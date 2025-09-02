Am fost în magazinele din Ploiești să aflăm cât costă rechizitele

Au mai rămas câteva zile până la începerea noului an școlar. Chiar dacă prima zi ar putea fi boicotată de unii dascăli, nemulțumiți de măsurile guvernului, părinții au început deja goana după rechizite.

Sondajul și bugetul

Cheltuielile cu începutul de an școlar au făcut subiectul unui sondaj derulat săptămâna trecută săptămână în Observatorul Prahovean. Astfel, 24,71 % din cititori au declarat că alocă între 0 și 500 de lei pentru pregătirile de școală, 26,79% susțin că bugetul se situează între 500 și 1000 de lei, iar 17,09% spun că vor cheltui peste 1000 de lei. Restul 31,41% dintre participanții la sondaj au scăpat de această grijă.

Ce prețuri practică Jumbo

Primul test pentru părinți rămâne lista de rechizite. La o simplă tură prin magazinele din Ploiești se vede că diferențele sunt mari, mai ales între produsele de bază și cele „fițoase”.

La Jumbo, un caiet în format A5, dictando costă între 0,99 și 2,49 lei, iar unul de matematică între 0,99 și 3 lei, în funcție de tipul de hârtie și grosime. În ceea ce privește formatul A4, prețurile deja urcă: pentru matematică sau dictando, prețurile pleacă de la 2,99 lei pentru un caiet cu 40 de file și ajung la 8,99 lei pentru unul cu 100 de file, cu opțiuni intermediare de 3,99 sau 4,99 lei după câte file are caietul.

La capitolul instrumente de scris, părinții pot alege un stilou de 5 lei sau pot opta pentru o variantă mai scumpă, un stilou Schneider, care ajunge la 25 de lei.

În materie de pixuri, un set BIC pornește de la 2,99 lei și urcă până la 12,99 lei pentru game mai „pretențioase”.

Pentru zona de artă, blocurile de desen costă între 3,99 și 12,99 lei, cariocile pornesc de la 9,99 și urcă la 29,99, creioanele colorate se vând de la 4,99 la 24,99 lei, iar un creion mecanic costă între 4,99 și 14,99 lei. Acuarelele se vând la prețuri pentru toate buzunarele, începând chiar de la 4,99 și ajungând la 19,99 lei, fie ele tempera sau seturi solide. Caserolele pentru mâncare încep de la 6,99 lei și pot ajunge la 20 de lei, în funcție de personajul ilustrat pe capac.

Dacă vorbim de ghiozdane, prețurile pornesc de la circa 40 de lei și trec puțin peste 100 de lei pe măsură ce crește numărul de compartimente. Penarele pornesc chiar de la 5 lei și urcă până aproape de 30 de lei, cele cu mai multe compartimente fiind mai sus ca preț.

La Atac, cel mai ieftin caiet A 4 costă 4,3 lei

La hypermarketul Atac, cunoscut și ca Auchan, prețurile pentru caietele A5 pleacă de la 1,89 lei și urcă până la 5,09 lei, în timp ce formatul A4, pentru matematică sau română, are prețuri începând de la 4,30 lei și ajungând la 12,49 lei, diferența fiind dată de numărul de file și de alegerea între varianta clasică sau cea cu spiră.

La gama de stilouri, părinții găsesc opțiuni care încep de la 7,20 lei până la 31 de lei. Cel mai scump model vine și cu patru rezerve incluse, ceea ce poate face diferența pe termen lung. La pixuri, oferta e generoasă: seturile obișnuite costă între 7 și 16 lei, dar pentru cei care optează pentru un pix Pilot , unul dintre cele mai cerute branduri de pe listele elevilor, prețul sare la 11 lei pentru o singură bucată, iar varianta de două bucăți cu rezerve ajunge la 37 de lei.

Prețurile pentru creioanele colorate încep de la 8 lei, dar cele mai sofisticate ajung la 35 de lei, cariocile pornesc de la 6 lei pentru seturile de bază și pot urca la 50 de lei atunci când vorbim de un pachet de 50 de bucăți. La acuarele, diferența de preț se simte clar. Cele mai simple seturi pornesc de la 8,99 lei, iar variantele mai complexe pot ajunge la 40 de lei.

Blocurile de desen acoperă toate nevoile, de la 3,99 la 20 de lei.

În ceea ce privește capitolul ghiozdane, acesta vine cu o gamă mai restrânsă de opțiuni decât la Jumbo, dar suficient de variată, astfel prețurile încep de la 64,99 lei pentru un model mic și urcă până la 300 de lei pentru cele cu personaje îndrăgite, care atrag imediat privirea copiilor. Penarele pornesc de la 12 lei și ajung chiar și la 89,99 lei, opțiunile cele mai scumpe fiind cele complet echipate și compartimentate pe mai multe niveluri.

La Carefour, un penar complet echipat depășește 100 de lei

Carrefour vine cu diferențe mari între strictul necesar și variantele premium ale produselor.

Pentru caietele format A5, prețurile încep de la 1,99 lei, pentru cele cu 24 de file și urcă la 8,99 lei, iar pentru cele A4 de la 7,99 lei la 24,99 lei pentru cele cu 80 de file și spiră.

Pentru stilouri, există opțiuni mai accesibile de 9,99 lei, dar și de 44,90 lei, atunci când vorbim de cele din gama Schneider.

Un set de pixuri, se situează, în medie, în zona de 7 lei, ceea ce ajută la ținerea sub control a bugetului. Cariocile au prețuri între 12 și 36,90 lei, creioanele colorate ajung până la 24,99 lei, un creion mecanic costă în medie 15 lei, în timp ce un set de creioane normale costă între 1,50 și 13 lei, după preferințe. Acuarelele pornesc de la 11 lei și pot urca la 45 de lei, iar blocurile de desen costă de la 3,49 la 50 de lei pentru cele de specialitate.

Penarele, fie neechipate, fie pline, pleacă de la 24,99 lei și urcă până la 105 lei pentru variantele complet echipate.

Ghiozdanele, în funcție de dimensiune, numărul de compartimente și tematica preferată de copii, se vând la prețuri care pleacă de la 35 de lei, pentru un ghiozdan potrivit pentru grădiniță și ajung până la 450 de lei pentru o variantă mai încăpătoare. Există bineînțeles, și variante intermediare, între 110 și 180 lei, pentru cei care nu acordă la fel de multă importanță personajului ilustrat pe ghiozdan.

Așadar, începutul de an școlar aduce numeroase opțiuni pentru rechizite, iar cu o planificare simplă, părinții le pot asigura copiilor tot ce au nevoie pentru un start organizat în noul an.