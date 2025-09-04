Ce poți face în primul weekend din septembrie în Prahova

Primul weekend din septembrie aduce la Ploiești, dar și în restul județului, dincolo de o vreme fumoasă, și o serie de evenimente pentru care, cu siguranță, merită să ieșiti din case. Republik Fest revine cu ediția a doua în 2025, între 5 și 7 septembrie, tot în Parcul Memorial “Constantin Stere” din Bucov, și promite același proiect fusion simfonic unic pe piața din România.

Republik Fest – Trei zile de muzică de calitate

Între 5 și 7 septembrie 2025, Parcul Memorial „Constantin Stere” devine din nou punctul de întâlnire al miilor de iubitori de muzică și cultură. Republik Fest, organizat de Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești și Primăria Municipiului Ploiești care se desfășoară sub patronajul Ministerului Culturii, revine cu o a doua ediție mai amplă, mai diversă și mai spectaculoasă.

Primul festival fusion-simfonic din România aduce împreună orchestre, coruri și artiști consacrați ai scenei internaționale și locale, într-o fuziune de genuri ce traversează rock, hip-hop, folclor, jazz, muzică electronică și simfonică.

Vineri, 5 septembrie, startul este grandios

Queen Simfonic, cu Orchestra și Corul Filarmonicii Ploiești, Zoom Band, Dan Helciug și Nicu Patoi, sub bagheta dirijorului Eduard Dinu.

Tot în prima seară, publicul va cânta piesele trupei Grimus, în varianta simfonic cu Orchestra Filarmonicii Ploiești, Norzeatic & Qinta Spartă feat. Ploiești Big Band Jazz Society, Grayssoker, Argatu, Paul Tihan, Sukar Nation, Sedativ, Retrologia cu DJ Iulio și DJ Papee, Roșu Vara, Arthur Project și Kronophagia.

Sâmbătă, 6 septembrie, energia se mută între sonorități urbane și rock alternativ

Cap de afiș este Nneka, artista nigeriano-germană cu un mesaj social puternic, urmată de Deliric x Silent Strike Simfonic, The Mono Jacks, Toulouse Lautrec, Sam Evans, Pinholes și Am Fost la Munte și Mi-a Plăcut. Andu Simion și Tea Bee, Retrologia cu DJ Iulio și DJ Papee. Corul Filarmonicii aduce spectacolul „The Greatest Show”, iar teatrul completează ziua cu „Ferma animalelor” de George Orwell.

Duminică, 7 septembrie, festivalul atinge apogeul

Urcă pe scenă Hooverphonic, legendara trupă belgiană, și Subcarpați Simfonic cu orchestra Filarmonicii Oltenia Craiova. Pe scenă vor urca și Byron, Cojo x Corul Filarmonicii Ploiești, E-an-na, Dimitri’s Bats, Claro Que No, Tripolar, Rareș Țone aka Varer, Ploiești Jazz Trio și Carmen Sylva Group, iar Teatrul „Toma Caragiu” pune în scenă spectacolul „Al matale, Caragiale”.

„Frumoasa și bestia”, pe scena Teatrului Toma Caragiu, duminică, 7 septembrie, de la ora 11.00

Este teribila poveste a prințului blestemat, transformat în bestie și a frumoasei Belle, fata nevinovată care încearcă să rupă blestemul. Oare prin bunătate și iubire va putea ea să o învinga pe cruda vrăjitoare și să schimbe destinul prințului? Și ce caută oare un spiriduș în povestea asta? Dar ce se va întampla cu tatăl lui Belle și cu surorile ei răsfățate? Răspunsurile le veți afla în spectacolul Teatrului de Animație Imaginario.

„Dă, Doamne, cântec!”, tot la Teatrul Toma Caragiu, duminică, 7 septembrie, de la ora 18.30

„Da, Doamne, cântec!” este un spectacol inedit, într-o montare ce poartă amprenta regizorală, scenografică și coregrafică a lui Răzvan Mazilu. Spectacolul aduce în prim-plan melodii aparținând îndragitului si apreciatului compozitor Viorel Gavrilă, în interpretarea soliștilor Teatrului de Revistă Majestic: Nico, Daniela Raduică, Romeo Zaharia, George Câpanu, acompaniați de Orchestra Majestic.

Sinaia se pregătește din nou să celebreze tradiția și spiritul comunității prin festivalul „Sinaia Forever”

În perioada 5-7 septembrie, stațiunea de pe Valea Prahovei va găzdui Festivalul Sinaia Forever, cel mai așteptat eveniment de pe Valea Prahovei. Zilele orașului aduc, ca în fiecare an, atmosferă de sărbătoare, concerte live, surprize artistice și momente pline de energie, transformând Sinaia într-un adevărat magnet pentru turiști și localnici deopotrivă.

Participanții se vor bucura de muzică pentru toate gusturile, de la rock, folk, pop, rapp, ori folclor

Sunt așteptați în parcul „Dimitrie Ghica” artiști precum Vunk, Damian and Brothers, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Adriana Antoni, Florin Ristei, Feli, Cabron, Rareş, Jo, Misha Miller, Tania Turtureanu, Ilinica, Sebi David, Cimpoierii din Transilvania, Gheorghe Gheorghiu, Ducu Bertzi, Vasile Şeicaru, Emeric Imre şi Cătălin Stepa.

Evenimente speciale, în acest weekend, la Casa Memorială „George Enescu”

În acest weekend, Casa Memorială „George Enescu” găzduiește în cadrul Festivalului „Sinaia Forever” evenimente deosebite care îmbină muzica, arta și istoria, toate cu intrare liberă.

„Memoria Timpului – Route Napoléon în corespondența lui George Enescu”

„De vorbă cu pianul” – Vineri, 5 septembrie 2025, la ora 15:00

„Valsuri și polci de Iosif Ivanovici” – Recital de pian la 4 mâini,- sâmbătă, 6 septembrie 2025, ora 12:00

Festivalul Cașcavelei, la Valea Doftanei

Cel mai așteptat festival tradițional din Valea Doftanei revine în forță în toamna lui 2025! Între 5 și 7 septembrie, sunteți invitați să luați parte la cea de-a XXII-a ediție a Festivalului Cașcavelei, un eveniment autentic care aduce împreună gusturile locale, muzica, tradițiile și voia bună.

Festivalul are loc pe stadionul de fotbal din satul Trăisteni și atrage anual mii de vizitatori dornici să redescopere farmecul vieții la munte și deliciile culinare locale. Piesa de rezistență? Bineînțeles, Cașcaveaua de Valea Doftanei – o brânză tradițională renumită în toată zona montană.

Ediția din 2025 aduce pe scenă un mix de artiști iubiți de public, din toate zonele muzicale: Jador, Nicole Cherry, Dorian Popa, Andreea Bălan, Fuego, Valentin Sanfira, Dana Dobre, Adriana Deaconu, Mioara Velicu, Taraful Cleante, Nicu Paleru, și Marioara Man.