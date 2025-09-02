Ce activități pentru copii și părinți vor fi la Republik Fest

A doua ediție a Republik Fest va avea loc în Parcul Bucov, în acest weekend, 5-7 septembrie. Pe lângă concertele unor trupe și artiști importanți, organizatorul, filarmonica din Ploiești, a pregătit numeroase surprize. ”Muzică, joacă, relaxare, descoperiri și mai ales comunitatea care trăiește totul împreună. De la cei mai mici la cei mai mari, fiecare găsește aici ceva care să-l facă să zâmbească. Este un festival pentru familie, pentru prieteni, pentru tine” este mesajul organizatorilor. Biletele pentru Republic Fest 2025 pot fi achiziționate online de pe platformele oficiale ale evenimentului.

Cine cântă la Republik Fest 2025

Hooverphonic, Subcarpați Simfonic, Nneka, Deliric x Silent Strike (în variantă simfonică), byron, Grimus Simfonic, Toulouse Lautrec, Claro Que No, Sukar Nation, Dimitri’s Bats, E-an-na, Paul Tihan, GRAYSSOKER, Pinholes, Am Fost La Munte Și Mi-a Plăcut.

Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești va fi prezentă cu proiectul „Queen simfonic”, iar corul cu „The Greatest Show”.

Programul pe zile este disponibil AICI

Ce evenimente vor fi la festival

Organizatorii au pregătit numeroase activități care se vor desfășura pe perioada celor trei zile de festival.

Astfel, sâmbătă, 6 septembrie, se va juca „Al matale, Caragiale”, un spectacol-caleidoscop al Teatrului toma Caragiue, ce reînvie universul inconfundabil al lui Ion Luca Caragiale, aducând pe scenă o galerie de personaje, momente și replici memorabile.

Sub forma unei suite de episoade, spectacolul îmbină texte clasice ale unor schițe binecunoscute, fragmente dramatice și monologuri satirice cu elemente biografice, pentru a reda esența unei lumi ce pare la fel de actuală acum, ca în urmă cu un secol.

Duminică, 7 septembrie, se va juca o poveste îmbrăcată în veșminte de fabulă, „Ferma animalelor”, una dintre cele mai cunoscute opere ale lui George Orwell.

Acțiunea se desfășoară la o fermă unde animalele, sătule de opresiunea și exploatarea stăpânului uman, se revoltă și se hotărăsc să preia controlul asupra propriului destin. În euforia inițială, ele se angajează să construiască o societate bazată pe egalitate, în care fiecare animal să beneficieze de aceleași drepturi, însă, pe măsură ce timpul trece, noii conducători încep să devină din ce în ce mai avizi de putere, iar idealurile nobile ale revoluției sunt spulberate.

Ateliere pentru cei mici și nu numai

De asemenea vor fi ateliere de picturi pe față și modelaj de baloane, ateliere de creație (colaje, picturi, decorațiuni), atelier de muzică și ritm, atelier „Cel mai lung desen”, atelier cu plante naturale stabilizate și o vânătoare de comori.

Nu vor lipsi activitățile sportive pe terenurile din incinta parcului, pictură pe viniluri, ateliere de tobe, muzicograme și desen.

Ca și anul trecut, va fi amenajată o zonă de relaxare, photo corner tematic cu cadre Instagramabile și o mașină de făcut baloane. Participanții vor avea și un copac decorativ unde îți poți agăța un gând, un vis, o dorinnță, și/sau feedback festival/artist.

Lista activităților de la Repblik Fest 2025:

