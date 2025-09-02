 

- Publicitate -

Am fost în magazinele din Ploiești să aflăm cât costă rechizitele

Bianca Ionescu
Autor: Bianca Ionescu

Data:

Au mai rămas câteva zile până la începerea noului an școlar. Chiar dacă prima zi ar putea fi boicotată de unii dascăli, nemulțumiți de măsurile guvernului, părinții au început deja goana după rechizite.

- Publicitate -

Din articol

Sondajul și bugetul

Cheltuielile cu începutul de an școlar au făcut subiectul unui sondaj derulat săptămâna trecută  săptămână în Observatorul Prahovean. Astfel, 24,71 % din cititori au declarat că alocă între 0 și 500 de lei pentru pregătirile de școală, 26,79% susțin că bugetul se situează între 500 și 1000 de lei, iar 17,09% spun că vor cheltui peste 1000 de lei. Restul 31,41% dintre participanții la sondaj au scăpat de această grijă.

sondaj rechizite

Ce prețuri practică Jumbo

Primul test pentru părinți rămâne lista de rechizite. La o simplă tură prin magazinele din Ploiești se vede că diferențele sunt mari, mai ales între produsele de bază și cele „fițoase”.

La Jumbo, un caiet în format A5, dictando costă între 0,99 și 2,49 lei, iar unul de matematică între 0,99 și 3 lei, în funcție de tipul de hârtie și grosime. În ceea ce privește formatul A4, prețurile deja urcă: pentru matematică sau dictando, prețurile pleacă de la 2,99 lei pentru un caiet cu 40 de file și ajung la 8,99 lei pentru unul cu 100 de file, cu opțiuni intermediare de 3,99 sau 4,99 lei după câte file are caietul.

Auto-moto

Accident pe DN 1, la Posada. Un tir s-a răsturnat în râpă

Un accident rutier s-a petrecut, în această dimineață, pe DN 1, la Posada. Potrivit primelor informații, șoferul unui tir care se deplasa de la Arad...
- Publicitate -

La capitolul instrumente de scris, părinții pot alege un stilou de 5 lei sau pot opta pentru o variantă mai scumpă, un stilou Schneider, care ajunge la 25 de lei.
În materie de pixuri, un set BIC pornește de la 2,99 lei și urcă până la 12,99 lei pentru game mai „pretențioase”.

Pentru zona de artă, blocurile de desen costă între 3,99 și 12,99 lei, cariocile pornesc de la 9,99 și urcă la 29,99, creioanele colorate se vând de la 4,99 la 24,99 lei, iar un creion mecanic costă între 4,99 și 14,99 lei. Acuarelele se vând la prețuri pentru toate buzunarele, începând chiar de la 4,99 și ajungând la 19,99 lei, fie ele tempera sau seturi solide. Caserolele pentru mâncare încep de la 6,99 lei și pot ajunge la 20 de lei, în funcție de personajul ilustrat pe capac.

Dacă vorbim de ghiozdane, prețurile pornesc de la circa 40 de lei și trec puțin peste 100 de lei pe măsură ce crește numărul de compartimente. Penarele pornesc chiar de la 5 lei și urcă până aproape de 30 de lei, cele cu mai multe compartimente fiind mai sus ca preț.

- Publicitate -

La Atac, cel mai ieftin caiet A 4  costă 4,3 lei

La hypermarketul Atac, cunoscut și ca Auchan, prețurile pentru caietele A5 pleacă de la 1,89 lei și urcă până la 5,09 lei, în timp ce formatul A4, pentru matematică sau română, are prețuri începând de la 4,30 lei și ajungând la 12,49 lei, diferența fiind dată de numărul de file și de alegerea între varianta clasică sau cea cu spiră.

La gama de stilouri, părinții găsesc opțiuni care încep de la 7,20 lei până la 31 de lei. Cel mai scump model vine și cu patru rezerve incluse, ceea ce poate face diferența pe termen lung. La pixuri, oferta e generoasă: seturile obișnuite costă între 7 și 16 lei, dar pentru cei care optează pentru un pix Pilot , unul dintre cele mai cerute branduri de pe listele elevilor, prețul sare la 11 lei pentru o singură bucată, iar varianta de două bucăți cu rezerve ajunge la 37 de lei.

Prețurile pentru creioanele colorate încep de la 8 lei, dar cele mai sofisticate ajung la 35 de lei, cariocile pornesc de la 6 lei pentru seturile de bază și pot urca la 50 de lei atunci când vorbim de un pachet de 50 de bucăți. La acuarele, diferența de preț se simte clar. Cele mai simple seturi pornesc de la 8,99 lei, iar variantele mai complexe pot ajunge la 40 de lei.
Blocurile de desen acoperă toate nevoile, de la 3,99 la 20 de lei.

Exclusiv

Polițiștii din Prahova, obligați să lucreze în sedii insalubre, cu WC în curte

În Prahova, aproape jumătate dintre posturile de poliție din mediul rural funcționează în clădiri care nu aparțin Ministerului de Interne sau IPJ Prahova. Unele...
- Publicitate -

În ceea ce privește capitolul ghiozdane, acesta vine cu o gamă mai restrânsă de opțiuni decât la Jumbo, dar suficient de variată, astfel prețurile încep de la 64,99 lei pentru un model mic și urcă până la 300 de lei pentru cele cu personaje îndrăgite, care atrag imediat privirea copiilor. Penarele pornesc de la 12 lei și ajung chiar și la 89,99 lei, opțiunile cele mai scumpe fiind cele complet echipate și compartimentate pe mai multe niveluri.

