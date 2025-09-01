Prețuri plafonate la Republik Fest 2025!

Au mai rămas câteva zile până când începe Republik Fest 2025. Ca și la prima ediție, organziatorii promit prețuri plafonate la mai multe produse alimentare. Astfel, o gamă importantă de bere, suc și apă, dar și preparate alimentare, vor fi disponibile la prețuri accesibile pentru toți participanții. Biletele și abonamentele sunt disponibile pe republikfest.ro și filarmonicaploiesti.ro.

În perioada 5-7 septembrie 2025, Parcul Bucov va găzdui a doua ediție a Republik Fest, unul dintre cele mai așteptate festivaluri din regiune. Organizatorii anunță o veste excelentă pentru public: prețurile la mai multe produse vor fi plafonate, exact ca la prima ediție de anul trecut, pentru ca experiența festivalului să fie accesibilă tuturor.

Prețuri corecte, distracție nelimitată

Pentru ediția din acest an, organizatorii Republik Fest au decis să păstreze politica prețurilor accesibile la băuturi și mâncare, oferind participanților libertatea de a se bucura de festival fără grija unor costurilor ridicate. De exemplu, o apă plată va costa 7 lei (sticla de 500 ml), iar berea la halbă și sucurile din gama Coca-Cola nu vor depăși prețul de 12 lei.

În ceea ce privește zona de food court, meniurile vor fi variate, la prețuri între 20 și 50 de lei, incluzând opțiuni pentru toate gusturile: hot-dog, burgeri, cartofi prăjiți și alte preparate rapide.

„Vrem ca oamenii să vină la Republik Fest pentru muzică, atmosferă și experiențe, nu să fie preocupați de costuri. De aceea, păstrăm prețuri corecte și transparente, exact cum am făcut și la prima ediție, care s-a bucurat de un feedback excelent din partea publicului”, au transmis organizatorii festivalului.

Cine cântă la Republik Fest 2025

Pe lângă prețurile accesibile, festivalul promite o atmosferă spectaculoasă, cu artiști internaționali și români de top, scene impresionante și experiențe interactive pentru public. Astfel, ărimul festival fusion-simfonic din România aduce împreună orchestre, coruri și artiști consacrați ai scenei internaționale și locale, într-o fuziune de genuri ce traversează rock, hip-hop, folclor, jazz, muzică electronică și simfonică.

Vineri, 5 septembrie, startul este grandios: Queen Simfonic, cu Orchestra și Corul Filarmonicii Ploiești, Zoom Band, Dan Helciug și Nicu Patoi, sub bagheta dirijorului Eduard Dinu. Tot în prima seară, publicul va cânta piesele trupei Grimus, în varianta simfonic cu Orchestra Filarmonicii Ploiești, Norzeatic & Qinta Spartă feat. Ploiești Big Band Jazz Society, Grayssoker, Argatu, Paul Tihan, Sukar Nation, Sedativ, Retrologia cu DJ Iulio și DJ Papee, Roșu Vara, Arthur Project și Kronophagia.

Sâmbătă, 6 septembrie, energia se mută între sonorități urbane și rock alternativ. Cap de afiș este Nneka, artista nigeriano-germană cu un mesaj social puternic, urmată de Deliric x Silent Strike Simfonic, The Mono Jacks, Toulouse Lautrec, Sam Evans, Pinholes și Am Fost la Munte și Mi-a Plăcut. Andu Simion și Tea Bee, Retrologia cu DJ Iulio și DJ Papee. Corul Filarmonicii aduce spectacolul „The Greatest Show”, iar teatrul completează ziua cu „Ferma animalelor” de George Orwell.

Duminică, 7 septembrie, festivalul atinge apogeul cu Hooverphonic, legendara trupă belgiană, și Subcarpați Simfonic cu orchestra Filarmonicii Oltenia Craiova. Pe scenă vor urca și byron, Cojo x Corul Filarmonicii Ploiești, E-an-na, Dimitri’s Bats, Claro Que No, Tripolar, Rareș Țone aka Varer, Ploiești Jazz Trio și Carmen Sylva Group, iar Teatrul „Toma Caragiu” pune în scenă spectacolul „Al matale, Caragiale”.

Autobuze TCE cu program prelungit

Organizatorii au anunțat că pe perioada festivalului linia TCE 40B (Hale Coreco – Parc Bucov) va avea program prelungit (până la ora 02:00) și o frecvență crescută (plecare la fiecare 30 de minute), pentru ca toți participanțții să ajungă în siguranță și la timp la concerte și înapoi în oraș.

”Recomandăm cu tărie folosirea transportului în comun pentru a evita aglomerația din trafic, mai ales că parcarea din zona Parcului Bucov este extrem de limitată. Mulțumim TCE Ploiești pentru sprijin. Ne vedem între 5-7 septembrie în Parcul Memorial „Constantin Stere”!” este mesajul organizatorilor.