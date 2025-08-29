- Publicitate -
Poliția și Poșta română împart la Ariceștii Rahtivani un sediu deplorabil

Post de Poliție cu WC în curte și fără geamuri, în cea mai bogată comună a județului

Oana Toma
Autor: Oana Toma

Data:

Suntem în 2025, iar în cea mai bogată comună din Prahova, parcă te întorci în timp când intri în sediul Postului de Poliție din localitate. Și, e mult spus un sediu. O clădire mică, veche și dărăpănată, cu geamuri sparte, dar cu un termopan montat la interior, cu pereți scorojiți și cu wc-ul în curte.

Din articol

Imagini horror din secția de poliție

Imaginea șochează de la exterior, când vezi două uși de lemn din care lipsesc stinghii. Iar peste scări stau două șine metalice, o improvizație pe post de rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități. În clădirea insalubră are sediul și Poșta, așa că este un loc destul de accesat de localnici. Doar vorbim despre două instituții esențiale pentru comunitate.

Ne facem curaj și intrăm în clădire. Ne întâmpină în dreapta un pupitru scorojit din anii ’80, pe care petenții sau cei care vor să trimită un colet trebuie să-l folosească pe post de suport de scris. În stânga, un ansamblu de trei scaune, tot din perioada comunistă.

scaune sediu politie aricestii rahtivani

E inutil să vorbesc despre pereți, despre cât de deplorabil arată locul. Asta puteți constata urmărind clipul video de mai jos:

În încăperea din față, angajata Poștei Române ne primește cu un zâmbet amar. Spune că așa arată clădirea de zeci de ani, fără renovări, fără un minim de confort, fără apă și canalizare și cu toaleta în curte.

„Pică pe noi, noroc că duc! Ce să vă spun, nu știu de ce nu s-a făcut nimic în atâția ani. Condițiile de muncă sunt groaznice”, spune angajata Poștei din Ariceștii Rahtivani.

Lângă este ușa pe care intri în postul de Poliție. Cei șase polițiști care activează aici, aproape toți foarte tineri, se descurcă greu în două cămăruțe insalubre. Aici, ferestrele vechi din lemn au geamurile sparte, iar pereții sunt murdari și crăpați. Crăpată este toată micuța clădire.

curte sediu politie aricestii rahtivani

În curte, în spate, este toaleta. O improvizație de lemn deteriorată, fără ușă, și o mizerie care îți întoarce stomacul pe dos.

wc sediu politie aricestii rahtivani

Un cetățean ne atrage atenția înainte să intrăm că rampa improvizată de acces nici măcar nu are o balustradă de sprijin:

De cinci ani se fac demersuri

Aflăm că de cel puțin cinci ani se fac demersuri din partea IPJ Prahova și a sindicatului SNPPC pentru relocarea postului de poliție într-o clădire decentă. Promisiuni au fost, fapte, nici până acum.

„Am făcut în ultima perioadă mai multe demersuri pentru a rezolva situația de la Ariceștii Rahtivani. În cea mai bogată comună din Prahova, așa cum este catalogată, poliția din comună își desfășoară activitatea într-un spațiu impropriu și insalubru. Clădirea nu este a IPJ, așa că nu s-a putut investi în amenajări. Nici Poșta Română nu a făcut asta.

Am făcut demersuri, am discutat cu administrația locală, însă am primit doar promisiuni. Polițiștii din Ariceștii Rahtivani nu au cum să audieze persoane, nici mobilier nu prea au, sunt nevoiți să caute magazine sau să meargă la distanță pentru a se spăla pe mâini sau pentru necesitățile fiziologice. Nu este normal”, a declarat în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean, Petre Burlacu, liderul SNPPC Prahova.

Din 124 de secții de Poliție din Prahova, 32 nu au grupuri sanitare proprii

La solicitarea Observatorului Prahovean, reprezentanții Inspectoratului Județean de  Poliție Prahova au transmis că ”în ceea  ce privește Postul de Poliție din Ariceștii-Rahtivani, unitatea noastră desfășoară activități în vederea identificării unor perspective semnificative
pentru mutarea sediului”.

De asemenea, precizează  conducerea inspectoratului, ”bugetul aferent anului 2025 este gestionat sub guvernarea principiului necesității urgente de reparație și reabilitare a sediilor de poliție existente în județul Prahova”.

În acest context merită amintit faptul că din cele 124 de sedii de poliție care funcționează în Prahova, 32 sunt dotate cu grupuri sanitare ecologice.

Cum ar trebui să arate viitorul sediu de poliție

Observatorul Prahovean nu a intenționat să facă doar o știre de senzație. Am mers să discutăm cu autoritățile și poate, așa, în ceasul al 12-lea, să se găsească o soluție. Și, surpriză, am și găsit.

O clădire recent finalizată cu fonduri proprii de la primărie, în care va funcționa Serviciul Local de Evidența Populației, are destul loc să găzduiască și postul de poliție din comună.

Viceprimarul comunei, care ne-a și arătat spațiul, promite că până la finalul anului va reuși să găzduiască aici poliția comunei. Vom urmări subiectul și ne vom asigura că autoritățile se țin de cuvânt.