La Carefour, un penar complet echipat depășește 100 de lei

Carrefour vine cu diferențe mari între strictul necesar și variantele premium ale produselor.
Pentru caietele format A5, prețurile încep de la 1,99 lei, pentru cele cu 24 de file și urcă la 8,99 lei, iar pentru cele A4 de la 7,99 lei la 24,99 lei pentru cele cu 80 de file și spiră.
Pentru stilouri, există opțiuni mai accesibile de 9,99 lei, dar și de 44,90 lei, atunci când vorbim de cele din gama Schneider.

Un set de pixuri, se situează, în medie, în zona de 7 lei, ceea ce ajută la ținerea sub control a bugetului. Cariocile au prețuri între 12 și 36,90 lei, creioanele colorate ajung până la 24,99 lei, un creion mecanic costă în medie 15 lei, în timp ce un set de creioane normale costă între 1,50 și 13 lei, după preferințe. Acuarelele pornesc de la 11 lei și pot urca la 45 de lei, iar blocurile de desen costă de la 3,49 la 50 de lei pentru cele de specialitate.
Penarele, fie neechipate, fie pline, pleacă de la 24,99 lei și urcă până la 105 lei pentru variantele complet echipate.

- Publicitate -

Ghiozdanele, în funcție de dimensiune, numărul de compartimente și tematica preferată de copii, se vând la prețuri care pleacă de la 35 de lei, pentru un ghiozdan potrivit pentru grădiniță și ajung până la 450 de lei pentru o variantă mai încăpătoare. Există bineînțeles, și variante intermediare, între 110 și 180 lei, pentru cei care nu acordă la fel de multă importanță personajului ilustrat pe ghiozdan.

Așadar, începutul de an școlar aduce numeroase opțiuni pentru rechizite, iar cu o planificare simplă, părinții le pot asigura copiilor tot ce au nevoie pentru un start organizat în noul an.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Polițiștii din Prahova, obligați să lucreze în sedii insalubre, cu WC în curte

1
În Prahova, aproape jumătate dintre posturile de poliție din...
Exclusiv

Prețuri plafonate la Republik Fest 2025!

0
Au mai rămas câteva zile până când începe Republik...
Exclusiv

Lista școlilor din Prahova fără autorizație sanitară de funcționare

0
Cu o săptămână înainte de începerea noului an școlar,...
Exclusiv

Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

2
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
Exclusiv

Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

0
Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Femeie bătută la Baba Ana. Agresorul ar fi lovit-o intenționat cu mașina

0
Incident grav în Baba Ana. O femeie de 57...
Eveniment

Protest la Colegiul Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești

0
Zeci de elevi și părinți protestează astăzi, 2 septembrie,...
Viața Prahovei

Cod galben de caniculă și disconfort termic, mâine, în Prahova

0
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare...
Auto-moto

Accident pe DN 1, la Posada. Un tir s-a răsturnat în râpă

0
Un accident rutier s-a petrecut, în această dimineață, pe...
Administrație

Liziera de lângă UPG și achiziția de tramvaie noi, din nou în CL

0
Aleșii locali ploieșteni sunt convocați, miercuri, 3 septembrie, la...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
Emisiuni

Cine este Alexis Stan, cel mai tânăr pilot de drift din Europa

0
În luna aprilie 2025, Alexis Stan, în vârstă de...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
Opinii Voxpublica

Conflict la Ploiești: Primar – Consiliul Local. Deja vu?

16
Cui îi pasă de ploieșteni în aceste zile în...
Opinii Voxpublica

Cum ne fură statul cu TVA-ul. Facturile, umflate cu 2%

0
Guvernul a majorat cota TVA de la 19% la...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Polițiștii din Prahova, obligați să lucreze în sedii insalubre, cu WC în curte

Oana Toma -
În Prahova, aproape jumătate dintre posturile de poliție din...

Prețuri plafonate la Republik Fest 2025!

Marius Nica -
Au mai rămas câteva zile până când începe Republik...

Lista școlilor din Prahova fără autorizație sanitară de funcționare

Marius Nica -
Cu o săptămână înainte de începerea noului an școlar,...

Polițista locală de la Rutieră: „Meseria mi-a fost predestinată”

Roxana Tănase -
Meseria de polițist local nu este una ușoară sau...
- Publicitate -

Muzee mai puțin cunoscute din Prahova și comorile pe care le ascund

Bianca Ionescu -
Prahova nu înseamnă doar munți, stațiuni sau restaurante. În...

Ploieștiul prinde viață pe malul Dâmbului

Oana Toma -
Un pârâu uitat de oraș, transformat într-un loc al...

Dan Helciug și magia Queen Simfonic la Republik Fest

Marius Nica -
Pe scena Republik Fest 2025, Dan Helciug va aduce...

Grevă spontană în mai multe primării din Prahova

Roxana Tănase -
Proiectul de lege privind reducerea cu 25% a personalului...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean