 

- Publicitate -

Cum s-a produs accidentul grav de pe DJ 720, la Filipeștii de Pădure

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Accidentul rutier a avut loc, joi, pe DJ 720, în afara localității Filipeștii de Pădure, după ce două autoturisme au intrat în coliziune. În urma impactului, trei persoane au fost rănite grav, una dintre acestea urmând să fie transportată cu elicopterul la spital. Traficul rutier este restricționat pe ambele direcții de deplasare, până la finalizarea intervenției pompierilor si a cercetării la fața locului.

- Publicitate -

UPDATE: ISU Prahova a anunțat că toate victimele au fost preluate de ambulanțele SMURD, SAJ și elicopterul SMURD, pentru a fi transportate la spital.

Persoanele rănite au suferit diverse traumatisme, însă toate se află în stare de conștiență, potrivit ISU Prahova.

Știre inițială

Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect de modificare a Legii Educației. Potrivit documentului, elevii și profesorii ar trebui să spună Tatăl...
- Publicitate -

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Câmpina s-au deplasat la locul accidentului, iar potrivit primelor date, două autoturisme au intrat în coliziune, unul dintre ele răsturnându-se. (Detalii AICI).

Astfel, potrivit IPJ Prahova, „un bărbat de 59 de ani ar fi condus un autoturism pe Drumul Județean 720, in afara localității Filipeștii de Pădure către Moreni și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 62 de ani”.

„În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducatoarei auto de 62 de ani și a două pasagere cu vârste de 16, respectiv 39 de ani.

- Publicitate -

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Conducătoarea auto nu a putut fi testată cu aparatul etilotest din cauza leziunilor suferite”, a precizat IPJ Prahova.

Traficul rutier este restricționat pe ambele direcții de deplasare, până la finalizarea intervenției pompierilor si a cercetării la fața locului.

„Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a anunțat IPJ Prahova.

Eveniment

Ce poți face în primul weekend din septembrie în Prahova

Primul weekend din septembrie aduce la Ploiești, dar și în restul județului, dincolo de o vreme fumoasă, și o serie de evenimente pentru care,...
- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

1
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Exclusiv

Afacerea ”avizele”. Cât ne costă autorizația de construire

0
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
Exclusiv

Cele mai bogate primării din Prahova obligate să facă disponibilizări

0
Primăriile Ariceștii Rahtivani Brazi, ale căror bugete depășesc cu...
Exclusiv

Drumurile județene din Prahova, capcane mortale lăsate în urmă de A7

0
În România, bucuria inaugurării unui proiect major de infrastructură...
Exclusiv

Ce activități pentru copii și părinți vor fi la Republik Fest

0
A doua ediție a Republik Fest va avea loc...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Bărbat din Prahova, reținut după ce a încălcat ordinul de protecție

0
Un bărbat de 34 de ani a fost reținut...
Eveniment

Furt urmat de scandal monstru într-un magazin Profi din Mizil

0
O femeie de 30 de ani a fost reținută...
Eveniment

Cum s-a produs tragedia de la Baba Ana. O femeie, omorâtă de partener

0
Încă un caz de femicid, în Prahova, a cutremurat...
Politic

Adrian Axinia (ECR) critică declaraţiile ministrului Pîslaru privind „încântarea” UE faţă de măsurile de austeritate din România

0
Europarlamentarul prahovean Adrian Axinia, l-a criticat în termeni duri...
Sănătate

Plata CASS pentru persoanele fără venituri. Precizări ANAF

0
ANAF a făcut, joi, noi precizări cu privire la...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

1
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
Opinii Voxpublica

La Ploiești nu avem alianță PNL-AUR. Ei doar votează sincron cu PSD

7
De ce nu reușește Ploieștiul să țină pasul cu...
Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Bărbat din Prahova, reținut după ce a încălcat ordinul de protecție

Luiza Toboc -
Un bărbat de 34 de ani a fost reținut...

Furt urmat de scandal monstru într-un magazin Profi din Mizil

Marius Nica -
O femeie de 30 de ani a fost reținută...

Cum s-a produs tragedia de la Baba Ana. O femeie, omorâtă de partener

Luiza Toboc -
Încă un caz de femicid, în Prahova, a cutremurat...

Ce poți face în primul weekend din septembrie în Prahova

Luiza Toboc -
Primul weekend din septembrie aduce la Ploiești, dar și...
- Publicitate -

Accident grav în Filipeștii de Pădure. Intervine elicopterul SMURD

Marius Nica -
Un accident rutier grav s-a produs joi, 4 septembrie,...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

În patru luni, elevii de la Bassarabescu vor avea școală modulară

Luiza Toboc -
În aproximativ 4 luni va fi gata construcția containerelor...

Incendiu la două case din Urlați

Marius Nica -
Un incendiu a izbucnit, în această seară, la o...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean