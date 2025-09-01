 

- Publicitate -

Prețuri plafonate la Republik Fest 2025!

Marius Nica
Autor: Marius Nica

Data:

Au mai rămas câteva zile până când începe Republik Fest 2025. Ca și la prima ediție, organziatorii promit prețuri plafonate la mai multe produse alimentare. Astfel, o gamă importantă de bere, suc și apă, dar și preparate alimentare, vor fi disponibile la prețuri accesibile pentru toți participanții. Biletele și abonamentele sunt disponibile pe republikfest.ro și filarmonicaploiesti.ro.

- Publicitate -

Din articol

În perioada 5-7 septembrie 2025, Parcul Bucov va găzdui a doua ediție a Republik Fest, unul dintre cele mai așteptate festivaluri din regiune. Organizatorii anunță o veste excelentă pentru public: prețurile la mai multe produse vor fi plafonate, exact ca la prima ediție de anul trecut, pentru ca experiența festivalului să fie accesibilă tuturor.

Prețuri corecte, distracție nelimitată

Pentru ediția din acest an, organizatorii Republik Fest au decis să păstreze politica prețurilor accesibile la băuturi și mâncare, oferind participanților libertatea de a se bucura de festival fără grija unor costurilor ridicate. De exemplu, o apă plată va costa 7 lei (sticla de 500 ml), iar berea la halbă și sucurile din gama Coca-Cola nu vor depăși prețul de 12 lei.

În ceea ce privește zona de food court, meniurile vor fi variate, la prețuri între 20 și 50 de lei, incluzând opțiuni pentru toate gusturile: hot-dog, burgeri, cartofi prăjiți și alte preparate rapide.

Economic

Câți muncitori străini lucrează în Prahova și ce meserii au

În timp ce angajatorii români se plâng de lipsa forței de muncă și apelează la străini pentru a-și desfășura activitatea, incidentele împotriva acestora se...
- Publicitate -

„Vrem ca oamenii să vină la Republik Fest pentru muzică, atmosferă și experiențe, nu să fie preocupați de costuri. De aceea, păstrăm prețuri corecte și transparente, exact cum am făcut și la prima ediție, care s-a bucurat de un feedback excelent din partea publicului”, au transmis organizatorii festivalului.

Cine cântă la Republik Fest 2025

Pe lângă prețurile accesibile, festivalul promite o atmosferă spectaculoasă, cu artiști internaționali și români de top, scene impresionante și experiențe interactive pentru public. Astfel, ărimul festival fusion-simfonic din România aduce împreună orchestre, coruri și artiști consacrați ai scenei internaționale și locale, într-o fuziune de genuri ce traversează rock, hip-hop, folclor, jazz, muzică electronică și simfonică.

Vineri, 5 septembrie, startul este grandios: Queen Simfonic, cu Orchestra și Corul Filarmonicii Ploiești, Zoom Band, Dan Helciug și Nicu Patoi, sub bagheta dirijorului Eduard Dinu. Tot în prima seară, publicul va cânta piesele trupei Grimus, în varianta simfonic cu Orchestra Filarmonicii Ploiești, Norzeatic & Qinta Spartă feat. Ploiești Big Band Jazz Society, Grayssoker, Argatu, Paul Tihan, Sukar Nation, Sedativ, Retrologia cu DJ Iulio și DJ Papee, Roșu Vara, Arthur Project și Kronophagia.

- Publicitate -

Sâmbătă, 6 septembrie, energia se mută între sonorități urbane și rock alternativ. Cap de afiș este Nneka, artista nigeriano-germană cu un mesaj social puternic, urmată de Deliric x Silent Strike Simfonic, The Mono Jacks, Toulouse Lautrec, Sam Evans, Pinholes și Am Fost la Munte și Mi-a Plăcut. Andu Simion și Tea Bee, Retrologia cu DJ Iulio și DJ Papee. Corul Filarmonicii aduce spectacolul „The Greatest Show”, iar teatrul completează ziua cu „Ferma animalelor” de George Orwell.

Duminică, 7 septembrie, festivalul atinge apogeul cu Hooverphonic, legendara trupă belgiană, și Subcarpați Simfonic cu orchestra Filarmonicii Oltenia Craiova. Pe scenă vor urca și byron, Cojo x Corul Filarmonicii Ploiești, E-an-na, Dimitri’s Bats, Claro Que No, Tripolar, Rareș Țone aka Varer, Ploiești Jazz Trio și Carmen Sylva Group, iar Teatrul „Toma Caragiu” pune în scenă spectacolul „Al matale, Caragiale”.

Autobuze TCE cu program prelungit

Organizatorii au anunțat că pe perioada festivalului linia TCE 40B (Hale Coreco – Parc Bucov) va avea program prelungit (până la ora 02:00) și o frecvență crescută (plecare la fiecare 30 de minute), pentru ca toți participanțții să ajungă în siguranță și la timp la concerte și înapoi în oraș.

Exclusiv

Lista școlilor din Prahova fără autorizație sanitară de funcționare

Cu o săptămână înainte de începerea noului an școlar, 15 unități de învățământ din Prahova nu dețin autorizație de funcționare emisă de Direcția de...
- Publicitate -

”Recomandăm cu tărie folosirea transportului în comun pentru a evita aglomerația din trafic, mai ales că parcarea din zona Parcului Bucov este extrem de limitată. Mulțumim TCE Ploiești pentru sprijin. Ne vedem între 5-7 septembrie în Parcul Memorial „Constantin Stere”!” este mesajul organizatorilor.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Lista școlilor din Prahova fără autorizație sanitară de funcționare

0
Cu o săptămână înainte de începerea noului an școlar,...
Exclusiv

Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

2
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
Exclusiv

Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

0
Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În...
Exclusiv

Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

0
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...
Exclusiv

Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

0
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...
- Publicitate -

Știri noi

Național

Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe pachetele de reformă

0
Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea, luni, în Parlament, pachetele...
Eveniment

Cum s-a produs accidentul grav de pe DN1D, de la Albești

0
Accidentul rutier a avut loc pe DN1D, în afara...
Administrație

Ce se întâmplă cu prețul gigacaloriei, la iarnă, în Ploiești

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a explicat, luni, ce se...
Eveniment

Doi copii, în stare gravă, în urma accidentului de pe DN1D de la Albești Paleologu

0
Accidentul grav de pe DN1D s-a produs, luni, în...
Economic

Câți muncitori străini lucrează în Prahova și ce meserii au

0
În timp ce angajatorii români se plâng de lipsa...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

0
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

16
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Lista școlilor din Prahova fără autorizație sanitară de funcționare

Marius Nica -
Cu o săptămână înainte de începerea noului an școlar,...

Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

Roxana Tănase -
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...

Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

Bianca Ionescu -
Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În...

Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

Oana Toma -
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...
- Publicitate -

Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

Marius Nica -
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...

Grevă spontană în mai multe primării din Prahova

Roxana Tănase -
Proiectul de lege privind reducerea cu 25% a personalului...

Lista școlilor și grădinițelor din Prahova fără autorizație ISU

Marius Nica -
Cu o săptămână înaintea începerii noului an școlar, 46...

Post de Poliție cu WC în curte și fără geamuri, în cea mai bogată comună a județului

Oana Toma -
Suntem în 2025, iar în cea mai bogată comună...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean