foto cu caracter ilustrativ

Cum s-a produs tragedia de la Baba Ana. O femeie, omorâtă de partener

Luiza Toboc
Luiza Toboc

Data:

Încă un caz de femicid, în Prahova, a cutremurat opinia publică. La începutul acestui an, o femeie din Câmpina murea sub ploaia de lovituri de cuțit, aplicate de concubinul său. În iunie, o tânără de doar 22 de ani, din Lipănești, însărcinată, a fost ucisă cu toporul în plină stradă. Pe 2 septembrie, o altă femeie, din Baba Ana, a fost bătută și lovită cu mașina de către un individ cu care avea o relație extraconjugală. Femeia  a decedat din cauza leziunilor suferite.

Autorul acestui ultim femicid, un individ de 53 de ani, a fost prins de polițiști și reținut pentru 24 de ore. Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a remis un comunicat în care a explicat exact cum s-au produs faptele abominabile care au condus la tragedie.

„În data de 02.09.2025, pe rolul Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova s-a constituit un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat, prev. de art. 188 alin.(1)-art.189 alin.(1) lit.a), h) C.pen. și tulburarea ordinii și liniștii publice, prev. de art.371 alin.(2) și alin.(3) C.pen, ambele în concurs ideal cu aplicarea art.38 alin.(2) C.pen.

În fapt, s-a retinut că la data de 02.09.2025, în jurul orei 07:30, în timp ce afla pe un drum public, pe raza satului Baba Ana, com. Baba Ana, jud. Prahova, inculpatul G. I. (bărbat,53 ani), cu premeditare, a urmărit cu autovehiculul marca Volkswagen Tiguan victima F. T. (femeie,57 ani), care se deplasa cu bicicleta pe DJ 102D, în direcția orașului Mizil, a amenințat-o că o omoară și că se sinucide și el.

După ce a bătut-o, a trecut cu mașina peste trupul căzut al femeii

A acroșat-o cu partea dreaptă a autovehiculului după ce victima abandonase bicicleta și încerca să fugă, a continuat prin exercitarea de acte de violență fizică, de mare intensitate asupra acesteia, lovind-o cu pumnii și picioarele la nivelul capului și a trunchiului, iar ulterior s-a urcat la volanul autovehiculului și a trecut cu roțile acestuia peste corpul victimei care zăcea, inconștientă, la nivelul solului, părăsind rapid locul faptei și lăsând victima, în stare critică, să agonizeze.

Criminalul ar fi ingerat, ulterior, substanțe toxice

Autorul a fost identificat și depistat la scurt timp de la momentul comiterii faptelor de către organele de poliție, fiind prezentat la U.P.U. din cadrul Spitalului Județean Ploiești pentru acordarea de îngrijiri medicale, existând indicii conform cărora a ingerat intenționat substanțe toxice.

Femeia a decedat la spital

Urmare a leziunilor suferite, în seara de 02.09.2025, a survenit decesul victimei la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, între leziunile suferite de victimă în urma acțiunilor inculpatului și deces existând legătură de cauzalitate directă și necondiționată.

Individul, judecat pentru omor calificat cu premeditare

Prin faptele inculpatului, având în vedere violența extremă a acestora, s-a produs, totodată, tulburarea gravă a ordinii și liniștii publice. Prin ordonanța de punere în mișcare a acțiunii penale față de inculpat, s-a reținut comiterea faptei de omor calificat cu premeditare și cruzimi. Inculpatul a fost reținut de către procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova urmând a fi prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova cu propunere de arestare preventive

Cercetările continuă în vederea lămuririi tututor împrejurărilor în care au fost săvârșite infracțiunile, fiind efectuate de procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova cu sprjinul organelor de poliție din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova – Serviciul de Investigații Criminale, delegate în cauză”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.

UPDATE Suspectul a fost arestat preventiv  pentru 30 de zile.

