 

- Publicitate -
foto cu caracter ilustrativ

Polițiștii din Prahova, obligați să lucreze în sedii insalubre, cu WC în curte

Oana Toma
Autor: Oana Toma

Data:

În Prahova, aproape jumătate dintre posturile de poliție din mediul rural funcționează în clădiri care nu aparțin Ministerului de Interne sau IPJ Prahova. Unele sunt sedii închiriate, altele primite în comodat. Dar prea multe dintre ele sunt complet improprii desfășurării unei activități de poliție.

- Publicitate -

Din articol

Situația este de-a dreptul rușinoasă pentru o instituție care ar trebui să inspire autoritate, ordine și respect. Din păcate, vina nu aparție IPJ, care nu poate investi în clădiri pe care nu le are în proprietate. Legea le interzice asta.

Caz revoltător la Ariceștii Rahtivani

Un exemplu revoltător este Postul de Poliție din Ariceștii Rahtivani. Polițiștii sunt nevoiți să își desfășoare activitatea într-o clădire degradată, unde funcționează și Poșta din comună.

Geamurile lipsesc, pereții sunt crăpați, iar toaleta se află în curte, o imagine desprinsă parcă din anii ’50, nicidecum din România anului 2025. Detalii regăsiți aici: Post de Poliție cu WC în curte și fără geamuri, în cea mai bogată comună a județului

- Publicitate -

La Sinaia „ți-e și jenă să intri”

Și, din păcate, Ariceștii Rahtivani nu este un caz izolat. La Sinaia, „Perla stațiunilor montane”, polițiștii își desfășoară activitatea într-un imobil închiriat, într-o stare atât de proastă încât „ți-e și jenă să intri”, după cum spune chiar liderul SNPPC Prahova, Petre Burlacu.

„Nu se pot face investiții acolo pentru că nu este clădirea noastră. Așa că oamenii legii sunt condamnați să muncească în condiții insalubre. Nu este singurul caz. La Târgșorul Vechi, polițiștii lucrau într-o clădire care avea autorizație de demolare. Acolo s-a rezolvat, dar mai sunt multe sedii în Prahova unde ți-e rușine să intri”, a declarat pentru Observatorul Prahovean liderul sindical. Declarația integrală a lui Petre Burlacu poate fi urmărită în materialul video de la finalul articolului.

32 de sedii de Poliție din Prahova au WC-ul în curte

La solicitarea redacției noastre, IPJ Prahova a transmis că în anul 2025 bugetul este gestionat „sub guvernarea principiului necesității urgente de reparație și reabilitare a sediilor de poliție existente”. Mai mult, realitatea din teren arată că din cele 124 de sedii de poliție din județ, 32 au toalete ecologice, cu alte cuvinte, wc-ul în curte.

- Publicitate -

Conducerea IPJ vorbește și despre relocarea sediilor degradate, acolo unde se găsesc soluții. Numai că autoritățile locale nu par dornice să ofere sprijin, iar polițiștii rămân prinși într-un cerc vicios al promisiunilor fără acoperire.

Concluzia este una singură: în timp ce se vorbește despre digitalizare, modernizare și siguranță, în Prahova polițiștii continuă să își facă meseria printre pereți crăpați, cu geamuri sparte și toaleta în curte.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Prețuri plafonate la Republik Fest 2025!

0
Au mai rămas câteva zile până când începe Republik...
Exclusiv

Lista școlilor din Prahova fără autorizație sanitară de funcționare

0
Cu o săptămână înainte de începerea noului an școlar,...
Exclusiv

Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

2
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
Exclusiv

Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

0
Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În...
Exclusiv

Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

0
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...
- Publicitate -

Știri noi

Exclusiv

Prețuri plafonate la Republik Fest 2025!

0
Au mai rămas câteva zile până când începe Republik...
Sport

Farul Constanța – Petrolul: 2 – 1. Încă o înfrângere pentru „lupi”

0
Petrolul suferă o nouă înfrângere, în deplasare, în partida...
Național

Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe pachetele de reformă

0
Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea, luni, în Parlament, pachetele...
Eveniment

Cum s-a produs accidentul grav de pe DN1D, de la Albești

0
Accidentul rutier a avut loc pe DN1D, în afara...
Administrație

Ce se întâmplă cu prețul gigacaloriei, la iarnă, în Ploiești

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a explicat, luni, ce se...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

0
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

16
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Prețuri plafonate la Republik Fest 2025!

Marius Nica -
Au mai rămas câteva zile până când începe Republik...

Lista școlilor din Prahova fără autorizație sanitară de funcționare

Marius Nica -
Cu o săptămână înainte de începerea noului an școlar,...

Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

Roxana Tănase -
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...

Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

Bianca Ionescu -
Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În...
- Publicitate -

Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

Oana Toma -
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...

Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

Marius Nica -
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...

Grevă spontană în mai multe primării din Prahova

Roxana Tănase -
Proiectul de lege privind reducerea cu 25% a personalului...

Lista școlilor și grădinițelor din Prahova fără autorizație ISU

Marius Nica -
Cu o săptămână înaintea începerii noului an școlar, 46...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean