxana Tănase

Data:

Primăriile Ariceștii Rahtivani Brazi, ale căror bugete depășesc cu mult veniturile anuale inclusiv ale unor orașe din Prahova, nu vor scăpa de disponibilizări. „Ne afectează foarte mult restructurările, având în vedere că suntem o comună cu un număr mare de locuitori, dar și cu o suprafață mare”, susține Gheorghe Orbu (PSD), primarul comunei Ariceștii Rahtivani, cea mai bogată comună din Prahova.

Două dintre cele mai bogate comunei din Prahova, Aricești – Rahtivani și Brazi, nu vor scăpa de restructurările din administrația locală, în ciuda faptului că niciodată nu au avut probleme de ordin financiar.

De altfel, cu un buget cu mult mai mare față de al altor administrații locale, cele două primării nu s-au confruntat niciodată cu probleme legate de asigurarea cheltuielilor de funcționare.

În plus, cele două administrații locale și-au permis inclusiv derularea unor proiecte de infrastructură strict cu banii din bugetul local.

Primarul comunei Ariceștii Rahtivani: „Ne afectează foarte mult restructurările”

Primăria Ariceștii Rahtivani este de departe cea mai bogată comună din Prahova. Cu un buget anual de peste 10 milioane de euro, administrația locală are în implementare numeroase proiecte de investiții.

„Ne afectează foarte mult restructurările, având în vedere că suntem o comună cu un număr mare de locuitori, dar și cu o suprafață mare. Avem în implementare foarte multe proiecte. Avem peste 300 de societăți comerciale atât în parcul industrial, cât și în afara acestuia.

În momentul de față avem 36 de angajați, în afară de cei de la Poliția Locală și a Evidența Populației. Nu are logică o reducere de personal în plină dezvoltare a comunei și cu un buget substanțial. Comuna este bogată și nu a stat cu mâna întinsă la bugetul de stat.

Anual, înregistrăm 75.000 de solicitări atât din partea persoanelor fizice, cât și de la societățile comerciale, ceea ce înseamnă un volum mare de activitate. În plus avem aproximativ 30 de proiecte de investiții”, a precizat Gheorghe Orbu (PSD), primarul comunei Ariceștii Rahtivani, care consideră că se pune presiune inutilă pe un număr mic de angajați.

Dacă am ține cont de propunerea avansată, la Ariceștii Rahtivani ar trebui să dispară 9 posturi în cazul unei reduceri de personal de 40% sau 11 posturi în cazul în care unei reduceri de 45%.

Primarul comunei Brazi: Noi nu avem probleme financiare

Situația de la Ariceștii-Rahtivani se regăsește și la Brazi, comună care se situează pe locul al doilea la capitolul cel mai mare buget la nivelul comunelor din Prahova.

„Noi în acest moment avem 51 de posturi în organigramă, dar doar 44 sunt ocupate. Primăria Brazi nu are probleme financiare și nu au existat nici probleme legate de cheltuielile de funcționare.

Oficial nu am primit nimic cu privire la restructurări. Am văzut doar o propunere de reducere”, a susținut Leonard Radu (PNL), primarul comunei Brazi.

