 

- Publicitate -

Ce poți face în primul weekend din septembrie în Prahova

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Primul weekend din septembrie aduce la Ploiești, dar și în restul județului, dincolo de o vreme fumoasă, și o serie de evenimente pentru care, cu siguranță, merită să ieșiti din case. Republik Fest revine cu ediția a doua în 2025, între 5 și 7 septembrie, tot în Parcul Memorial “Constantin Stere” din Bucov, și promite același proiect fusion simfonic unic pe piața din România.

- Publicitate -

Republik Fest – Trei zile de muzică de calitate

Între 5 și 7 septembrie 2025, Parcul Memorial „Constantin Stere” devine din nou punctul de întâlnire al miilor de iubitori de muzică și cultură. Republik Fest, organizat de Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești și Primăria Municipiului Ploiești care se desfășoară sub patronajul Ministerului Culturii, revine cu o a doua ediție mai amplă, mai diversă și mai spectaculoasă.

Primul festival fusion-simfonic din România aduce împreună orchestre, coruri și artiști consacrați ai scenei internaționale și locale, într-o fuziune de genuri ce traversează rock, hip-hop, folclor, jazz, muzică electronică și simfonică.

Vineri, 5 septembrie, startul este grandios

Queen Simfonic, cu Orchestra și Corul Filarmonicii Ploiești, Zoom Band, Dan Helciug și Nicu Patoi, sub bagheta dirijorului Eduard Dinu.

Eveniment

Bărbat din Prahova, reținut după ce a încălcat ordinul de protecție

Un bărbat de 34 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a încălcat un ordin de protecție emis de instanță....
- Publicitate -

Tot în prima seară, publicul va cânta piesele trupei Grimus, în varianta simfonic cu Orchestra Filarmonicii Ploiești, Norzeatic & Qinta Spartă feat. Ploiești Big Band Jazz Society, Grayssoker, Argatu, Paul Tihan, Sukar Nation, Sedativ, Retrologia cu DJ Iulio și DJ Papee, Roșu Vara, Arthur Project și Kronophagia.

Sâmbătă, 6 septembrie, energia se mută între sonorități urbane și rock alternativ

Cap de afiș este Nneka, artista nigeriano-germană cu un mesaj social puternic, urmată de Deliric x Silent Strike Simfonic, The Mono Jacks, Toulouse Lautrec, Sam Evans, Pinholes și Am Fost la Munte și Mi-a Plăcut. Andu Simion și Tea Bee, Retrologia cu DJ Iulio și DJ Papee. Corul Filarmonicii aduce spectacolul „The Greatest Show”, iar teatrul completează ziua cu „Ferma animalelor” de George Orwell.

Duminică, 7 septembrie, festivalul atinge apogeul

Urcă pe scenă Hooverphonic, legendara trupă belgiană, și Subcarpați Simfonic cu orchestra Filarmonicii Oltenia Craiova. Pe scenă vor urca și Byron, Cojo x Corul Filarmonicii Ploiești, E-an-na, Dimitri’s Bats, Claro Que No, Tripolar, Rareș Țone aka Varer, Ploiești Jazz Trio și Carmen Sylva Group, iar Teatrul „Toma Caragiu” pune în scenă spectacolul „Al matale, Caragiale”.

- Publicitate -

„Frumoasa și bestia”, pe scena Teatrului Toma Caragiu, duminică, 7 septembrie, de la ora 11.00

Este teribila poveste a prințului blestemat, transformat în bestie și a frumoasei Belle, fata nevinovată care încearcă să rupă blestemul. Oare prin bunătate și iubire va putea ea să o învinga pe cruda vrăjitoare și să schimbe destinul prințului? Și ce caută oare un spiriduș în povestea asta? Dar ce se va întampla cu tatăl lui Belle și cu surorile ei răsfățate? Răspunsurile le veți afla în spectacolul Teatrului de Animație Imaginario.

„Dă, Doamne, cântec!”, tot la Teatrul Toma Caragiu, duminică, 7 septembrie, de la ora 18.30

„Da, Doamne, cântec!” este un spectacol inedit, într-o montare ce poartă amprenta regizorală, scenografică și coregrafică a lui Răzvan Mazilu. Spectacolul aduce în prim-plan melodii aparținând îndragitului si apreciatului compozitor Viorel Gavrilă, în interpretarea soliștilor Teatrului de Revistă Majestic: Nico, Daniela Raduică, Romeo Zaharia, George Câpanu, acompaniați de Orchestra Majestic.

Sinaia se pregătește din nou să celebreze tradiția și spiritul comunității prin festivalul „Sinaia Forever”

În perioada 5-7 septembrie, stațiunea de pe Valea Prahovei va găzdui Festivalul Sinaia Forever, cel mai așteptat eveniment de pe Valea Prahovei. Zilele orașului aduc, ca în fiecare an, atmosferă de sărbătoare, concerte live, surprize artistice și momente pline de energie, transformând Sinaia într-un adevărat magnet pentru turiști și localnici deopotrivă.

