Republik Fest începe cu un spectacol grandios: Queen Simfonic

Vineri, 5 septembrie, începe Republik Fest. Ajuns la ediția a doua, festivalul de muzică bună va fi găzduit de Parcul Bucov. Biletele pentru Republik Fest 2025 pot fi achiziționate online de pe platformele oficiale ale evenimentului.

Republik Fest va debuta mâine cu un spectacol grandios: Queen Simfonic, cu Orchestra și Corul Filarmonicii Ploiești, Zoom Band, Dan Helciug și Nicu Patoi, sub bagheta dirijorului Eduard Dinu.

„Bohemian Rhapsody”, „We Are The Champions”, „Somebody To Love” sau „Radio Ga Ga” vor răsuna în acorduri simfonice spectaculoase, oferind publicului o experiență muzicală unică, în aer liber.

VIDEO Invitația lui Dan Helciug la Republik Fest

Alături de Dan Helciug, la show va contribui și Nicu Patoi, unul dintre cei mai talentați chitariști români.

Patoi are o experiență de 30 de ani în muzică. În acest timp, a performat în majoritatea stilurilor, de la funk la heavy-metal, de la blues la rock progresiv, de la rock & roll la fusion jazz-rock.

Cine concertează la Republik Fest 2025

Printre artiștii de top prezenți la a doua ediție a Republik Fest se numără și Hooverphonic. Originară din Belgia, trupa Hooverphonic este cunoscută în întreaga lume pentru stilul său unic, care îmbină trip-hop-ul cu influențe de rock alternativ și electronic.

Melodii precum “Mad About You”, “Eden” sau “2 Wicky” au devenit repere în muzica ultimelor decenii, iar concertul de la Ploiești oferă publicului ocazia rară de a asculta live aceste piese legendare. Trupa promite un show live impresionant. Publicul este așteptat să participe în număr mare, biletele fiind deja disponibile online, iar cererea ridicată sugerează că locurile se pot epuiza rapid.

Pe lângă Hooverphonic , pe scenele de la Republik Fest 2025 vor mai urca trupe și artiști de renume, precum: Subcarpați Simfonic, Nneka, Deliric x Silent Strike (în variantă simfonică), byron, Grimus Simfonic, Toulouse Lautrec, Claro Que No, Sukar Nation, Dimitri’s Bats, E-an-na, Paul Tihan, GRAYSSOKER, Pinholes, Am Fost La Munte Și Mi-a Plăcut și mulți alții!

Vezi aici Programul pe zile

Republik Fest 2025 – 3 zile de muzică și experiențe premium

Organizatorii promit un festival la standarde internaționale, cu: artiști internaționali în premieră în România, scene spectaculoase și sunet de ultimă generație, prețuri plafonate la bere, apă și sucuri, zone de relaxare, food court, activități și surprize pentru public.

Astfel, sâmbătă, 6 septembrie, se va juca „Al matale, Caragiale”, un spectacol-caleidoscop al Teatrului toma Caragiue, ce reînvie universul inconfundabil al lui Ion Luca Caragiale, aducând pe scenă o galerie de personaje, momente și replici memorabile.

Sub forma unei suite de episoade, spectacolul îmbină texte clasice ale unor schițe binecunoscute, fragmente dramatice și monologuri satirice cu elemente biografice, pentru a reda esența unei lumi ce pare la fel de actuală acum, ca în urmă cu un secol.

Duminică, 7 septembrie, se va juca o poveste îmbrăcată în veșminte de fabulă, „Ferma animalelor”, una dintre cele mai cunoscute opere ale lui George Orwell.

Acțiunea se desfășoară la o fermă unde animalele, sătule de opresiunea și exploatarea stăpânului uman, se revoltă și se hotărăsc să preia controlul asupra propriului destin. În euforia inițială, ele se angajează să construiască o societate bazată pe egalitate, în care fiecare animal să beneficieze de aceleași drepturi, însă, pe măsură ce timpul trece, noii conducători încep să devină din ce în ce mai avizi de putere, iar idealurile nobile ale revoluției sunt spulberate.

Ateliere pentru cei mici și nu numai

De asemenea vor fi ateliere de picturi pe față și modelaj de baloane, ateliere de creație (colaje, picturi, decorațiuni), atelier de muzică și ritm, atelier „Cel mai lung desen”, atelier cu plante naturale stabilizate și o vânătoare de comori.

Nu vor lipsi activitățile sportive pe terenurile din incinta parcului, pictură pe viniluri, ateliere de tobe, muzicograme și desen.

Ca și anul trecut, va fi amenajată o zonă de relaxare, photo corner tematic cu cadre Instagramabile și o mașină de făcut baloane. Participanții vor avea și un copac decorativ unde îți poți agăța un gând, un vis, o dorinnță, și/sau feedback festival/artist.

Pe întreaga durată a festivalului, participanții vor putea degusta preparate culinare speciale și băuturi fine.

Biletele pentru Republik Fest 2025 pot fi achiziționate online de pe platformele oficiale ale evenimentului.

Tot în prima seară, publicul va cânta piesele trupei Grimus, în varianta simfonic cu Orchestra Filarmonicii Ploiești, Norzeatic & Qinta Spartă feat. Ploiești Big Band Jazz Society, Grayssoker, Argatu, Paul Tihan, Sukar Nation, Sedativ, Retrologia cu DJ Iulio și DJ Papee, Roșu Vara, Arthur Project și Kronophagia.