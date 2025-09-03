La Ploiești nu avem alianță PNL-AUR. Ei doar votează sincron cu PSD

De ce nu reușește Ploieștiul să țină pasul cu ritmul în care se dezvoltă orașele din jur? Cum este posibil ca municipiul capitală a județului aflat pe locul 7 în topul contribuției la PIB-ul României să nu aibă bani nici măcar pentru marcaje rutiere? Cum a ratat aproape toate fondurile din ultimii ani europene? Cum au ajuns ploieștenii să se ducă vara la ștrandul din Târgoviște și iarna să mai pună o plapumă în plus din cauza lipsei agentului termic?
Ar mai fi de întrebat de ce Ploieștiul este unul dintre cele mai poluate orașe din țară? Cum este posibil ca în 20 ani numărul locurilor de parcări publice construite de municipalitate să nu depășească 100?
Cum este posibil ca municipalitatea să nu aibă un bazin de înot sau o bază sportivă municipală la standarde contemporane? Care este motivul pentru care singurul ”parc municipal” construit în ultimii 30 de ani să fie recepționat fără plante?
De ce toate podurile administrate de municipalitate prezintă risc ridicat de colaps? De ce încă mai licee, școli, grădinițe și creșele care funcționează fără autorizație sanitară și fără aviz ISU? Cum este posibil?
De ce spitalele Ploieștiului, mai ales Pediatria, funcționează în clădiri încadrate la risc seismic I sau II? Cine tolerează/încurajează/permite o așa enormitate?
Aceste întrebări reflectă doar o parte dintre situațiile care au contribuit la transformarea orașului într-o ruină și au dus la o depreciere continuă a calității vieții locuitorilor săi.
Cetățenii contribuabili nu au primit niciodată explicații corecte, oneste, de la cei pe care ”i-au ales să îi conducă” în acești ani. Mă refer la majoritățile tradiționale din consiliul local formate fie în jurul PSD, fie în jurul PNL.
În locul unor explicații de minimum bun simț, cel puțin în ultimii 8 ani ploieștenilor li s-a livrat un continuu scandal între primarul PNL sau PSD și consiliul local majoritar PSD sau majoritar PNL. În paralel cu deprecierea tot mai profundă a vieții de zi cu zi în oraș.
Anul trecut, ploieștenii au dat primul semnal că vor o schimbare semnificativă a modului în care se face administrație prin votarea unui primar independent și a reprezentanților a nu mai puțin de 8 (opt!) organizații politice în consiliul local.
O continuare a acestui vot nu împotriva ”sistemului”, ci împotriva abordărilor organizațiilor locale ale principalelor partide politice, de tip partizan, fără legătură cu interesul public, a reprezentat-o opțiunea ploieștenilor la alegerile prezidențiale. Și atunci au votat un independent.
Nu uitați că alianța PNL- AUR – PSD lucra deja la vedere în consiliul local Ploiești și în consiliul județean Prahova iar, după cum se vede, ploieștenii sunt din ce în ce mai atenți la ce se întâmplă în administrația locală.
La nici un an de la preluarea mandatului de către primarul independent Mihai Polițeanu, consilierii locali PSD și PNL, cărora li s-au adăugat cei din AUR, au reînceput scandalul.
Folosind fix aceeași rețetă ca în mandatele anterioare, fix aceeași consilieri care făceau circ acum opt ani sau acum patru ani, au reînceput fix același comportament obstrucționist.
Fără nicio explicație pentru cei care i-au votat sau față de colegii din consiliul și din executiv.
Habar nu am cum va continua acest circ, însă știu sigur că factura o vom plăti tot noi. La fel cum plătim taxele și impozitele din care își trag ei idemnizațiile și combinațiile, la fel cum ne plătim spitalizările pentru boli agravate de poluare sau reparațiile la mașinile rupte în gropile neasfaltate ”din lipsa banilor”.
Până aici toate lucrurile sunt clare precum cristalul.
Tot transparentă precum cristalul este și alianța PNL – AUR – PSD din consiliul local Ploiești pe care e de remarcat că liberalii nu și-o asumă.