Eveniment

Bărbat din Prahova, reținut după ce a încălcat ordinul de protecție

Un bărbat de 34 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a încălcat un ordin de protecție emis de instanță....
- Publicitate -

Participanții se vor bucura de muzică pentru toate gusturile, de la rock, folk, pop, rapp, ori folclor

Sunt așteptați în parcul „Dimitrie Ghica” artiști precum Vunk, Damian and Brothers, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Adriana Antoni, Florin Ristei, Feli, Cabron, Rareş, Jo, Misha Miller, Tania Turtureanu, Ilinica, Sebi David, Cimpoierii din Transilvania, Gheorghe Gheorghiu, Ducu Bertzi, Vasile Şeicaru, Emeric Imre şi Cătălin Stepa.

Evenimente speciale, în acest weekend, la Casa Memorială „George Enescu”

În acest weekend, Casa Memorială „George Enescu” găzduiește în cadrul Festivalului „Sinaia Forever” evenimente deosebite care îmbină muzica, arta și istoria, toate cu intrare liberă.

- Publicitate -
  • „Memoria Timpului – Route Napoléon în corespondența lui George Enescu”
  • „De vorbă cu pianul” – Vineri, 5 septembrie 2025, la ora 15:00
  • „Valsuri și polci de Iosif Ivanovici” – Recital de pian la 4 mâini,- sâmbătă, 6 septembrie 2025, ora 12:00

Festivalul Cașcavelei, la Valea Doftanei

Cel mai așteptat festival tradițional din Valea Doftanei revine în forță în toamna lui 2025! Între 5 și 7 septembrie, sunteți invitați să luați parte la cea de-a XXII-a ediție a Festivalului Cașcavelei, un eveniment autentic care aduce împreună gusturile locale, muzica, tradițiile și voia bună.

Festivalul are loc pe stadionul de fotbal din satul Trăisteni și atrage anual mii de vizitatori dornici să redescopere farmecul vieții la munte și deliciile culinare locale. Piesa de rezistență? Bineînțeles, Cașcaveaua de Valea Doftanei – o brânză tradițională renumită în toată zona montană.

Ediția din 2025 aduce pe scenă un mix de artiști iubiți de public, din toate zonele muzicale: Jador, Nicole Cherry, Dorian Popa, Andreea Bălan, Fuego, Valentin Sanfira, Dana Dobre, Adriana Deaconu, Mioara Velicu, Taraful Cleante, Nicu Paleru, și Marioara Man.

- Publicitate -

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

1
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Exclusiv

Afacerea ”avizele”. Cât ne costă autorizația de construire

0
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
Exclusiv

Cele mai bogate primării din Prahova obligate să facă disponibilizări

0
Primăriile Ariceștii Rahtivani Brazi, ale căror bugete depășesc cu...
Exclusiv

Drumurile județene din Prahova, capcane mortale lăsate în urmă de A7

0
În România, bucuria inaugurării unui proiect major de infrastructură...
Exclusiv

Ce activități pentru copii și părinți vor fi la Republik Fest

0
A doua ediție a Republik Fest va avea loc...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Bărbat din Prahova, reținut după ce a încălcat ordinul de protecție

0
Un bărbat de 34 de ani a fost reținut...
Eveniment

Furt urmat de scandal monstru într-un magazin Profi din Mizil

0
O femeie de 30 de ani a fost reținută...
Eveniment

Cum s-a produs tragedia de la Baba Ana. O femeie, omorâtă de partener

0
Încă un caz de femicid, în Prahova, a cutremurat...
Politic

Adrian Axinia (ECR) critică declaraţiile ministrului Pîslaru privind „încântarea” UE faţă de măsurile de austeritate din România

0
Europarlamentarul prahovean Adrian Axinia, l-a criticat în termeni duri...
Sănătate

Plata CASS pentru persoanele fără venituri. Precizări ANAF

0
ANAF a făcut, joi, noi precizări cu privire la...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

1
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
Opinii Voxpublica

La Ploiești nu avem alianță PNL-AUR. Ei doar votează sincron cu PSD

7
De ce nu reușește Ploieștiul să țină pasul cu...
Opinii Voxpublica

O țară guvernată cu teme false, cu tineri abandonați

2
În timp ce agenda publică este umplută de teme...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

- Publicitate -

Accident grav în Filipeștii de Pădure. Intervine elicopterul SMURD

Marius Nica -
Un accident rutier grav s-a produs joi, 4 septembrie,...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

În patru luni, elevii de la Bassarabescu vor avea școală modulară

Luiza Toboc -
În aproximativ 4 luni va fi gata construcția containerelor...

Incendiu la două case din Urlați

Marius Nica -
Un incendiu a izbucnit, în această seară, la o...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean