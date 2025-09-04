Cum s-a produs accidentul grav de pe DJ 720, la Filipeștii de Pădure

Accidentul rutier a avut loc, joi, pe DJ 720, în afara localității Filipeștii de Pădure, după ce două autoturisme au intrat în coliziune. În urma impactului, trei persoane au fost rănite grav, una dintre acestea urmând să fie transportată cu elicopterul la spital. Traficul rutier este restricționat pe ambele direcții de deplasare, până la finalizarea intervenției pompierilor si a cercetării la fața locului.

UPDATE: ISU Prahova a anunțat că toate victimele au fost preluate de ambulanțele SMURD, SAJ și elicopterul SMURD, pentru a fi transportate la spital.

Persoanele rănite au suferit diverse traumatisme, însă toate se află în stare de conștiență, potrivit ISU Prahova.

Știre inițială

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Câmpina s-au deplasat la locul accidentului, iar potrivit primelor date, două autoturisme au intrat în coliziune, unul dintre ele răsturnându-se. (Detalii AICI).

Astfel, potrivit IPJ Prahova, „un bărbat de 59 de ani ar fi condus un autoturism pe Drumul Județean 720, in afara localității Filipeștii de Pădure către Moreni și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 62 de ani”.

„În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a conducatoarei auto de 62 de ani și a două pasagere cu vârste de 16, respectiv 39 de ani.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Conducătoarea auto nu a putut fi testată cu aparatul etilotest din cauza leziunilor suferite”, a precizat IPJ Prahova.

Traficul rutier este restricționat pe ambele direcții de deplasare, până la finalizarea intervenției pompierilor si a cercetării la fața locului.

„Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, a anunțat IPJ Prahova.

