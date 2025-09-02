Polițiștii din Prahova, obligați să lucreze în sedii insalubre, cu WC în curte

În Prahova, aproape jumătate dintre posturile de poliție din mediul rural funcționează în clădiri care nu aparțin Ministerului de Interne sau IPJ Prahova. Unele sunt sedii închiriate, altele primite în comodat. Dar prea multe dintre ele sunt complet improprii desfășurării unei activități de poliție.

Situația este de-a dreptul rușinoasă pentru o instituție care ar trebui să inspire autoritate, ordine și respect. Din păcate, vina nu aparție IPJ, care nu poate investi în clădiri pe care nu le are în proprietate. Legea le interzice asta.

Caz revoltător la Ariceștii Rahtivani

Un exemplu revoltător este Postul de Poliție din Ariceștii Rahtivani. Polițiștii sunt nevoiți să își desfășoare activitatea într-o clădire degradată, unde funcționează și Poșta din comună.

Geamurile lipsesc, pereții sunt crăpați, iar toaleta se află în curte, o imagine desprinsă parcă din anii ’50, nicidecum din România anului 2025. Detalii regăsiți aici: Post de Poliție cu WC în curte și fără geamuri, în cea mai bogată comună a județului

La Sinaia „ți-e și jenă să intri”

Și, din păcate, Ariceștii Rahtivani nu este un caz izolat. La Sinaia, „Perla stațiunilor montane”, polițiștii își desfășoară activitatea într-un imobil închiriat, într-o stare atât de proastă încât „ți-e și jenă să intri”, după cum spune chiar liderul SNPPC Prahova, Petre Burlacu.

„Nu se pot face investiții acolo pentru că nu este clădirea noastră. Așa că oamenii legii sunt condamnați să muncească în condiții insalubre. Nu este singurul caz. La Târgșorul Vechi, polițiștii lucrau într-o clădire care avea autorizație de demolare. Acolo s-a rezolvat, dar mai sunt multe sedii în Prahova unde ți-e rușine să intri”, a declarat pentru Observatorul Prahovean liderul sindical. Declarația integrală a lui Petre Burlacu poate fi urmărită în materialul video de la finalul articolului.

32 de sedii de Poliție din Prahova au WC-ul în curte

La solicitarea redacției noastre, IPJ Prahova a transmis că în anul 2025 bugetul este gestionat „sub guvernarea principiului necesității urgente de reparație și reabilitare a sediilor de poliție existente”. Mai mult, realitatea din teren arată că din cele 124 de sedii de poliție din județ, 32 au toalete ecologice, cu alte cuvinte, wc-ul în curte.

Conducerea IPJ vorbește și despre relocarea sediilor degradate, acolo unde se găsesc soluții. Numai că autoritățile locale nu par dornice să ofere sprijin, iar polițiștii rămân prinși într-un cerc vicios al promisiunilor fără acoperire.

Concluzia este una singură: în timp ce se vorbește despre digitalizare, modernizare și siguranță, în Prahova polițiștii continuă să își facă meseria printre pereți crăpați, cu geamuri sparte și toaleta în curte.