Întrebat într-o conferință de presă care a avut loc astăzi dacă PNL este în alianță cu AUR având în vedere coordonarea votului consilierilor celor două partide, președintele PNL Ploiești, Daniel Nicodim, prefect de Prahova și fost viceprimar al orașului în mandatul 2020 – 2024, a evitat un răspuns clar: ”noi avem alianță doar cu PSD”.
Nu credeți că ar fi un semn de onestitate și respect din partea celor trei trei partide importante să-și asume public, clar și transparent colaborarea ireproșabilă din consiliul local?
Domnule jurnalist, ați uitat de USR!!! Și aceștia votează alături de partidele clasice!
Pe de altă parte, votul ploieștenilor se reflectă în componența și ponderea partidelor în Consiliul Local Ploiești!
Cum e vorba aceea… luați cu pâine!
Imi puteti spune de ce sunteti motivat ideologic in loc sa fiti echidistant asa cum ar trebui sa fie un jurnalist? Este normal ca atunci cand scrieti un articol sa aveti prejudecati politice?
In legatura cu subiectul pe care il abordati, motivul este clar daca ati fi dorit sa ascultati interviul pe care l-au dat cei la PNL nu sunt de acord cu sursele de finantare pentru achizitionarea de tramvaie deoarece orasul are probleme grave economice, din acest motiv se opun. Este dificil sa acceptati acest lucru? Ce trebuie sa va fie mai clar explicat despre acest subiect legat de planul pe care primarul orasului incearca sa il impinga.
De asemenea orasul in perioada PNL nu avut probleme cu agentul termic, nu a avut probleme cu gunoiul si s-a construit un numar destul de mare de blocuri noi si a inceput procesul de achizitii de mijloace de transport in comun electrice folosind PNRR sau fonduri europene fara imprumuturi.
Inteleg ca ce face USR este minunat pentru ca probabil aderati ideologic la viziunile lor, cu toate ca ar trebui sa fiti echidistant cand scrieti un articol, dar macar fiti onest si nu mai folositi termeni generalisti spunand ca sub conducere PNL a fost la fel ca sub conducerea PSD. Despre AUR nu se poate vorbi inca deoarece acestia nu au fost vreodata la conducerea primariei sau sa fi avut majoritate la consiliul judetean.
Sper ca acest comentariu sa nu imi fie cenzurat pentru ca nu este in linie cu viziunile editorului.
Bravo!bine spus…se vaita ca nu sunt bani de agent termic la iarna ,dar vrea sa faca împrumuturi pentru altceva…pentru subventie n au fost bani,dar pentru circ pe bulevard s au gasit
Corect. De exemplu, dl. primar sustine ca o parte din costurile organizarii balciului de pe bulevard, se vor amortiza din chiriile operatorilor economici. Nimic mai fals. Daca ar fi asa, de ce avem urmatorul exemplu ? „La Târgul de Crăciun 2024, Primăria a plătit 18.287 lei pentru curent și branșamente care trebuiau suportate de organizatori. Ba mai mult, nu a încasat nici măcar taxa de ocupare a domeniului public, 130 de lei, o sumă ridicolă, dar care arată modul dezastruos în care sunt gestionate veniturile locale. ” Aceste date pe care vi le transmit sunt din Raportul Camerei de Conturi Prahova, aferent anului 2024. Stiati ca….. Primăria a achitat 1,22 milioane lei către Administrația Fondului pentru Mediu pentru că operatorul de salubritate BIN GO nu și-a respectat obligațiile privind reducerea cantităților de deșeuri depozitate? ” Daca vreti mai am….de exemplu, costurile cu asa zisele „asfaltari”. Atentie, asta nu inseamna ca sunt adeptul ciumei rosii, dar nici nu ma declar ” independent „.
Precum am prezis .
Dacă aceste două proiecte sunt „la pachet”, sigur nu vor fi aprobate .
Și chiar nu înțeleg, primarului, nouă ploieștenilor ne trebuie tichie de mărgăritar când avem multe, multe alte priorități.
Să începem să le enumerăm ???
M-am săturat de câte ori le-am spus și parcă vorbesc la surzi.
Nici începute, nici terminate cele deja „pe făraș”. Da, pe făraș căci nu văd nici o perspectivă, decât pentru bâlci și vise.